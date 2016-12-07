– December 7, 2016

المؤرخ الأكاديمي خضير مظلوم البديري:

أطمح لإكمال موسوعة الوزارات الإيرانية

ضحى جمال

خضير مظلوم فرحان البديري اسم معروف بعمله ودراسته ومحاضراته في الكثير من الجامعات العراقية ولكنه لايرغب في الحديث عن كل ذلك اذ يهمه ان يضيف لعمله اعمالا وابداعات اخرى وان يعزز رصيده بالمزيد من الجهد المكرس لخدمة العلم والوطن والاجيال العراقية الجديدة هي صراع للأقوياء.

التعامل المتواضع

ولانه استجاب لطلبنا باجراء حوار معه فقد ارتأينا ان نخوض بعض الاسئلة عن شخصه فمن هو خضير مظلوم فرحان البديري وكيف ينظر لنفسه.؟

ويجيب بالقول : كان من الاجدر ان يوجه هذا السؤال الى شخص اخر غيري ليكون التغيير حقيقيا.

{ ولكننا اردنا ان يكون السؤال مدخلا لاسئلة اخرى فهل نحصل على الاجابة ؟

ــ ان الحديث عن نفسي يأتي منحازا لصالحي ولكن يمكن القول : انني رجل يعيش على قدر حاله متواضعا في تعامله مع الناس ممتلئا قلبه حبا لوطنه والاخرين ملتزما في عمله ومواعيده وكسب احترام الكثيرين ويبحث عن كل ما ينفع الناس ويقف بشدة عند مفترق حالات الظلم والاستبداد يخزن كلماته واحاسيسه في داخله وينشر عطره حتى لا يجرح الاخرين ويكره الاحلام حين تكون بلا عنوان وهدف وحين تشئ النفس اوجاعا من الزمن الغريب الاطوار لا يجد الا الحنين الى ذلك الزمن الماضي يستحضره حتى يكون عبر الحاضر ومستقبله يؤلمه النفاق والكذب والوجوه المتلونة كالحرباء بعدة الوان صادق الكلام مؤمنا بالله عز وجل علاه وقدرته الكبيرة ورحمته الواسعة المهم اننا نرغب ان نكون كما تحب وترضى عبادا فالحين جعلنا كما تحت من عبادك المؤمنين الصادقين.

{ هذا الجواب يقتصر على الجانب الاخلاقي فهل يمكن الحديث عن الجانب المهني والثقافي؟

ــ لقد حصلت على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التأريخ الحديث وعينت مدرسا مساعدا في معهد اعداد المعلمين كما درست بعض المواد في كلية الاداب جامعة الكوفة حيث ترقيت من مدرس الى استاذ مساعد ونقلت من جامعة الكوفة الى جامعة القادسية وكلية التربية واسط وعملت تدريسيا بمرتبة استاذ مساعد فيها روجت معاملة ترقية من مرتبة استاذ مساعد الى مرتبة استاذ ثم في 2012 قد اتيح لي ان احصل على فرصة للتفرغ العلمي في جامعة طهران ــ الجمهورية الايرانية والاسلامية لسنة كاملة لكتابة البحث العلمي الموسوم الدور السياسي للبازار في الثورة الدستورية الايرانية 1905 ــ 1911 وحصلت بعد انجازها على شهادة ما بعد الدكتوراه خلال مسيرتي العلمية عملت رئيس قسم الجغرافية في كلية الاداب جامعة الكوفة ومعاون عميد للشؤون الادارية والعلمية في الجامعة نفسها وفيها عملت مجلس كلية الاداب كما ترأست قسم اللغة الانكليزية في التربية واسط وشغلت موقع امين مجلس كلية التربية واسط ــ محافظة القادسية ومعاون عميد كلية التربية جامعة واسط بعد سقوط النظام مباشرة كما ترأست لجنة الترقيات المركزية في الجامعة نفسها اضافة الى عضويتي في لجنة الترقيات في كلية التربية في جامعة واسط وئاستي لتحرير مجلس واسط للعلوم الانسانية.

