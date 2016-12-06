دمشق ترفض أي محاولة لوقف إطلاق النار بشرق حلب إذا بقي مقاتلو المعارضة

– December 6, 2016

فصائل المعارضة السورية تتراجع ميدانياً على وقع شد حبال روسي أميركي

حلب-أ ف ب- بيروت – رويترز : قالت وزارة الخارجية السورية الثلاثاء في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن سوريا ترفض أي محاولة من أي جهة كانت لوقف إطلاق النار في شرق حلب ما لم تتضمن خروج من وصفتهم بالجماعات الإرهابية منها.

وقالت موسكو أمس الاثنين إن مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة سيجتمعون هذا الأسبوع لمناقشة انسحاب مقاتلي المعارضة المحتمل من حلب. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن واشنطن ستقبل ذلك كخطوة لإنقاذ الأرواح.

وتصف الحكومة السورية كل جماعات المعارضة التي تقاتل لإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد بأنها «إرهابية». ويشمل مقاتلو المعارضة جماعات تدعمها الولايات المتحدة وتركيا ودول خليجية وكذلك متشددين.

وعارضت روسيا والصين قرارا في مجلس الأمن أمس لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع حيث قالت موسكو إن مقاتلي المعارضة استخدموا فترات هدنة مماثلة لتعزيز قواهم مما أدى لزيادة القتال ومعاناة المدنيين.

وبدأت روسيا -أقوى حليف أجنبي للأسد- حملة جوية على مقاتلي المعارضة منذ سبتمبر أيلول 2015 ويشمل ذلك حلب.

وقالت إنها تستهدف جبهة فتح الشام وهي إحدى الجماعات التي كانت تتبع تنظيم القاعدة وكان تعرف بجبهة النصرة في المدينة. وقال مقاتلو المعارضة في حلب إن جبهة فتح الشام غير موجودة بأعداد كبيرة في المدينة.

فيما تقترب قوات النظام السوري من استعادة السيطرة على حي الشعار الاستراتيجي في شرق حلب حيث تتراجع الفصائل المعارضة تدريجيا، في وقت يتبادل الروس والاميركيون الاتهامات بتعطيل محاولات التوصل الى هدنة أو تسوية لاخراج المقاتلينمن المدينة.

وبعد ثلاثة اسابيع من بدئها هجوما لاستعادة السيطرة على كامل الاحياء الشرقية في مدينة حلب التي كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، تخوض قوات النظام الثلاثاء معارك عنيفة ضد الفصائل في حي الشعار الذي سيطرت على اجزاء منه، وفق ماافاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان «حي الشعار يعد الحي السكني الاهم في وسط القسم الشرقي من حلب»، مضيفا «من الواضح انه سيسقط قريباً بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها على اجزاء واسعة منه».

وتصبح الفصائل المعارضة في حال سيطرة قوات النظام على كامل حي الشعار «محصورة» في القسم الجنوبي من الاحياء الشرقية، وفق عبد الرحمن الذي رجح ان تبدأ قوات النظام اثر ذلك «عملية قضم تدريجي» للاحياء التي لا تزال تحت سيطرةالفصائل.

وخسرت الفصائل المعارضة منذ بدء الهجوم منتصف تشرين الثاني/نوفمبر نحو ثلثي الاحياء التي كانت سيطرت عليها منذ العام 2012.

واكد فصيلان مقاتلان على الاقل في شرق حلب الاثنين عزمهما على قتال «الاحتلالين الروسي والإيراني حتى آخر نقطة دم» ورفضهما اي اقتراح لاخراج المقاتلين من المدينة.

وجاء موقفهما هذا بعد ساعات من اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين عن محادثات قريبة مع الاميركيين لبحث اخراج الفصائل المقاتلة من حلب. وكانت هذه المحادثات مقررة الثلاثاء او الاربعاء، لكن تم الغاؤها على ما يبدو على خلفيةالتباين في وجهات النظر بين الجانبين.

– تبادل اتهامات –

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء الولايات المتحدة بالمماطلة في بحث مسالة خروج مقاتلي المعارضة.

