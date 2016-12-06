 القاهرة تشدد حمايتها للجزيرتين والرياض ترجئ الافراج عن الصيادين المصريين

– December 6, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

اثار تاييد هيئة مفوضى الدولة بتاييد حكم القضاء الادارى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير الى مصر، ردود فعل متباينة ،

ففى الوقت الذى اعتبرت فيه القوى السياسية الرافضه للتنازل عن الجزيرتين الحكم انتصارا لها وخطوة هامة نحو ابطال اتفاقية ترسيم الحدود الذى ابرمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى مع الملك سلمان بن عبد العزيز اعتبرت قوى سياسية اخرى ان هذا الحكم حكم سياسى ناتج عن توتر العلاقات بين مصر والسعودية مع اول رد فعل لهذا الحكم كشفت القوات المصرية من حراستها لجزيرة تيران حيث تزايد نشاط الدوريات البحرية حول الجزيرة لحمايتها.

فى المقابل ارجأت السلطات السعودية الافراج عن 32 صياداً مصرياً كان من المقرر عودتهم الى مصر يوم الاثنين الماضى بعد ما منعهم الكفيل من السفر وقدم شكوى جديدة ضدهم. على صعيد مصري اخر ،

كشفت مصادر اخوانية النقاب ان ازمة بين مصر والسودان تفجرت بعد استضافة السودان 3 من نواب الاخوان السابقين فى منتدى كوالا لامبوره للفكر والحضارة الذى عقد مؤخرا بالخرطوم،

فى الوقت الذى تجاهلت السودان دعوة نواب من البرلمان المصرى فى المؤتمر.

وقالت منى منير عضو لجنة الشئون الافريقيه ان البرلمان سوف يطلب من السودان توضيحات حول هذا الموقف رغم احترامنا لسيادة كل دوله فى قراراتها.

من جهته اعتبر احمد عبد الجواد رئيس حزب الجيل الديمقراطى تحت التاسيس ان كثير من الدول لاتزال تعتبر نواب مجلس الشعب والشورى قبل احداث 3 يوليو هم النواب الشرعيين ،فيما اتهم عدد من السياسيين السودان باستمرار دعم الاخوان والجماعات الارهابيه رغم تحسن العلاقات بين النظامين المصرى والسودانى فى السياق ذاته كشف بكر عبد العزيز زعيم حركة تمرد السودانيه والذى يقيم بالقاهره ان السلطات السودانيه من حملة اعتقالات واسعة فى صفوف المعارضة السودانية بعد الانتفاضة التى شهدها الشارع السودانى احتجاجا على ارتفاع الكثير من اسعار السلع الاساسية واتهمت السلطات السودانية للمعارضة باثارة الشارع السودانى ضد السلطات الحاكمة فى الخرطوم