{ واين التأريخ من هذا ؟

ــ التاريخ حاضر معي في كل خطوة من خطواتي كما ان مشاركتي في تدريس الدراسات الاولية للمراحل الدراسية كافة منذ عام 1999 حتى الان وقمت بتدريس الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه واشرفت على رسائل واطاريح لطلبة الدراسات العليا وشاركت في مناقشة العديد منها ودرست طلبة الدراسات الاولية وشاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية المعقودة في مختلف جامعات القطر واخترت عضوا في اللجان التحضيرية ورئيسا لها في العديد من الندوات والمؤتمرات وكنت امثل قسم التاريخ في العديد من اللجان العلمية الاكاديمية وقد قمت بتدريس التاريخ الساساني والبيزنطي وتاريخ ايران الحديث والمعاصر وتاريخ تركيا الحديث والمعاصر وتاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر وتريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر وتاريخ العراق المعاصر وتاريخ عصر النهضة الاوربية وتاريخ اوربا الحديث في القرن التاسع عشر وتاريخ الدول الكبرى اوربا بين الحربين وهذا مادرسته على مستوى البكالوريوس اما على مستوى الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه فقد قمت بتدريس الحركات القومية الاوربية ايران في العهد الصفوي والافشاري والزندي وتاريخ العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر والصراع الدولي على ايران في القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الاولى والصراع الدولي على البحر الاحمر كما قدمت دراسات ومحاضرات عن التحديث في الدولة العثمانية منذ القرن التاسع عشر الميلادي حتى سقوط الخلافة عام 1923 والصراع الدولي خلال القرن التاسع عشر والصراع على السلطة في ايران خلال العهد القاجاري 1796 ــ 1925 الثورة الدستورية الايرانية 1905 ــ 1911 والصراع الدولي على الخليج العربي اواخر القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الاولى والتحديث في ايران خلال العهد القاجاري 1796 ــ 1925 وكل واحد من هذه العناوين استلزم مراجعة الكثير من المراجع والمصادر والكثير من التفاصيل وتقديم وجهات نظر ودروس يمكن الافادة منها في الظروف الراهنة فالتاريخ ليس احداثا ووقائع فقط وانما هو دروس وتجارب وعبر كل حياتي

{ من هو مثلك الأعلى في الحياة ؟

– هناك من لم يكن مثلي في الحياة حسب ، بل كل حياتي ، وقلاع عصوري ، وبهجة صباحاتي ، ودفء مساءاتي ، هي حمامة الفجر وقيثارة الصبر والدتي ، رحمها الله برحمته الواسعه ، فهي سر نجاحي ، وعنوان أندفاعاتي بأتجاه طلب العلم والعُلى ، إذ رعتني منذ كنت صغيراً في الثانية من عمري ، وسهرت على مستقبلي بعد رحيل والدي ، رحمه الله برحمته الواسعة، إلى جوار ربه ، فظلت قنديل فرح تُضيء حياتي طيلة أيامي حتى تخرجي من الدكتوراه عام 1991 وابقاها الله جل عُلاه إلى أن اطمأنت على مستقبلي، وتأكدت في الوقت نفسه من أن جهودها تجاوزت صلوات القانتين ، فغادرت في العام 1992 لتكون في رحمة رب عظيم ، غادرتنا ولكنها لم تفارقني ، فكانت في الحقيقة رمز الأمومة المحملة ببيادر المحبة ، وروح الأخلاص والتضحية .أما من كان مثلي الأعلى في الجانب العلمي خلال مسيرتي العلمية ، فهو أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور كمال مظهر أحمد ، الذي درسني في المراحل الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في كلية الأداب/جامعة بغداد ، إذ كان قبلتي العلمية ، وله الفضل الكبير عليَّ ، إذ منحني الثقة في نفسي لأن أخطو خطوتي الواثقة في البحث العلمي في المراحل كافة، ولازال يشكل الهاجس الخفي الذي لا يفارق توجهاتي العلميه .

{ لكل شخص ناجح أشخاص ودوافع ساعدته على النجاح والوصول …فعلى من تعوُل نجاحك؟

– ان الدوافع الأساسية تكمن في الطموح الكبير الذي كان يملأ تفكيري منذ صغري لأ أكون رجلاً يمتلك عوامل ومقومات التأثير في المحيط الذي يعيش به، ويسعى الى المراتب العليا في الحياة أولاً ، لذلك كان عنفوان طموحي دراستي التي كانت طريق نجاحي الى كل من مدَّ لي يد العون والمساعدة لأكمال مسيرتي العلمية منذ أن كنت طالباً في المرحلة الأبتدائية وحتى هذه اللحظة ، ولم يقتصر الأمر على شخص دون غيره ، بل كان نجاحي نتيجة تظافر جهود كل من تعلمت منهم كيف تكون المحبة والبهجة نسغاً يدور بداخلي ، والى إولئك الذين علموني كيف أسيطر على أغلال خوفي لأسير بأتجاه هدفي بثقة عالية ، وهؤلاء كثيرون وطيبون في الوقت نفسه، وأنا على يقين تام أن هدفهم كان سعادتي ، كانوا يتفقدوني عند المساء، وعند الأصيل ، وهم يقاسموني مواسمي ، فلهم مني جل الأحترام والعرفان ، ووافر الأعتزاز والأمتنان.