وقال في مؤتمر صحافي مع الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن يغلاند «لقد فهمنا انه من المتعذر اجراء مناقشة جدية مع شركائنا الاميركيين»، متهما واشنطن بالغاء محادثات حول سوريا بين خبراء روس واميركيين كانت مقررة الاربعاء، بحسب قوله.

واتهمت واشنطن موسكو بمحاولة «كسب الوقت». واكدت نائبة المندوبة الاميركية في الامم المتحدة ميشال سيسون عدم وجود «اي اختراق» في المحادثات بين الطرفين.

واتهمت موسكو بانها «تريد الاحتفاظ بمكاسبها العسكرية»، مضيفة «لن نسمح لروسيا بخداع المجلس».

وجاءت مواقف سيسون خلال جلسة عقدها مجلس الامن الاثنين في نيويورك مارست خلالها كل من روسيا والصين حق الفيتو على مشروع قرار نص على هدنة في حلب لسبعة ايام.

واكدت الحكومة السورية الثلاثاء «رفض اي محاولة من اي جهة كانت لوقف اطلاق النار شرق حلب ما لم تتضمن خروج جميع الارهابيين منها».

واعربت في بيان اصدرته وزارة الخارجية ونشرته وكالة الانباء الرسمية «سانا» عن «امتنانها» لروسيا والصين لاستخدامهما حق الفيتو.

وهي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو حول سوريا منذ بدء النزاع في اذار/مارس 2011، والمرة الخامسة من الصين.

وعلى رغم عدم مشاركة روسيا في القصف على حلب منذ بدء قوات النظام هجومها لاستعادة كافة الاحياء الشرقية، الا انها نفذت خلال الاشهر الماضية غارات مكثفة الى جانب طيران النظام على شرق المدينة، تسببت بدمار هائل وبسقوط مئات القتلىوبتدمير عدد من المستشفيات، ما اثار تنديدا دوليا.

ووصفت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء الوضع في حلب بأنه «عار».

وقالت في خطاب امام مؤتمر حزبها الثلاثاء، «من العار اننا غير قادرين على اقامة ممرات انسانية لكن يجب ان نستمر» في المحاولة، منتقدة دعم روسيا وايران لـ»نظام الاسد في تحركه الوحشي ضد شعبه».

كذلك رفضت فصائل مقاتلة في حلب الخروج من المدينة على اساس اي خطة يتفق عليها في المحادثات الاميركية الروسية.

– ضربة قاضية –

ومن شأن خسارة حلب ان تشكل نكسة كبيرة وربما قاضية لمقاتلي المعارضة السورية منذ بدء النزاع الذي تسبب خلال اكثر من خمس سنوات بمقتل اكثر من 300 الف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخلالبلاد وخارجها.

وقبل بدء الهجوم الاخير لقوات النظام منتصف الشهر الماضي، كانت الامم المتحدة تقدر وجود ثمانية الاف مقاتل في شرق حلب. وتحدث المرصد عن 15 الفا، بينهم نحو 900 مقاتل من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).

ودفعت المعارك في حلب اكثر من خمسين الف مدني، وفق المرصد السوري الى الفرار الى احياء اخرى في المدينة، بعضها تحت سيطرة النظام واخرى تحت سيطرة المقاتلين الاكراد. كما نزح الالاف داخل الاحياء الشرقية.

وأحصى المرصد منذ بدء الهجوم مقتل 341 مدنيا بينهم 44 طفلاً جراء قصف قوات النظام على شرق حلب، في حين قتل 81 مواطناً بينهم 31 طفلاً جراء قذائف اطلقتها الفصائل على غرب حلب، وتسببت الاثنين بمقتل طبيبتين عسكريتين روسيتين كانتاتعملان داخل مشفى روسي ميداني، وفق ما اعلنت موسكو.

وتحتفظ الفصائل المقاتلة بسيطرتها على محافظة ادلب (شمال غرب) حيث أحصى المرصد مقتل 85 مدنيا بينهم 18 طفلا منذ السبت، غالبيتهم جراء غارات روسية.