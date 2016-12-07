– December 7, 2016

تنسيق مع الأردن لملاحقة الإرهابيين

المجلس الأعلى لـ (الزمان): الحكيم يتلقى دعوات من زعماء الجوار للتشاور في القضايا المشتركة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان زيارة رئيس المجلس عمار الحكيم الى عدد من البلدان جاءت بدعوات رسمية. وقال المتحدث باسم المجلس حميد معلة لـ(الزمان) امس ان (زيارة الحكيم الى الاردن جاءت بدعوة من ملك الاردن عبدالله الثاني والزيارة الثانية ستكون الى ايران وبعدها هناك زيارات لعدد من البلدان العربية). واضاف ان (الموضوعات المطروحة والتي سيتم طرحها هي مواقف العراق من القضايا الاقليمية والتقدم الكبير الذي يحرزه في القضاء على تنظيم داعش)، مؤكدا ان (الاردن داعم للعراق ويهتم بكل ما يخص شأن المنطقة العربية ). وكان الحكيم قد وصل الى الاردن وعقد اجتماعا مغلقا فور وصوله مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ومن ثم مع رئيس الوزراء هاني الملقي ورئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز. وقال الحكيم خلال لقائه الفايز امس ان (الاردن اكثر تفهما لطبيعة النظام السياسي والديموغرافي للعراق كما انه بلد داعم وساند للعراق في محاربة الارهاب). مضيفا (اننا ننظر باحترام كبير للأردن وهناك محطات أساسية نتصدى بها سوية لداعش وهناك تحسن وتطور نوعي في مواجهة الدواعش بعد ان كانوا يحتلون 40 بالمئة من مساحة البلد واليوم نحن بالمرحلة الاخيرة لتحرير الموصل). متابعا (نحن نحصل على مكتسبات مهمة وننسق ونتعاون مع الاردن لمكافحة الارهاب اذ هناك تقدم ملموس والانتصارات بالمعركة توحد الشعب لمكافحة الارهاب). على صعيد اخر طالبت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية رئيس الوزراء حيدر العبادي باقالة سفيرة العراق في الاردن صفية السهيل بعد لقائها وزير العدل في النظام السابق منذر الشاوي. وقال رئيس اللجنة عبد الاله النائلي في تصريح امس إن (مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده ان السهيل زارت الشاوي وتم تداول وثيقة توقيع إعدام حفيد الشهيد قاسم شبر). وأضاف أن (الجميع يعلم ان هذا الشاوي وغيره من وزراء سلطة النظام السابق كانوا يوقعون قرارات اعدام الشهداء الذين يعارضون البعث وللأسف ان يصدر تصرف مثل هذا من السهيل) على حد قوله. داعياً (لجنة العلاقات الخارجية النيابية إتخاذ موقف حازم أزاء هذا التصرف). مضيفا (اننا في لجنة الشهداء والتحالف الوطني نرفض هذا التوجه). مطالبا (وزارة الخارجية أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة لاقالة السهيل).

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