– December 7, 2016

صد تعرض على حقول علاس وإعادة فتح طريق فلوجة ـ خالدية

المخابرات تخترق داعش الموصل وتزوّد القطعات بالمعلومات

بغداد – محمد الصالحي

تستمر عناصر اجهزة المخابرات الوطنية برفد القوات الامنية بتقارير استخبارية مفصلة برصد تحركات تنظيم داعش في الموصل وورش التفخيخ واماكن مراكز القيادة ما افقد التنظيم القدرة على المناورة والمفاجأة.

فيما تحقق القوات البرية تقدما كبيرا في الساحل الايسر من الموصل.وقال الخبير العسكري فاضل ابو رغيف لـ (الزمان) امس ان (الاجهزة الاستخبارية ولاسيما جهاز المخابرات الوطني حقق انجازا عظيما منذ انطلاق عمليات قادمون يانينوى حيث اخترق تنظيم داعش واصبح يرسل تقارير يومية بشأن حركات قادة التنظيم وورش تصنيع الاسلحة ومراكز القيادة والسيطرة).واضاف ان (التقارير المركزة والدقيقة افقدت داعش عنصر المفاجأة فضلا عن خسارته معظم مصانع التسليح والتفخيخ في الموصل ما قلل في الخسائر البشرية بشكل كبير بصفوف المدنيين بالمقابل خسر داعش قادة بارزين في تلك العمليات).واوضح ابو رغيف ان (العناصر الاستخبارية تسيطر على جميع مراكز المعلوماتية وتدير اكبر العمليات المخابراتية ضد عصابات داعش في الموصل).وبشأن العمليات العسكرية الجارية على الارض ذكر ابو رغيف ان (تقدم القوات الامنية جيد ولايوجد اي تلكؤ في سير العمليات حيث تسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة في العمليات المشتركة فهي تسيطر على اكثر من 75 بالمئة من اجمالي الساحل الايسر في الموصل فيما تسعد لانطلاق عمليات الساحل الايمن من الموصل).مشيرا الى (وجود عائقين لدى القوات الامنية في تقدمها نحو المناطق اولها المواطنون حيث تتخذ داعش منهم دروعا بشرية فيما تنشغل القوات الامنية في فك حصار العوائل ونقلها قبل الشروع في تطهير المدينة لتقليل الخسائر البشرية وفي اغلب الاحيان تمكن من انقاذ الجميع ولم تسجل اي حالة استشهاد في صفوف المدنيين).واضاف ان (العائق الاخر هو البنى التحتية حيث تمكنت القوات الامنية من تحرير اجزاء واسعة من المناطق دون تدمير البنى التحتية وتقليل الخسائر المادية للدولة والمواطنين على غرار عمليات تحرير هيت وكبيسة).وقال مصدر امس ان (قياديا بارزا في تنظيم داعش قتل واثنين من مرافقيه عربيي الجنسية على يد جهاز مكافحة الارهاب في حي البريد بالموصل).وأضاف ان (قوات جهاز مكافحة الارهاب وصلت إلى مشارف نهر الخوصر بعد مواجهات عنيفة مع داعش).وكانت خلية الاعلام الحربي قد اعلنت عن تطهير جهاز مكافحة الإرهاب 24 حيا في المحور الشرقي، فيما بينت ان قطعات الجهاز تمكنت من تحرير حي الشهداء والبريد.وقال بيان للخلية تلقنه (الزمان) امس ان (قطعات جهاز مكافحة الارهاب في المحور الشرقي تمكنت من الدخول إلى الساحل الأيسر للمدينة والتوغل بالمنطقه والاستمرار بعملية تطهير المناطق المحررة). واضاف ان (الجهاز حرر 24 حيا وتمكن من تحرير حي الشهداء وحي البريد ورفع العلم العراقي فوق مبانيهما).واشار البيان الى ان (قطعات فرقة المشأة 16 في المحور الشمالي مستمرة بعمليات التطهير للمناطق المحررة).وقال مصدر امس ان (طيران التحالف وجه ضربيتن لمقتربات الجسر العتيق الاولى من جهة شارع الكورنيش في الساحل الايمن والثانية من جهة الفيصلية المدخل الشرقي دون ان يستهدف الجسر نفسه وبهاتين الضربتين قطعت طائرات التحالف اخر طرق الامدادات لداعش واخر خمسة جسور تربط جانبي المدينة).وفي الأسابيع الماضية قصف طيران التحالف الجسور الاربعة الاخرى في المدينة.وقال بيان للعتبة الحسينية امس ان (قافلة مساعدات توجهت جوا من مطار بغداد الى قاعدة القيارة وتضم مواد غذائية متنوعة وأغطية وملابس للمقاتلين).واضاف ان (ما تحمله القافلة من مؤن وأغذية ستوزع بين مختلف صنوف القوات الأمنية والحشد الشعبي المشاركة في عمليات تحرير الموصل اذ يرافق القافلة وفد من مبلغي شعبة التبليغ الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة).وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات لواء المشاة 60 الفرقة 17 والفوج الالي المستقل والحشد العشائري تمكنوا من تحرير الجزء الشمالي من قرية كنعوص ورفع العلم العراقي فوق مبانيها).وفي صلاح الدين قال بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (الجيش صد تعرضا لداعش على حقول نفط علاس).واضاف ان (العملية اسفرت عن تدمير آليات مفخخة وقتل عدد كبير من الإرهابيين).مبينا ان (منطقة حقول النفط تعد من المناطق ذات المورد الاقتصادي المهم لذا تحاول داعش إيجاد موطئ قدم فيها).واشار الى ان (مقاتلي الفرقة الخامسة دائماً لهم بالمرصاد).وتابع ان (مقاتلي الفوج الثاني لواء المشاة الحادي والعشرين في قضاء الشرقاط تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للإرهابيين).