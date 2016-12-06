روحاني:ترامب لا يستطيع إلغاء الاتفاق النووي

– December 6, 2016

أحكام باعدام 15 شيعياً في السعودية بتهمة التجسس لايران

طهران – بيروت – الزمان

اتهم الرئيس الايراني حسن روحاني الولايات المتحدة الثلاثاء بانتهاك التزاماتها بعد قرار الكونغرس الاميركي تمديد العقوبات المفروضة عليها عشر سنوات اخرى، متعهدا «برد قاس» من طهران. وقال روحاني خلال خطاب القاه في جامعة طهران ان الولايات المتحدة «ستواجه ردنا القاسي للغاية» بعد هذا «الخرق». واضاف الرئيس الايراني «اميركا عدوتنا لا شك في ذلك» واضاف «يريد الاميركيون الضغط علينا بكل قوتهم وسنقاوم ونعثر على حل». واوضح روحاني انه يوجد «اجماع» في ايران حول هذا الموضوع، موضحا «لا يوجد اي خلاف في الرأي بين الحكومة والمجلس (البرلمان) والمرشد» الاعلى علي خامنئي.

فيما اكد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في مؤتمر صحافي انه كان يتوجب كتابة «مقاطع معنية» من الاتفاق النووي «بطريقة اكثر دقة لتجنب التفسيرات المتباينة» بين الاطراف الموقعة، داعيا الى «تقديم شكوى حول خرق» الاتفاق من قبلالاميركيين. وسيلتقي روحاني مع مسؤولين ايرانيين كبار الاربعاء لمناقشة قضية العقوبات الاميركية. وصوت 99 من اعضاء مجلس الشيوخ ا لاميركي وبدون اعتراض اي عضو لصالح تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ابرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ويرتقب ان يوقع الرئيس باراك اوباما على القرار، بحسب ما افاد مسؤول في البيت الابيض، مضيفا ان الادارة لا تعتقد بان تمديد العقوبات ينتهك الاتفاق النووي. وجرت العادة على تجديد اجمالي العقوبات الاميركية المفروضة منذ 1996 كل عشر سنوات. من ناحية اخرى ،حكمت محكمة سعودية باعدام 15 من مجموعة تضم 32 شخصا يحاكمون بتهمة التجسس لحساب ايران، حسبما ذكرت الثلاثاء وسائل اعلام عدة مقربة من الحكومة. والمدانون ال 15 بالاعدام غالبيتهم من المواطنين الشيعة حسبما قال مصدر مقرب من الملف لفرانس برس. ودين هؤلاء بتهمة «الخيانة العظمى»، بينما حكم على 15 غيرهم بالسجن بين ستة اشهر الى 25 عاما في حين تمت تبرئة اثنين منهم وفقا لما ذكرته صحيفة «الرياض» ووسائل اعلامية اخرى على مواقعها الالكترونية .

وهذه الاحكام قابلة للاستئناف.

وتابع المصدر ان احد اللذين تمت تبرئتهما غير سعودي.

من جهتها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس وتش المحاكمة بانها «مهزلة قضائية».

وبدات الجلسات في شباط/فبراير، بعد شهر من قطع الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران اثر حرق السفارة السعودية والقنصلية من قبل متظاهرين ايرانيين احتجاجا على اعدام المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.

والتهمة الابزر التي وجهت للمجموعة كانت «الخيانة العظمى».

واتهم الادعاء العام ايضا المجموعة «بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة وافشاء سر من اسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمالتخريبية».