– December 7, 2016

دوري الابطال: أرسنال يكتسح بازل ويخطف الصدارة والمان ستي يتعادل

توران يتوهّج في فوز ساحق لبرشلونة والبايرن يثأر من أتلتيكو مدريد

{ مدن – وكحالات: تلاعب فريق برشلونة بضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، وهزمه بأربعة أهداف دون رد في لقاء تحصيل حاصل مساء اول امس الثلاثاء بملعب كامب نو في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوربا. سجل رباعية البارسا ليونيل ميسي، وأردا توران هاتريك في الدقائق 16 و50 و53 و67، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، مقابل 5 نقاط لمنافسه الألماني في المركز الثالث. أجرى لويس إنريكي عدة تعديلات على التشكيلة الأساسية، حيث منح الفرصة لعدد كبير من البدلاء، بإشراك ياسبر سيليسن في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع فيدال، أومتيتي، ماسكيرانو، لوكاس ديني، وفي الوسط أندريه جوميز، دينيس سواريز، إنييستا ثم ثلاثي الهجوم أردا توران، باكو ألكاسير وليونيل ميسي. أما أندريه شوبيرت المدير الفني للفريق الألماني لعب بخطة 4-4-2، إلا أنه اكتفى أول شوط بالدفاع فقط ولم يهدد مرمى سيلسين حارس برشلونة بأي فرصة، بل وصلت نسبة استحواذه على الكرة إلى 30 بالمئة، وكان ثنائي الهجوم ثورجان هازارد و وأندري هان كأشباح في أرض الملعب، كما اختفت انطلاقات الجناحين جوليان كورب ونيكو شولز في الهجمات المرتدة أما البارسا ضغط بقوة على منافسه لحسم اللقاء مبكرًا، وإراحة الأعصاب، حيث مال الملعب كثيرًا جهة اليسار، مما دفع ميسي لتغيير مركزه ليكون بجوار إنييستا وأردا توران، الذي مرر له كرة سجل منها ميسي الهدف الأول بتسديدة مباشرة في الزاوية اليسرى، مسجلاً الهدف العاشر له في 5 مباريات بدوري الأبطال. هدد ميسي المرمى الألماني مرة أخرى، إلا أن يان سومير حارس مرمى مونشنجلادباخ، كان صامدًا، وتصدى لكل المحاولات، بينما فقد ألكاسير توازنه كثيرًا، وبدا عليه عدم الانسجام مع زملائه. سيناريو الشوط الثاني، اختلف كثيرًا، انتفاضة مؤقتة لم تستمر لدقائق، أخمدها برشلونة سريعًا بهدف ثان بضربة رأس للتركي أردا توران بعد كرة عرضية من دينيس سواريز.

تعادل مانشستر سيتي

وأرغم سيلتك الأسكتلندي مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي على التعادل بنتيجة 1-1 مساء اول امس، الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم. وافتتح سيلتك التسجيل عند الدقيقة الرابعة عن طريق باتريك روبرتس، وبعدها بأربع دقائق تعادل سيتي عن طريق كيليتشي إيهياناتشو. ولم تشكل المباراة أي أهمية بالنسبة للفريقين، حيث ظل المتأهل إلى ثمن النهائي في وقت سابق مانشستر سيتي بالمركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط وراء المتصدر برشلونة، فيما أنهى سيلتك مشواره الأوربي بالمركز الأخير برصيد 3 نقاط. أجرى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا مجموعة من التغييرات على تشكيلة فريقه، فاعتمد طريقة اللعب 4-3-3، وأشرك الواعد توسين أدارابيو كقلب دفاع إلى جانب جايل كليتشي، فيما شارك الإسباني بابلو مافيو كظهير أيمن مع تواجد الفرنسي باكاري سانيا في الجهة اليسرى، وتكون خط الوسط من الثلاثي فرناندو وإلكاي جوندوجان وبابلو زاباليتا، ولعب النيجيري كيليتشي إيهياناتشو كرأس حربة ومن حوله ليروي ساني ونوليتو.

ليفاندوفسكي يقود ميونيخ

وثأر بايرن ميونيخ من هزيمته في الدور الأول أمام أتلتيكو مدريد، بالفوز على ضيفه الإسباني بهدف، اول امس، الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوربا. أحرز هدف المباراة الوحيد، المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 28، ملحقا بالروخيبلانكوس أول هزيمة في النسخة الجارية من دوري الأبطال. ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 12 نقطة محتلا وصافة المجموعة الرابعة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر. التهديد الأول جاء من أتلتيكو مدريد في الدقيقة العاشرة، عن طريق تسديدة صاروخية من كاراسكو تصدى لها مانويل نوير ببراعة، حارما الضيوف من التقدم المفاجئ. واستمر الضيوف في الضغط على أصحاب الأرض، وتدخل نوير مجددا لينقذ مرماه من هدف في الدقيقة 16 . وعلى نهج نوير، تصدى أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد لتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، كاد يحرز بها دوجلاس كوستا الهدف الأول للبافاري. ومن ركلة حرة مباشرة، كرر ليفاندوفسكي تألقه أمام ماينز في البوندسليجا، وسدد الكرة في المقص الأيمن لأوبلاك، محرزا هدف المباراة. وأضاع آريين روبن فرصة تعزيز التقدم في بداية الشوط الثاني، بعد أن انفرد بحارس المرمى، إلا أنه فضل العودة ومراوغة الدفاع، قبل أن يسدد وتضيع منه الكرة. نشط الهجوم البافاري سعيا لإحراز الهدف الثاني، في ظل تراجع من فريق دييجو سيميوني، الذي لم يهدد فريقه مرمى أصحاب الأرض طيلة النصف ساعة الأول من عمر الشوط الثاني. وشهدت الدقيقة 76 إضاعة تياجو ألكانتارا فرصة خطيرة، بعدما قابل عرضية كوستا بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الست ياردات وفي منتصف المرمى الخالي، إلا أنها ذهبت لأعلى المرمى. وانحصر اللعب في وسط الملعب، في ظل حالة من الرضا بالنتيجة سيطرت على لاعبي الفريقين، حتى انتهى اللقاء.

فوز كاسح لآرسنال

وحقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزاً كبيراً على حساب مضيفه بازل السويسري برباعية مقابل هدف ، مساء اول امس الثلاثاء ، على ملعب سانت جاكوب بارك في سويسرا بالجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوربا. توهج المهاجم الإسباني لوكاس بيريز مارتينيز وسجل هاتريك في الدقائق 8 و16 و47 بينما أكمل الرباعية اللاعب النيجيري أليكس إيوبي في الدقيقة 54 وأحرز المهاجم الإيفواري دومبيا هدف بازل الوحيد في الدقيقة 78 . الفوز رفع رصيد آرسنال إلى 14 نقطة ليخطف صدارة المجموعة الأولى بعد تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع رازجراد البلغاري بينما يقبع بازل في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.