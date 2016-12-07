– December 7, 2016

الشيوعية العالمية وأحزابها العربية – عبد الكاظم محمد حسون

نشأت الشيوعية كنظرية سياسية في نهايات القرن الثامن عشر ضمن الفكر الإشتراكي ويعتبر الفيلسوف الألماني كارل ماركس 1818-1883 أبرز منظريها. والشيوعية هي مصطلح يشير إلى مجموعة أفكار في التنظيم السياسي والمجتمعي مبنية على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج في الإقتصاد؛ تؤدي بحسب منظريها لإنهاء الطبقية الإجتماعية ولتغيّر مجتمعي يؤدي لإنتفاء الحاجة للمال ومنظومة الدولة. وفي العلوم السياسية والاجتماعية هي ايدوليجية اجتماعية اقتصادية سياسية وحركة هدفها الاساسي تأسيس مجتمع شيوعي بنظام اجتماعي اقتصادي مبني على الملكية المشتركة لوسائل الانتاج في ظل غياب الطبقات المجتمعية والمال ومنظومة الدولة.وكانت أفكار ماركس تصب في هذا الاتجاه بكون الإشتراكية وهي اولى مراحل الشيوعية حتمية تاريخية ضمن مفهوم فلسفي تبناه هذا الفيلسوف ، بعد ان نشأت الثورة الصناعية في أوربا وتطور رأس المال ونشوء الطبقة العاملة ومعاناتها الاضطهاد من قبل أصحاب المصانع حيث ظهور الطبقة ابروليتا ، وكان ماركس يخمن ان الشيوعية تبدأ في المجتمعات الأكثر رأسماليه كنتاج تاريخي حتمي لها ضمن منظور فلسفي كما انه خمن نجاحها في روسيا نتبجة لظروفها المزرية ، لم يكن ماركس الشخص الوحيد الذي تبنى مفهوم الإشتراكية وانتهائها بالشيوعية ولكن هنالك كثير من المفكرين والفلاسفة وعلماء الاجتماع تبنوا هذه النظرية بعضهم مطابق ومكمل كأنجلس 1820-1895وبعضهم يختلف في مفهومها وتطبيقها ، ومن اكثر هؤلاء المصلحين روبرت أوين مؤسس نيو هارموني في انديانا عام 1825? وشارل فورييه الذي قام توابعه بتنظيم العديد من المستوطنات في الولايات المتحدة مثل مزرعة بروك 1841–1847.وصف كارل ماركس هؤلاء الاصلاحيين بأنهم “اشتراكيوون طوباويوون” ليجعل منهم نقيضا لبرنامجه “الاشتراكية العلمية” وهو مصطلح تمت صياغته من قبل فريدريك أنجلز ، والعديد من الكتاب ايضا تم وصفهم بأنهم “اشتراكيوون طوباويوون” منهم سان سيمون.