{ التاريخ بالنسبة لك أختيار أم قدر؟

– التاريخ بالنسبة لي كان اختياراً وأصراراً مطرزاً بالرغبة الصادقة لمعرفة أحداثه ومتابعة تطوراته، منذ أن حزمت حقائبي إلى بغداد الحبيبة في عام 1975 لأكون طالباً في المرحلة الأولى في قسم التاريخ في كلية الأداب /جامعة بغداد، ومع مرور الزمن تبين أنني لم أعبر إلى التاريخ بذكورة الفرسان فحسب ، بل كان يمثل بالنسبة ليَّ الحب الأول الذي تحول إلى حالة العشق الدائمة التي دغدغت حتى شراييني ، فكان بحق التاريخ أخطر محصول أنتجته كيمياء الفكر.

{ هل وجدت في التاريخ مايشبع غايتك ونفسك؟

– نعم وجدت في التاريخ ماكنت أبحث عنه ، ألا وهو الحقيقة التاريخية الدامغة التي بأستطاعة المؤرخ والباحث الوصول اليها، فهناك نجد الضوء الساطع لصدق الأحداث ، وبيادر الأكاذيب في كتابات المعتوهين وروايات المنافقين ، لكن ستظل الحقيقة التاريخية ترعب اولئك الثعابين الذين يلوذون بين ثنايا التملق والخداع ، فالحمد لله أشبعنا غايتنا عندما نهلنا من جوف التاريخ عبراً وأحداثاً أوغلت في غياهب الماضي ، وتبدلت لدينا صور المكان والزمان بمرور الوقت ، ولا زلنا نحلم بالكثير.

{ هل تعتقد هناك مؤرخون سوف يثبتون الحقائق والأحداث الحالية ، أم انها ستندثر كما حصل سابقاً؟

– نعم هناك العديد من المؤرخين والأساتذة الأجلاء الأوفياء لمهنتهم ، كانوا وما زالوا ينقلون الحقائق التاريخية الدقيقة ، وسيؤكدون لاحقاً بأن الأحداث لم تكن سراباً ، بل أنني على ثقة تامة انهم سيرسمون على صفحات الأيام حكايات وأحداث عن الغدر الذي دق باب العراق ، وستظهر في مابين المدفأة وأقداح الشاي قصصاً تاريخية ، وأحداثاً كثيرة ، يكون أبطالها الشهداء العمالقة الأوفياء ، ومن جهة أخرى أن الحقائق والأحداث لم تندثر سابقاً وانما الأصح ، أنها حُجبت من قبل المغرضين والمنافقين كي لا تكون شاهداً على فضائحهم القذرة.

مؤلفات وبحوث

{ ماهي منجزاتك العلمية؟

– المؤلفات :-

1.الموقف البريطاني من الثورة الدستورية في أيران 1905-1911 كتاب صادر في عام 2005 مطبعة الطيف-الكوت

2.أيران تفاقم الصراع الدولي وأثره في سقوط رضا الشاه وعقد مؤتمر طهران 1941-1943 كتاب صادر في عام 2007 مطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم.النجف الأشرف

3.فصول من تاريخ أيران الحديث والمعاصر “الجز الأول “، العهد القاجاري 1796-1925كتاب صادر في عام 2008 مطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم في النجف الأشرف

4.أيران في ظل أنتفاضة التبغ والتنباك 1890-1892 دراسة في السياسة الداخلية

كتاب صادر في عام 2009 مطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم. النجف الأشرف

5.التاريخ المعاصر لأيران وتركيا كتاب صادر عام2009 مطبعة دار الضياء ، النجف الأشرف طُبعَ للمرة الثانية في دار العارف للمطبوعات .بيروت -2015

