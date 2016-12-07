– December 7, 2016

إبراهيموفيتش يقاضي طبيباً إدعى تناوله منشّطات

{ لندن – وكالات: بدأ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إجراءات مقاضاة الطبيب، الذي ادعى تناوله محفزات للنمو، خلال المدة التي قضاها مع يوفنتوس الإيطالي. واكتسب إبراهيموفيتش 10 كيلو جرامات، خلال مدة تواجده مع يوفنتوس (بين 2004 ـ 2006)، وهو الأمر الذي وصفه طبيب ألعاب القوى السابق، السويدي أولف كارلسون، بـالمستحيل دون تناول المحفزات. وأثارت التصريحات، غضب النجم السويدي، الذي رفع دعوى قضائية على الطبيب. وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية، اول امس الثلاثاء، نقلاً عن تقارير صحفية سويدية، إلى أنه تم تحديد أول جلسة للقضية، في الـ16 من الشهر الجاري. كان كارلسون، قال لوكالة الأنباء السويدية، ان دبليو تي في أبريل/نيسان الماضي: زاد وزن زلاتان 10 كيلو جرامات في 6 أشهر، خلال مدة تواجده مع يوفنتوس. أعتقد أنه كان يتناول المنشطات، هكذا يبدو لي الأمر. أنا مقتنع بذلك. إنه أمر يستحيل حدوثه بدون محفزات خلال هذه المدة الزمنية الفصيرة. وبحسب صحيفة إكسبريسن السويدية، فإن كارلوسن، نفى تأكيده قيام زلاتان بتناول المحفزات، كما اعتذر للنجم السويدي، عن تصريحاته. كان إبراهيموفيتش، انضم ليوفنتوس، من أياكس 2004، بعدما تألق في الفريق الهولندي، محرزًا له 35 هدفًا في 75 مباراة، ومع الـبيانكونيري، واصل إبراهيموفيتش تألقه حتى انتقل إلى إنتر ميلان عام 2006 .