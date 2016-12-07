– December 7, 2016

أوباما: داعش فقد السيطرة ومواجهة الإرهاب العالمي ستستمر سنوات

واشنطن – مرسي ابو طوق

بيروت – وجدان شبارو

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما امس عن نهجه في محاربة الإرهاب في آخر خطاب له بشأن الإرهاب العالمي قبل انتهاء ولايته الرئاسية، مؤكداً ان تنظيم داعش فقد السيطرة على مراكز سكانية كبيرة ومصادر تجنيده قد جفت لكن العالم سيظل يواجه الارهاب لسنوات مقبلة.وألقى أوباما الضوء على الخطوط العريضة للسياسة التي اتبعها خلال توليه الرئاسة على مدى ثماني سنوات كان خلالها ايضاً قائدا أعلى للقوات المسلحة، مقدماً توصياته للرئيس المنتخب دونالد ترامب من دون ان يذكره بالاسم قائلاً(بدلا من تقديم وعود مزيفة بأنه يمكننا القضاء على الإرهاب من خلال إسقاط المزيد من القنابل أو نشر المزيد والمزيد من القوات أو الانكفاء على أنفسنا في معزل عن باقي دول العالم، ، يجب علينا أن نتبنى وجهة نظر بعيدة المدى عن عواقب التهديد الإرهابي، ويجب علينا أن نتبع استراتيجية ذكية يمكن أن تصمد)، مضيفاً (بدلا من إلقاء كل العبء على عاهل القوات البرية الأمريكية، وبدلا من محاولة تنفيذ غزوات على الأماكن التي يظهر فيها الإرهابيون، فقد أسسنا شبكة من الشركاء).وكان أوباما قد ابتعد بشكل واضح عن استراتيجية سلفه الرئيس السابق جورج دبليو بوش،فقام بسحب معظم القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وخفضها من 180 ألف جندي إلى نحو 15 ألف حاليا من بينهم مستشارون عسكريون في سوريا.وأشاد اوباما باستراتيجيته في مكافحة داعش التي ركزت على شن غارات جوية مكثفة.

وقال ان التنظيم (فقد السيطرة على مراكز سكانية كبيرة، وانخفضت معنوياته وجفت مصادر التجنيد لديه، ويجري القضاء على قادته ومن يخططون له في الخارج، وانقلب السكان المحليون ضده)، مشدداً على القول أن (الحرب على الإرهاب يجب ألا تكون على حساب الحقوق المدنية والتقاليد الديمقراطية الأمريكية)، مضيفاً (يجب أن نتحلى بالحكمة لكي لا نرى أن تعزيز قيمنا والتزامنا بسلطة القانون ليست نقطة ضعف، بل إنها القوة الأكبر لنا على المدى الطويل).

ورأى أن تهديد الإرهاب الدولي سيمثل مشكلة لسنوات مقبلة.وتابع أن (الإرهابيين لا يمثلون المسلمين في أمريكا، ويجب على الولايات المتحدة ألا تفرض اختبارا دينيا على مواطنيها)، في إشارة إلى المقترح المثير للجدل الذي طرحه ترامب خلال حملته الانتخابية بضرورة إخضاع المسلمين لـ(اختبارات أيديولوجية). وقال(نحن أمة تؤمن بأنه لا يمكن على الإطلاق الاستهانة بمبدأ الحرية، وأن على كل واحد منا مسؤولية لتعزيزها، وتعزيز الحق العالمي للتعبير عن الآراء والاحتجاج ضد السلطة الحاكمة ولنعيش في مجتمع منفتح وحر يمكننا أن ننتقد فيه رئيسنا من دون عقاب).وكان ترامب قد تعهد بتغيير شامل في استراتيجية أوباما من بينها السياسة الخارجية والأمنية لكنه لم يوضح استراتيجيته وخططه لهزيمة داعش، مؤكداً إن على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسيات (لا يمكن التنبؤ بها) من أجل الفوز في حربها على الإرهاب. من جهة اخرى، حث المتحدث الرسمي الجديد باسم داعش امس المتعاطفين مع التنظيم حول العالم على شن موجة جديدة من الهجمات وخص بالذكر المصالح الدبلوماسية والعسكرية والمالية التركية بوصفها أهدافاً مفضلة. وطالب أبو الحسن المهاجر- الذي كشف النقاب عن دوره ناطقاً بلسان التنظيم للمرة الأولى مقاتلي داعش بالتشبث بمدينة تلعفر التي تسعى القوات العراقية ومن بينها الحشد الشعبي الى استعادتها من داعش .ووصف المهاجر الخسائر العسكرية للتنظيم بأنها (انتكاسات) وقال إن مجموعات من القوات في العراق وسوريا فشلت في هزيمة مقاتلي التنظيم على حد قوله.

واضاف ان أنصار داعش سيستهدفون (مفاصل الحكومة التركية العلمانية المرتدة في كل مكان .. الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية بل كل سفارة وقنصليه تمثلها في بلدان العالم أجمع)، وخاطب عناصر داعش في التسجيل الصوتي الذي نشر على الإنترنت بالقول (دمروا آلياتهم ..اقتحموهم .. أفجعوهم في ملاجئهم ليذوقوا بعضاً من بأسكم ولا تحدثوا أنفسكم بالفرار)، وتابع (ضاعفوا جهودكم وكثفوا عملياتكم) حول العالم.ولم يتسن التأكد من صحة التسجيل. الى ذلك رجح قائد التحالف الدولي الجنرال ستيفن تاونسند امس ان تستغرق عملية تحرير الموصل من تنظيم داعش شهرين آخرين. وقال تاونسند في تصريح ادلى به من على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول إن (القوات العراقية حققت تقدما كبيرا منذ أن اجتاح التنظيم شمال البلاد في العام 2014 )، معرباً عن إعتقاده بأن (معركة الموصل بين القوات العراقية وتنظيم داعش قد تستغرق أسابيع عدة اضافية او ربما شهرين آخرين). وتابع تاونسند إن (داعش قد يشكل خطرا على العراق والغرب حتى إذا هزم في الموصل)، بحسب تصريحات نقلتها رويترز عنه امس.