من أهم المتحمسين لأفكار ماركساً الرجل الروسي لينين كان متفهم لهذه الأفكار بعد ان درسها بتمعن وعمل على العمل تحت رأيتها وقام باغناء أفكارها ضمن دراسات وبعد فهم الواقع الروسي وعمل على تطبيق هذه الأفكار واستقطاب الشعب الروسي خاصة من العمال الفقراء والفلاحين الذين يرزحون تحت سطوة الاقطاع وحكم القياصر ، وتبني لينين الاشتركية في روسيا ، عارضت المناشفة الأقلية خطة لينين البلشيفية الأغلبية عن الثورة الإشتراكية وهذا حدث قبل تطور الرأسمالية بشكلٍ كامل. نجاح البلاشفة في الوصول إلى السلطة يُعزى لشعارات مثل “سلام، وخبز، وأرض” والتي إستغلت رغبة الشعب الكبيرة في إنهاء التدخل الروسي في الحرب العالمية الأولى، حيث طالب الفلاحون بإصلاح زراعي ودعم شعبي للسوفييت.وفعلا نجحت الثورة الروسية الاشتراكية في روسيا بقيادة لينين ،وبذلك تدشن اول ثورة اشتراكية حسب النظرية الماركسية اللينية ، حيث الثورة الروسية عام 1917 قادها البلاشفة تحت إمرة فلاديمير لينين ويده اليمنى جوزيف ستالين وكامل الحزب البلشفي والجماهير العمالية بناءً على أفكار كارل ماركس وتطوير فلاديمير لينين لأفكار ماركس للتطبيق لإقامة دولة اشتراكية وإسقاط الحكومة المؤقتة.وتعد الثورة البلشفية أول ثورة شيوعية في القرن العشرين الميلادي، وتعد أحداث 1917 مزدوجتان أولها القضاء على القياصرة ، لم يقم البلاشفة بالاطاحة بالقيصرية في روسيا مع انهم كانوا يسعون لذلك بالفعل ، وحينما أسقطت القيصرية من قبل حكومة كيرنسكي في شباط من عام 1917أيدها البلاشفة بأمل أن تقوم بوضع وتنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يخلص الفقراء الروس من الظلم القيصري. لم تقم حكومة كيرنسكي بالاصلاحات التي وعدت بها مما دفع البولشفيك للاطاحة بحكومة كيرنسكي البرجوازية في أكتوبر من نفس العام وهذه هي الثورة الثانية في نفس العام ، حيث أخذوا البلاشفة زمام المبادرة لانقاذ روسيا مما كانت تعانيه من فوضى بعد اسقاط الحكم القيصري ، وليقوموا هم بتنفيذ الاصلاحات لتحسين حياة الناس. لقد وضع البولشفيك في حساباتهم أن قيام الثورة في روسيا سيساعد على انتقال الثورة الاشتراكية الى كل أوربا بعد القضاء على السلطات البرجوازية في بلدانها حيث تنبأ ماركس بتوفر إمكانية حدوثها أكثر من أي مكان آخر . بعد ثورة أكتوبر مباشرة قام البولشفيك بالكشف عن الأرشيف القيصري بما فيه الاتفاقيات السرية التي عقدتها الحكومات القيصرية السابقة مع الدول اخرى ، وكان الغرض من ذلك القرار هو اناطة اللثام عن الفساد الذي كان سائدا في روسيا بنفس الوقت الذي يسلط الضوء على الفساد في الدول الأوربية الأخرى لمساعدة شعوبها والقوى الثورية فيها للانتفاض على حكوماتهم.ان انتصار ثورة البلاشفة على الحكومة الانتقالية لا يعني سلاسة طريق الثورة الاشتراكية الجديدة وانما واجهة معارضة شديدة من قوى داخلية انتهت بالحرب الأهلية الروسية تعتبر الفصل الأخير من الثورة الروسية، تميزت بالشراسة والوحشية الشديدة خصوصا ضد المدنيين نتيجة لحرب أهلية طاحنة، مما أدي بحياة ما يقرب من ثلاثة عشر مليون نسمة وتهجير ما يقرب من مليون نسمة هجرة شبه دائمة. استمرت تقليديا في كتابة التاريخ السوفياتي فترة 1918-1921 ولكن الحرب كمناوشات امتدت فعلا بين 1917-1923م مما جعل الموعد المحدد لها من الأمور المثيرة للجدل بين المؤرخيين.

