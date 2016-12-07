– December 7, 2016

الثقافة الصفراء و(العقدة الدونية) – طلال عدنان الحجامي

قلقٌ دائمٌ وشعورٌ غريبٌ مُزِج بارتياب واضح طغت عليه لغة اللامعقول يساورني حلاً وترحالاً، وأنا أحمل رؤى حالمة، وكوكبة من الأفكار الهادئة التي أجزم أنها تحتاج الى أجواء زرقاء خالية من ترائب العصر التي ما انفكت تلقي بغبارها المتلون هنا وهناك؛ لتحجب كثيرا من رؤياي وأفكاري (حبيسة مجتمع نفسي الحالم).

ترهقني عقد هنا وأخر هناك وبين هذا وذاك، وأنا أصارع بفكري المؤدب أفكارا همجية، ولدت لتلتهم الواقع العقلي لتبقي على أشلاء من أفكار جامدة لا ترقى الى مستوى القرون البدائية.

وأنا أعيش رؤياي(البنفسجية)، وآمالي(الوردية) أصطدم هذه الأيام بعقدة (قديمة حديثة) تعرف بـ (مركب النقص) أو العقدة (الدونية)، بدت تستفحل وتعشعش في واقعنا سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وتجذرها في الأخير(ثقافيا) مثار قلق صاخب ومآس فكرية قادمة لا محالة.

فعقدة النقص أو كما يسميها بعضهم بـ(الدونية) ناشئة عن اضطراب نفسي تجعل الشخص يعيش عملية معقدة من الصراع بين الرغبة في البحث عن الذات، وبين الرغبة في تجنب مشاعر الذل من ذوي الخبرة في كثير من الأمرار السابقة في ماضيه، ويلجأ الى محاولة تعويض هذا الماضي البائس بالعدوانية والتهجم والتقليل من شأن الآخر، عند تمكنه منه خلال ترأسه أو تسيده جهة ما من جهات المجتمع بغض النظر عن مساحتها.

وبأبسط معناها هي شعور الفرد بوجود عيب فيه يُشعره بالضيق والتوتر ونقص في شخصيته مقارنة بالآخرين، لذا نراه يلجأ الى تصرفات انفعالية آنية أو مستقبلية ذات عناوين تفردية في التصرف واتخاذ القرار تأبى وجهات النظر التي تنأى عنها ولا توافق أفكارها المتحجرة، ولنا في نظام الطاغية صدام دليل بيّن، إذ أن الأخير عاش طفولة غير متزنة أثرت فيه مستقبلا وجعلته رمزا عدوانيا بارزا في التاريخ الحديث، وكذا الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان مثالا خالدا للتفردية والدكتاتورية والتسلطية، فكتب التاريخ أثبتت أن الحجاج عاش ظروفا وطفولة غامضة أدت به الى أن يضمر عداء كبيرا بداخله أفرغ محتواه عند تسيده على العراق.

لا يرهقني تجذرها سياسيا بقدر ترسخها في أشباه الشخصيات الثقافية، فالأخيرة أضحت احدى إمارات بؤسي الدائمة، وأصبحت جدارا عازلا بوجه أفكاري وغيري، وأمست تخيم بظلامها على طموحات مجتمع كامل أخشى أن يؤمن بأضعف الإيمان وينصاع الى لغة الواقع الثقافي الأصفر (ثقافة عقد النقص والعقدة الدونية)!.

غرور متطفل فارغ وتسيد مطلق نتيجة حتمية من اجتماع النقص والحرمان في مراحل مضت سلفا، حري بنا أن نقف حائلا أمام انتشاره ثقافيا، علّنا أن نلجم واقعا مرا، ومستقبلا ثقافيا غامضا بائسا، نوقن أن ترسخه سجن مؤبد لأفكارنا، وقيد دائم يكبل آمالنا التي لطالما كانت لنا مزية بارزة كآدميين، وميزة تفرقنا عن غيرنا من الكائنات كإنسانيين.تراصّ الأقلام وتكاتفها كفيل أن يبدأ تاريخا ثقافيا ناصعا كبياض القصاصات التي خط فيها، فوحدة القلم نتاجها حلم، وما أجمله من حلم بانفكاك أسر الأفكار والرؤى الحالمة التي غيبت وراء قضبان (الدونية)؛ والله من وراء القصد.