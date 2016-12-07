– December 7, 2016

إتحاد الملاكمة يطمئن على حالة المدرّب الصحية

خليل: التكفّل بعلاج جنجون واجب على الجميع

بغداد- قاسم شلاكه

زار وفد من الاتحاد العراقي بالملاكمة بطل الملاكمة الدولي فاروق جنجون للاطمئنان على صحته، حيث تضمن الوفد كل من الامين المالي علي تكليف وعضوي الاتحاد اسماعيل خليل وجاسم مشالي بالاضافة الى الملاكم الدولي سراقة صبيح والحكم الدولي حمزة اسماعيل، وقد اكد الامين المالي علي تكليف ان رئيس بشار مصطفى قدم للمكتب التنفيذ للجنة الاولمبية العراقية طلبا رسميا من اجل التكفل بعلاج جنون مشيرا الا ان انه سيقر في اجتماع المكتب التنفيذي. واضاف: وهذا قليل جدا بحق البطل جنجون لما قدمه من انجازات على الصعيدين الاسيوي والعالمي حيث حقق الكثير من الانجازات الدولية خلال مسيرة حياته الرياضية اذ رفع علم العراق في معظم المحافل الدولية التي شارك فيها، كما انه لم ينقطع عن خدمة الملاكمة حتى بعد اعتزاله حيث اشرف على تدريب الاندية المحلية والمنتخبات منذ اعتزاله الملاكمة عام 1984 حتى الم به المرض قبل ايام. لذلك هي دعوة لجميع مسؤولي الرياضة العراقية بايصال صوت ملاكمنا الدولي جنجون وجميع الابطال الرواد الذين خدموا البلد الاهتمام بهم والتكفل بعلاجهم حيث انه اقل ما يمكن تقديمه لرد الدين. البطل الدولي ورفيق دربه اسماعيل خليل اكد: ان من واجبنا تقديم العون لجميع من خدموا اللعبة وقدموا الكثير من العطاء خلال سنواتهم الرياضية وخدموا ابناء المجتمع العراقي من خلال تدريبهم في الاندية والمنتخبات، وفاروق جنجون احد هؤلاء الابطال الذي طالما اسعد جماهيرنا الرياضية خلال العقود الماضية حيث احرزا العديد من الاوسمة الدولي ورفع اسم العراق في بطولات عدة واشرف على تدريب المنتخبات الوطنية ومن الواجب علينا الاهتمام به وايصال صوته لاعلى المستويات من اجل التكفل بعلاجه واذا تطلب الامر سفره الى الخارج لاجراء اللازم. البطل الدولي سراقة صبيح قال: ان البطل فاروق جنجون احد اعمد الملاكمة العراقية وقدم الكثير من العطاء خلال السنوات الكثيرة الماضية حيث كان قدوة لكل الملاكمين الذي تعاقبوه وانا احد هؤلاء حيث كان مثلي الاعلى لما يمتلك من روح وطنية عالية وخلق رياضي حيث قدم الكثير ولم يبخل بكل ما يمتلك من خبرة ورؤية في عالم الفن النبيل واغدق بالكثير على اجيال اصبحت اسماء كبيرة في عالم الملاكمة. ويتوجب علينا كرياضيين الوقوف الى جانبه في محنته حتى يتجاوزها ويعود الى حلباته لمواصلة تدريب ابنائنا الرياضيين. الحكم الدولي حمزة اسماعيل قال: ان البطل فاروق جنوج احدد اهم ابطال لعبة الملاكمة واحد روادها الذين خدموا اللعبة طيلة عقود وقد قدم الكثير للوطن خلال رحلته الرياضية ، كما ان درب العديد من الاندية والمنتخبات وقد خرج اجيال عدة اصبح لهم اسم في عالم اللعبة، يميز البطل جنجون هو الروح الوطنية العالية التي يتحلى بها ناهيك عن الروح الرياضية العالية التي هي سر نجاحة في الرياضة، ومن الواجب علينا ان نمد له يد العون ونطالب الدولة بالتدخل في انقاذ الصرح الكبير في عالم الرياضة العراقية. من جانبه اكد جنجون: انها مبادرة طيبة من قبل الاتحاد والاخوة الرياضيين الذين وقفوا الى جانبي في محنتي مشيرا الى ان رياضيي الملاكمة العراقية هم عائلة واحدة حيث عشنا سنوات طويلة وقد عانينا ما عانيناه في السابق من اجل رفع اسم العراق وتحقيق الانجازات الدولية من اجل اسعاد الجماهيري العراقية، كما طالب جنجون الدولة الاهتمام بشريحة الرياضيين الرواد الذين خدموا العراق طوال سنين كثيرة واحتراما لتاريخهم وعطائهم لابد من الوقوف الى جانبهم ومد يد العون لهم حيث ان معظمهم قليلو الدخل.