– December 7, 2016

فوز عريض لدينامو كييف

نابولي وبنفيكا يتأهلان ومفاجأة أوكرانية تبعد بشكتاش

{ باريس – وكالات: تأهل فريقا نابولي الإيطالي وبنفيكا البرتغالي إلى دور الستة لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم عن المجموعة الثانية. وفاز نابولي على ملعب بنفيكا 1/2 ولكن الفريقان تأهلا سويا إلى دور الستة عشر بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها بشكتاش التركي على ملعب دينامو كييف الأوكراني صفر /6 . ويتصدر نابولي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة ويأتي بنفيكا في المركز الثاني بثماني نقاط يليه بشكتاش في المركز الثالث برصيد سبع نقاط لينتقل الفريق للمشاركة في الدوري الأوربي بينما تذيل دينامو كييف المجموعة بخمس نقاط. وعلى ملعب النور، تقدم الإسباني خوسيه كاييخون بهدف لنابولي في الدقيقة 60 ثم أضاف البديل البلجيكي درايس ميرتينز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 79 وتكفل راؤول خيمينيز بتسجيل الهدف الوحيد لبنفيكا في الدقيقة 87 . وبدأت المباراة بضغط هجومي متواصل من جانب نابولي بحثًا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من تأمين بطاقة العبور إلى دور الستة عشر. وبمرور الوقت بدأ بنفيكا في السيطرة على مجريات اللعب لكنه عجز عن تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس خوسيه مانويل ريينا. وسجل مانولو جابياديني هدفًا لنابولي في الدقيقة 21 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل. وكاد الجزائري فوزي غلام مدافع نابولي أن يتسبب في هدف مباغت ضد فريقه بعدما أخطأ في التشتيت داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى جونكالو جويديس لكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم وهو على بعد ياردتين من المرمى. وأنقذ ريينا مرمى نابولي من هدف محقق في الدقيقة 24 وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من راؤول خيمينيز ثم ضاعت فرصة جديدة لبنفيكا بعدما مرت تسديدة المدافع نيلسون سيميدو بجوار المرمى مباشرة. ورد نابولي بهجمة سريعة انتهت بتمريرة من غلام إلى خوسيه كاييخون أمام المرمى مباشرة ولكن إديرسون مورايس تصدى ببراعة لتسديدة المهاجم الأسباني ثم تصدى مورايس لتسديدة أخرى قوية من جابياديني من مسافة قريبة. وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني تقدم نابولي بهدف عن طريق كاييخون بعد تمريرة رائعة من البديل درايس ميرتينز استقبلها اللاعب الإسباني بشكل جيد ثم توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بسهولة في الشباك. وأضاف ميرتينز الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 79 بعدما اخترق منطقة جزاء بنفيكا وراوغ اندرسون دا سيلفا قبل أن يسدد من على حدود منطقة الجزاء في الشباك. وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة رد المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف لبنفيكا مستغلا خطأ فادحا من راؤول البيول مدافع نابولي. وفي كييف، تقدم ارتيم بيسدن بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة ثم أضاف اندريه يارمولنكو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 31 . وتكفل فيتالي بيوالسكي بتسجيل الهدف الثالث لدينامو كييف في الدقيقة 33 ثم سجل ديرليس جونزاليس الهدف الرابع في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. وأكمل دينامو كييف الخماسية في الدقيقة 60 بتوقيع لاعب الوسط الأوكراني الدولي سيرجي سيدورشوك ثم تكفل جيونيور مورايس بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 77 . ولعب بشكتاش أغلب فترات المباراة بنقص عددي حيث تعرض اندرياس بيك للطرد في الدقيقة 29 ثم لحق به فانسون أبوبكر إلى خارج الملعب في الدقيقة 56 لينهي الفريق المباراة بتسعة لاعبين.