مقتل سائح أمريكي بصاعقة في استراليا

– December 7, 2016

سيدني -(رويترز) – قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية في استراليا إن رحالا أمريكيا قُتل في استراليا يوم امس عندما أصابت صاعقة برق خيمته في الوقت الذي شهد فيه الساحل الشرقي لاستراليا عواصف رعدية شديدة.

وقالت الشرطة إن الرجل كان مخيما أسفل شجرة مع صديقته في مت ورننج في منطقة يرتادها السائحون بكثرة وإنه توفي على الفور . وأصيبت صديقته.

وقال قائد الشرطة المحلية واين ستارلينج للصحفيين إن»الصاعقة أصابت الشجرة وانتقلت من الشجرة ويبدو أنها أصابت قدم الرجل في الخيمة.»

ولم تنشر الشرطة إسم الرجل.

وقالت صحيفة جولد كوست بولتين إنه مواطن أمريكي يبلغ من العمر 24 عاما.