مجموعة غير متجانسة

كانت بين الشيوعين البلاشفة الجيش الأحمر بقيادة ليون تروتسكي ومجموعات غير متجانسة من المحافظين الديموقراطيين والشيوعيين المعتدلين والقوميين والروس البيض، كانت فرصه لتدخل العديد من القوي الداخلية والخارجية مثل اليابان، بريطانيا، كندا،فرنسا، إيطاليا، الولايات المتحدة، ألمانيا، أستراليا، اليونان، وتشيكوسلوفاكيا مما كان له دور رئيسي في صراع وشدته ،الغرض منه ؤد الثورة الاشتراكية الفتية في مطلع القرن العشرين .إلا أن الثورة الروسية سارت في مسارها رغم كل الجهود المعرقلة ونشأت اول دولة اشتراكية تدعوا إلى الشيوعية وظهرت اول قوة عالمية جديدة تنافس الدول الرأسمالية ولأول مرة في تاريخ العالم يظهر قطبان على اساس اقتصادي أحدهم اشتراكي والآخر رأسمالي، وبذلك ظهر الاتحاد السوفيتي من مجموعة من الدول مختلفة القوميات والأعراق جميعها اتحدت في دولة فتية تسير بهدى الأفكار الماركسية اللينية حيث تحولت الزراعة من زراعة القطاعية إلى زراعة اشتراكية عن طريق الكولخوزات وهي إدارة مشتركة لمجموعة من الفلاحين ضمن نظام اشتراكي تساهم الدول في دعمة وتحديد عملة ضمن نظام خاص وكذلك سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وإعطاء للعمال دورا في إدارة شرون البلد والنهوض بالواقع الصحي والتعليمي والثقافة والفنون والرياضة والبحوث العلمية والفضاء والصناعة والزراعة والنفل والاتصالات حتى أصبحت جمهوريات الاتحاد السوفيتي من الدول التي تشهد تقدم مضطرد وزاد هيبة الاتحاد نتائج الحرب العالمية وانتصاره على النازية وانظمام اوربا الشرقية إلى المنظومة الاشتراكية وبذلك أصبحت المنظومة الاشتراكية قوة عالمية وتشكل محور ضد المحور الرأسمالي حيث ظهرت مرحلة الحرب الباردة ، ان السياسة السوفيتية منذ نشؤوها أعلنت انها مع كل المحرومين المضطهدين في العالم وضد السياسات الاستعمارية والهيمنة التي برزت بعد الحرب العالمية الاولى وسيطرت دول المحور على الأراضي التي كانت تسيطر عليها الدولة العثمانية بعد خسارتها الحرب ، وبرز الفكر الاشتراكي وبالخصوص الفكر الماركسي الليليني فكر تستهويه الشعوب العربية التي تعاني التخلف والاضطهاد جراء سياسات الاستعمار بعد ان لاحظت مدى التطور في جمهوريات الاتحاد السوفيتي وبدأت مرحلة نشوء الأحزاب الشيوعية في المنطقة العربية حيث أدت إلى تأسيس الأحزاب الشيوعية والأحزاب الوطنية الديمقراطية وأخرى لبرالية يسارية أو أحزاب ماركسية وعلى سبيل المثال: تأسيس الحزب الشيوعي العراقي 1934 بقيادة “فهد ” ? الحزب الشيوعي السوداني 1946 بقيادة عبدالخالق محجوب ، والحزب الشيوعي المصري 1922 بقيادة جوزيف روزنتال وحسين العرابي ، الحزب الشيوعي اللبناني 1924 بقيادة جورج حاوي وأمينه الحالي حنا غريب ، والحزب الشيوعي السوري 1972 بقيادة خالد بكداش بعد توحيد الأحزاب اليسارية والماركسية والشيوعية التي تأسست في عام 1944 ? والحزب الشيوعي الأردني 1951 بقيادة يعقوب زيادين وفؤاد نصار والحزب الشيوعي الفلسطيني 1923 بقيادة عربي عواد امين عام الحزب ، كما نشظأت احزاب قريبة من المنطقة العربية كالحزب الشيوعي الأسرائيلي راكاح 1919 والحزب الشيوعي الأيراني توده 1941 برئاسة سليمان محسن أسكندر .

عملت كل هذه الأحزاب الشيوعية من منطلق الماركسية اللينينه بكل حرص وأمانة وعلى الرغم من الصعوبات التي رافقت عملها سوى كان في العمل السري والعلني من قبل الحكومات او بعض الأحزاب الدينية والقومية الآنها سجلت حضور كبيرا في صفوف الجماهير خاصة من الطبقات المسحوقة او من غالبية المثقفين كما انها لاقت الدعم من الحزب الشيوعي السوفيتي سوى كان دعم مادي والمعنوي ثم تلاه الدعم من المنظومة الاشتراكية ، كما ان تلك الأحزاب لاقت تصفيات جسدية في أغلب الاحيان على ايدي معارضيها كاد أن يقضى عليها بالكامل ، إلا انها إعادة جزء من هيكلها التنظيمى لاحقا . ان الحركة الشيوعية العربية كجزء من الحركة الشيوعية العالمية واجهت مشاكل كبيرة حالت دون تطورها، سببتها لها المنظومة الرأسمالية حيث ان الدول االرأسمالية تجد في تنامي هذه الحركات خطر عليها وعلى مصالحها، خاصة عندما حصلت بعض الأحزاب اليسارية نجاح في الحصول على السلطة في أفغانستان واليمن الجنوبي ونجاح ثورة تموز في العراق وثورة السودان وعملت بالتنسيق مع الانظمة العربية وعملاءها على افشالها ووضع حد لنشاطها،أن الحركات الشيوعية في المنطقة العربية قدمت المزيد من التضحيات من اجل تحقيق مبادئها على الرغم أن المنطقة العربية غير ملائمة لنموها لسببين اولهما عدم نضوج الطبقة العاملة او البروليتاريا والسبب الثاني كون المجتمع العربي مجتمع ديني عشائري ينبذ مثل تلك الأفكار ، وعلى الرغم من اضمحلال المنظومة الاشتراكية العالمية بعد ان تخلت دولة الاتحاد السوفيتي عن نفسها كدولة عالمية سنة .1991