6.فصول من تاريخ أيران الحديث والمعاصر “الجزء الثاني”العهد البهلوي 1925-1979 كتاب صادر عام 2010 مطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم ، النجف الأشرف

7.الدور السياسي للبازار في الثورة الدستورية الأيرانية 1905-1911 العارف للمطبوعات بيروت 2012

8.دكتور مصدق والعراق ، موقف الرأي العام من الأحداث السياسية في ايران 1950-1953 العارف للمطبوعات بيروت 2012

9.أيران في السياسة البرطانية1896-1921العارف للمطبوعات .بيروت 2013

10.موسوعة الشخصيات الأيرانيةللعهدين القاجاري والبهلوي 1796-1979 بجزئين العارف للمطبوعات .بيروت 2015

11.المناورات البرطانية في ظل أحداث الثورة الدستورية 1905-1911 كتاب منجز في طريقه للنشر

أما البحوث المنجزة والمنشورة:-

1.أزمة أمتياز التبغ والتنباك في ايران 1890-1892

2.السياسة البريطانية تجاه أيران 1919-1921

3.العلاقات الفرنسية-الأيرانية 1804-1809

4.إزمة هرات وأثارها في السياسة الأيرانية 1837-1852

5.سياسة أيران الخارجية تجاه هرات 1852-1856

6.أذربيجان الأيرانية وأثرها في السياسة الروسية 1909-1914

7.النفط وأثره في السياسة الأيرانية 1925-1933

8.قوة بنادق جنوب فارس

9.سياسة ناصر الدين شاه تجاه هرات 1856-1857

10.الضغوطات البرطانية-السوفيتية وأثرها في السياسة الأيرانية 22حزيران -25 آب 1941

11.الموقف الأمريكي من المعاهدة البريطانية -الأيرانية 1919

12.القضية الأيرانية في مؤتمر طهران عام 1943

13.السياسة النفطية الأيرانية 1951-1953

14.الصراع البريطاني -الفرنسي في ايران 1801-1809

15.نهضة حتمية وسقوط سريع لرضا شاه1941

{ على حسب مسيرتك العلمية والمهنية وانجازاتك..هل تعتبر نفسك حققت حلمك وهدفك ؟أم للحلم بقية؟

– الحمد لله أن ما حققته حتى الأن خلال مسيرتي العلمية والمهنية ، ومواسم حصادي ، عنوان فخري وأعتزازي ، ومقتنعاً به تماماً ، لكن ذلك لم يكن سوى حزمة من ضوء أحلامي ، لأن ما أنجزته في مجال أختصاصي لايمثل نهاية أعمالي . إذن يمكن القول : نعم للحلم بقية باقية ، وكثيرة أتمنى من الباري جل عُلاه أن يمنحني عمراً مديداً ، و يوفر لي الفرصة الكافية لتحقيق ما أطمح اليه، فهناك على المستوى العلمي مشاريع كثيرة لازالت تحتاج إلى وقت طويل لترى النور ، وحلمي المتقدم على غيره من الأحلام ، هو أكمال “موسوعة تاريخ الوزارات الإيرانية للعهدين القاجاري والبهلوي 1796-1979” أما على المستوى المهني والتدريسي .، فالحمد لله تعالى على فضله في هذا الجانب،إذ تمكنا من تخريج دورات عديدة من طلبتنا الأعزاء في الدراسات العُليا ، الذين حمل الكثير منهم الآن مراتب علمية عالية على مستوى جامعة الكوفة، وجامعة واسط معاً،وحققنا ماكنا نطمح اليه في هذا المجال ، وما يُعثر أحلامي،ويمنع من تحصيلها هو مايمثل ألمي ، وحالة أضطرابي ، وصرخة ذاتي ، بلدي النازف ،العراق الغارق في غيومه الحمراء،إذ مزقت ظروف وطني الجريح بيارق ضحكتي ، وستطول معاناتنا حتى نراه مستقراً شامخاً قوياً متحرراً من رجس الأعداء.

