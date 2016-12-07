– December 7, 2016

أجراس الذاكرة

حسام الآلوسي والتفلسف 40 – عكاب سالم الطاهر

في امسية رمضانية من عام (1413هـ – 1993) زرت المفكر الدكتور حسام الآلوسي في داره العامرة قرب دائرة بلدية الأعظمية قريباً من مدخل الكريعات. كان ذلك مساء يوم (9/ اذار/ 1993). غادرت تلك الدار محملاً بمجموعة ثمينة من مؤلفاته. واحد هذه المؤلفات كان تحت عنوان: الفلسفة والانسان.

قرأته مدفوعاً برغبة النفاذ الى فكر هذا الفيلسوف العراقي من جهة، والى الاطلاع على واقع الفلسفة في الوطن العربي من جهة اخرى. وفي اول سطر من الكتاب، يطرح الآلوسي تساؤلاً مهماً، وهو: متى بدأ التفلسف؟.

محاولات للجواب

ويرى الدكتور حسام الآلوسي: (ان الاسئلة قائمة منذ وجد الانسان ووعى وتطور الى ما نسميه الانسان الحديث. والاسئلة الصغيرة لا نهاية لها، وفي كل الاحوال، لم تقم الاسئلة عبثاً).

اذن امام التساؤل لابد من الاجابة. ناقشت الالوسي. فكان رأيه: (سواء اتخذت اجابات الانسان صفة اوامر او عمل او اساطير او دين او فلسفة او علم، فهي محاولات للجواب).

وامام ذلك، يمكن ان نستنتج ان (التفلسف) يرتكز على دعامتين: التساؤل والجواب. وهما- قدر فهمي لهذا الموضوع- تعبير عن تفاعل العقل البشري مع الواقع، وصورة لانعكاسات الواقع في هذا العقل.

المرافعة الرصينة

ويشترك الآلوسي مع زكريا ابراهيم، في تقرير قناعة مهمة، عندما يؤكد، ان: (ليس المهم بالنسبة للطالب المبتدئ ان يلم ببعض المعارف السطحية عن الواقعية والمثالية وغيرهما، بل المهم ان يقف على روح (الايمان الفلسفي) من حيث هو ايمان بالعقل، وثقة في قدرته على المعرفة).

واستنتج من موقع رصد قريب، ان الفيلسوف حسام الآلوسي (قد قدم مرافعة رصينة دفاعاً عن الفلسفة لا بصفة (التوكيل)، بل بصفة صاحب القضية. وهو ما جعلني امد يدي في موقد نار الفلسفة، ولعلي لا اندم على ذلك.

وبعد هذا اللقاء توثقت علاقتي بالدكتور حسام الالوسي، والتقينا في ندوات عديدة. كنت اقرأ له، ولعله كان يقرأ لي.

ومما قرات له، قوله: (كلما اشتدت قبضة الظلام والجهل والتعصب، وجدنا الفلاسفة يحملون الانوار لتبديد (الكهفية) وتعليم الانسان حرية الفكر والتسامح واحترام الاراء..). الدكتور حسام الالوسي المولود في مدينة تكريت، انتقل الى جوار ربه في شهر تشرين الاول عام (2013).رحمه الله.