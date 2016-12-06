المغرب يتراجع عن تصريحات رئيس حكومته إزاء دور روسيا في سوريا

– December 6, 2016

ميركل:الوضع في حلب عار على المجتمع الدولي

برلين – الرباط – الزمان

عدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء ان عجز المجتمع الدولي عن مساعدة حلب «عار» مشيرة الى مسؤولية النظام السوري وداعميه الروسي والايراني. وقالت في خطاب امام مؤتمر حزبها «الاتحاد المسيحي الديموقراطي»، ان وضع «حلب عار (…) من العار اننا غير قادرين على اقامة ممرات انسانية لكن يجب ان نستمر» في المحاولة.

وانتقدت ميركل المجتمع المدني في بلادها قائلا انها اصيبت بالصدمة لرؤية عشرات آلاف الالمان ينزلون الى الشوارع للتظاهر احتجاجا على اتفاقات تجارة حرة لكن ليس للتظاهر تنديدا باراقة الدماء في سوريا. وقالت «هناك شيء غير مفهوم هنا». وتابعت المستشارة الالمانية بان العالم بحاجة لمعركة دولية منسقة ضد «التهديد الذي يشكله الارهاب الاسلامي».

وقالت «لكن بدلا من ذلك تدعم روسيا وايران نظام الاسد في تحركه الوحشي ضد شعبه». في حين اكدت الحكومة السورية الثلاثاء رفضها اي محاولة لوقف لاطلاق النار في شرق مدينة حلب ما لم تتضمن خروج جميع «الارهابيين» منها، وفي جانب عربي -سوري اخر ،اكد المغرب انه «يحترم» دور روسيا في سوريا،

في تراجع عن تصريحات لرئيس الوزراء عبد الاله بنكيران الذي انتقد التدخل الروسي ودعم موسكو لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. واستقبل وزير الشؤون الخارجية صلاح الدين المزوار الاثنين في مقر الوزارة في العاصمة المغربية الرباط، سفير روسيا في الرباط فاليري فوروبييف، «بناء على طلب من الاخير»،

بحسب بيان صادر عن الوزارة. واعرب السفير الروسي عن «انشغال موسكو بتصريحات اعلامية منسوبة لمسؤول حكومي مغربي كبير، عندما حمل روسيا المسؤولية عن دمار سوريا».

وفي حين لم يتم تحديد هوية المسؤول بشكل رسمي، اشارت الصحافة المغربية الى انه رئيس حزب العدالة والتنمية الاسلامي، عبد الاله بنكيران والذي فاز في الانتخابات التشريعية في 7 من تشرين الاول/اكتوبر الماضي .

وكان بنكيران اكد في تصريحات لوكالة «قدس برس» للانباء في 30 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان «ما يفعله النظام السوري بشعبه مسنودا بروسيا وغيرها يتجاوز كل الحدود الإنسانية (…) لماذا تدمر روسيا سوريا بهذا الشكل؟». واكد المزوار وفق البيان ان «المملكة المغربية تحترم دور وعمل روسيا الاتحادية بخصوص هذا الملف» مذكرا ب «الموقف الواضح للمغرب حيال الازمة السورية».

وبحسب البيان، فان دولة المغرب «تحدد مواقفها الديبلوماسية الرسمية على ضوء القيم والمبادئ والمصالح التي تحكم سياستها الخارجية».

وفي اشارة واضحة موجهة الى بنكيران، اكدت الوزارة ان «اتخاذ هذه المواقف الرسمية يأتي عقب تقييم عميق (…) ولا يمكن لهذه المواقف، بالنظر لتعقدها وخطورتها، أن تكون محط ارتجال، أو أن تعبر عن وجهات نظر شخصية».

وخلص البيان الى ان الملك المغربي محمد السادس «يبقى الضامن لثبات واستمرارية المواقف الديبلوماسية للمملكة المغربية ولاحترام التزاماتها الدولية».

وبعد فوز حزبه، حزب العدالة والتنمية، اعاد الملك محمد السادس تكليف بنكيران الذي رأس حكومة ائتلافية لمدة خمس سنوات لتشكيل حكومة جديدة.

وتحدثت الصحافة المغربية عن هذه القضية، حيث كتب موقع «لو 360» المقرب من البلاط الملكي ان «بنكيران كاد يتسبب في أزمة ديبلوماسية بين الرباط وموسكو».