وأعلنت جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق استقلالها بتفويض من مجلس الدومة السوفيتي ، وان هذا التغير جاء بعد اصلاحات قادها ميخائيل غورباتشوف الا انه هذه الاصلاحات هيئت لقرار تفكيك الاتحاد السوفيتي لظروف قاهرة مر بها الاقتصاد السوفيتي وعدم مواجهته للاقتصاد والتحدي العالمي الحديث ، وبذلك انتهت حقبة من الحرب الباردة وحقبة من الشيوعية وبقى النموذج الماوي المتغير في الصين حسب تقلبات السوق العالمية والنموذج الكوري الشمالي خليفة كيم السونك الذي يعتبر مصدر ازعاج للعالم الراسمالي وكلهما لا يدرجا ضمن الاشتراكية اللينية وبقت كوبا فقط لهذا اليوم مخلصة لهذا الفكر على الرغم من التحديات التي تواجهها وآخرها رحيل لاب الروحي للفكر الاشتراكي ومؤسسه فيدل كاستروا قبل ايام ،الا ان الشيوعين العرب لا زالوا أمناء على هذا الفكر على الرغم من ان الأحزاب الشيوعية الكبيرة في العالم كالحزب الشيوعي السوفيتي قد تبددت في عقر دارها وعرينها ، بعد مجد كبير طال لعقود ، الا انه لا زالت لاحزاب الشيوعية العربية تعمل على الرغم من تلك التحولات العالمية وعلى الرغم من بروز الفكر الديني الذي يلهب حماس الشارع العربي من الخليج إلى المحيط وظهور سياسة العولمة والاتصالات السريعة ووسائل التواصل الاجتماعية التي تصب دعايتها بالضد من الفكر الشيوعي باعتباره عدو للدين ويشوهوا ماضيه من قبل القوميين والمتديينين ، على الشيوعيين العرب ان يعوا ان مجدهم في تحقيق الحلم في الاشتراكية ومن ثم الشيوعية اصبح من خبر كان ، وان محاولاتهم قد أصابها الفشل في فترة الزهو التي عاشتها الشيوعية العالمية في العقود الأولى من القرن العشرين كيف لهم الآن ان يتحقق حلمهم الآن ، هذا اذا كانوا على نفس الحلم ، ان الأحزاب الشيوعية العربية أصبحت هامشية اليوم لنقص المد الجماهيري المؤيد ، وان أنصارها أما من أصحابها القدماء الذين يحملون فكرها و الذين أنقذت أرواحهم من بطش الحكام العرب او من المثقفين الذين ينهلون من منابع الثقافة الشيوعية وأرثها الأدبي الكبير على صعيد الأدب او الفن ، على الاحزاب الشيوعية العربية ان تعيد ترتيب أوراقها وان تقرأ الواقع العربي جيدا لتكون قوة مؤثرة تستغل الاحباط الذي يعانية المواطن العربي على يد الحركات التكفيرية الإرهابية والحكام المتسلطين وان تكون حركات ليبرالية تدعو إلى الديمقراطية وضد الطائفية وحقوق الإنسان واحترام الآخر وبناء دولة مدنية على غرار دول شمال أوربا يكون النظام قريباً إلى الاشتراكية الديمقراطية يجد المواطن نفسه فيها حرا تتوفر له كل فرص الحياة والضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي بعيدا عن القهر والاضطهاد ، أم انها ما زالت مصرة على السير في طريقها السابق رغم خفتان بريق الماضي ورغم كل التضحيات التي ضحت بها خلال دربها الشاق الطويل الصعب .