مطر تاريخي

{ معلوماتك وثروتك العلمية لمن ورثتها؟

– معلوماتي وثروتي العلمية هي لمن هو أسمى من كل شيء وطني الحبيب، ولمن يرغب أن يرتوي من مطر التاريخ ، ولمن تكون روحه ينابيع لاتمل الجريان بحكايات التاريخ وأحداثه، ولمن يكون ثائراً ومحباً لوطنه، ولمن يزرع بين ثنايا الزمن صبراً لكشف الحقيقة التاريخية ، ولمن يُمثل قلعة الكبرياء، والأنسان الذي لا يعرف الرياء ، ويحمل في ذاكرته عبرة الأحداث الماضية للحاضر والمستقبل ، وأخيراً لمن أقف صامتاٌ في محراب عصرهم أتلو أيات محبتي لهم …عائلتي ، لذا فأن معلوماتي معلوماتي وثروتي هي ملكاً للجميع.

{ لاشك إنك قدوة لطلابك ولمن حولك ، فهل كان لك تأثير على أبنائك ؟وكيف ذلك؟

– يسعدني أن أكون قدوة للآخرين ، لذا حاولت طيلة حياتي أن أظهِر للجميع تواضعي وخيرة أخلاقي ،وكنت في الوقت نفسه حريصاً على مساعدة الآخرين ،ولم أتخلَ قط عن الذين طرقوا بابي .فأنا أستيقظ بالفطرة ،وأنام بالفطرة، وأتعامل مع الناس بودٍ ومحبةٍ بالفطرة ، فلا الوذ بالصمت في أثناء الحديث،وأعمل الخير في محله ، لذلك كان تأثيري على طلبتي ومن حولي واضحاً ،أن كان في الجانب العلمي أو الجانب التربوي ، وهذا ما يزيدني فخراً واعتــــــــزازاً، أما تأثيري على أبنائي ، فقد ظل هو الأخر مميزاً ،فكنت لهم مثـــــــالاً يحتذون به ، ويبــــــاهون به ،والحمد لله على فضـــــــــله بشأن ماتوصلوا اليه في حياتهم العـــلمية والعملية.

{ ماهي هواياتك أو المجالات التي تقضيها في أوقات فراغك خارج التاريخ؟

– هوايتي في أن أكون في المكان الذي يزيدني بهجة وسعادة ، لأن ما يكمن في القلب لايمكن أن توضحه الحروف ، وأن أرسم أفكاري على وفق فلسفتي الخاصة ، لذا فمن هواياتي الصيد البري ، والسفر ، ولقاء الأحبة والأصدقاء في أوقات الفراغ ، والعزف على أوتار الأرض من خلال رياضة المشي ، ولكن في الحقيقة أن أوقاتي مزدحمة ، وحالات الفراغ قليلة جداً ، إلى الحد الذي أتمنى فيه أحياناً أن يكون اليوم الواحد 30ساعة بدلاً من 24ساعة دون المساس بالقدرة الجليلة للباري جل شأنه.

{ ماهي نصائحك لمن بدأ أول خطواته في طريق الأحلام ؟

– أن يتميز بالتواضع ، ويدع الغرور والكبرياء جانباً،وان يفتح نوافذ تطلق الفرحة في مفاصل الأخرين ، وأن يكون واثقاً من خطواته ، ويطرد اليأس من داخله، وان يكون جسراً لامتداد خطـــــــــــواته اللاحقة ويتقن عمله ، وان لا يؤخــــر عمل اليوم إلى غدٍ.

{ كلمة أخيرة لمن يتابعك ويقرأ حروفك …لكل من ترك دكتور خضير أثراً بداخله.

– أحمد الله واشكره أن أكرمني وشرفني بأحبة ومعارف كثيرون ، أثرت بهم وتأثروا بي عبر طريق طويل وشاق كانت بصماته واضحة لدى الجميع ، فزينة الحياة تكمن في النوايا ، وزينة النوايا حين تشعر بأن من تأثر بك وكان فخراً. لك ويفتخر بك ، وثمة أناس من البشر لهم في القلب نبضة خاصة وأحساس جميل ، فأن حضروا دق القلب لهم فرحاً ، وإن غابوا دق القلب لهم شوقاً، وأجمل المشاعر والأحاسيس أن لك أخاً يحمل مشاعرك وتوجهاتك ويسير على خطاك ، لذلك يمكن أن نعد هؤلاء ثمرة النجاح في الحياة ، وأغلى دُرر الكون، ولهذا لم أنسى أبتسامتهم وهم ينشرون شتاتهم على حروف الزمن التي ضمتها أوراق الكتب وأوراق الشجر، إذ أن قلوبهم تُسقى بالعلم وتحلو بالصدق وتكبر بحسن الظن لتكون ثمرتها منابر العُلى والنور..