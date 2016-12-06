داعش يخاطب أتباعه:لا تفروا من تلعفر واضربوا السفارات والمصالح التركية في العالم

– December 6, 2016

قائد في التحالف:الموصل مدينة معقدة من العالم القديم وتحتاج معركتها لوقت طويل

بيروت – بغداد – الزمان

حث المتحدث الرسمي الجديد باسم تنظيم داعش امس المتعاطفين مع التنظيم حول العالم على شن موجة جديدة من الهجمات وخص بالذكر المصالح الدبلوماسية والعسكرية والمالية التركية كأهداف مفضلة.

كما طالب أبي الحسن المهاجر- الذي كشف النقاب عن دوره كناطق بلسان التنظيم للمرة الأولى امس الاثنين- مقاتلي تنظيم داعش بالتشبث ببلدة تلعفر حيث يواجهون تهديدا من قوات عراقية تتقدم نحو الموصل آخر معقل كبير للتنظيم في العراق. وتتجهالوية من مليشيات الحشد الشعبي نحو تلعفر وتواجه مقاومة عنيفة ولا تزال تحاول عبور حاجز تل عبطة ، غير ان تسيطر على جزء من مطار تلعفر العسكري .

وفي رسالة تنطوي على التحدي نشرت على الإنترنت وصف المهاجر الخسائر العسكرية للتنظيم هذا العام بأنها انتكاسات وقال إن مجموعات من القوات في العراق وسوريا فشلت في هزيمة مقاتلي التنظيم.

وقال إن أنصار الدولة الإسلامية سيستهدفون «مفاصل الحكومة التركية العلمانية المرتدة في كل مكان .. الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية بل كل سفارة وقنصليه تمثلها في بلدان العالم أجمع».

وأضاف في التسجيل الصوتي الذي نشر على الإنترنت «دمروا آلياتهم ..اقتحموا عليهم .. أفجعوهم في ملاجئهم ليذوقوا بعضا من بأسكم ولا تحدثوا أنفسكم بالفرار.»

وخاطب أنصار داعش قائلا «ضاعفوا جهودكم وكثفوا عملياتكم» حول العالم.

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة التسجيل.

في حين شنت وحدات الجيش العراقي هجوما جديدا في جنوب شرق الموصل اليوم الثلاثاء ونسب إلى قائد كبير القول إن فرقة مدرعة تقدمت لتصبح على بعد نحو كيلومتر من نهر دجلة الذي يجري عبر وسط المدينة.

ونسب التلفزيون العراقي إلى قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله القول إن الجنود دخلوا مستشفى السلام في حي الوحدة بجنوب شرق المدينة قرب النهر.

وقال عقيد في الجيش لرويترز إن الهجوم الذي تدعمه تعزيزات جديدة بدأ الساعة السادسة صباحا اليوم الثلاثاء ويهدف لاستنزاف مقاتلي تنظيم داعش الذين يشنون هجمات مضادة شرسة ضد الجيش في شرق المدينة.

وأبطأت الحرب الحضرية تقدم جهاز مكافحة الإرهاب التابع للجيش في شرق المدينة والفرقة التاسعة المدرعة في جنوب شرق الموصل.

وقال العقيد عبر الهاتف «نحن نتبع تكتيكا جديدا- زيادة عدد القوات المتقدمة من عدة محاور للأخذ بزمام المبادرة ومنع مقاتلي داعش من القيام بتنظيم هجمات مقابلة.»قال قائد بالتحالف إن تنظيم الدولة الإسلامية نقل دفاعاته الأمامية من غرب الموصلإلى شرقها في إطار قتاله ضد القوات العراقية في معركة تحرير المدينة.

وتتقدم قوات خاصة عراقية ببطء صوب أحياء في شرق الموصل آخر معقل للتنظيم في العراق حيث تواجه هجمات انتحارية وهجمات قناصة وقذائف مورتر من المتشددين المتحصنين وسط المدنيين.

وتوقع قادة أن يكون النصف الغربي من المدينة التي يقسمها نهر دجلة أشرس معركة لكن يبدو أن تنظيم داعش -الذي سيطر على المدينة منذ اكثر من عامين- ينقل دفاعاته إلى الشرق في مواجهة القوات العراقية التي تدعمها ضربات جوية للتحالف الذييقوده الغرب.

وقال البريجادير جنرال سكوت إيفلاند نائب القائد العام لقوات التحالف لرويترز «ما كنا نعتقد أنه سيكون أقوى دفاع» قام تنظيم داعش بنقله للأمام.

وأضاف «طبيعة العدو الذي كنا نواجهه تراجعت الآن عما كانت عليه منذ شهر… ما كانوا يدخرونه للضفة الغربية من النهر ينقلونه الآن إلى الشرق.»

وقال «إنهم مدربون بشكل جيد ويملكون موارد جيدة وكان لديهم متسع من الوقت للإعداد وهذا جعلها معركة كبيرة.»

وإضافة إلى القتال فإن وجود المدنيين في أنحاء المدينة عرقل التقدم العراقي إذ يقلل من خيارات استخدام ضربات جوية وأسلحة ثقيلة في الشوارع المكتظة بالسكان.

لكن المدفعية الفرنسية والقوات العراقية بدأت أمس الاثنين قصف جنوب الموصل استعدادا للتقدم من الجنوب لتخفيف الضغط على جهاز قوات مكافحة الإرهاب العراقي الذي يقود القتال في شرق الموصل.

وقال إيفلاند «إنها مدينة معقدة… مدينة من العالم القديم تتمتع بعامين من الدفاع المدروس. نحن كقوات تحالف كنا ندرك إنها ستحتاج لوقت طويل .