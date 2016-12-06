ومَضَاتُ طريقِ السَّالِكينَ إلَى الْحَقِّ

– December 6, 2016

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

1

مَاذَا يَحْدثُ لمَّا ينبحُ الحقراء على صفيحٍ بارد ؟

2

حُقولُ المُسافر يزرعُ في دواليبها دَماً مشافى، وبسملةً للطَّريق.

3

ثَلاثةُ أغبياء لا تشرقُ في أرضهم شمسٌ، فيمنْ تشكُّ، هل في الكَلب الوفيِّ أمْ في صَدَى النُّبَاحِ؟

4

حَريقٌ في الكلام. حريقٌ في سِلْكٍ مفتولٍ وشائكٍ، وحرائق في غرامِ الغابة. وحريقٌ في شَرَكِ الحرِّيةِ.

5

ثَلجٌ يسقط في الأعالي ونسر الجوار يحلق بعيدا عن الأنظار قبل أن تخترق جسده رصاصة.

6

مَنْ فاتهُ الكلام سقطتْ حجرةٌ صماء في قلبهِ.

7

أنْزلَ الله القرآن لتغتسل القلوبُ منْ صدأ الذَّهبْ،

هَلْ مِنْ أَحَدٍ صَدَأ قَلْبُهُ بالحَديدِ واشتعلْ؟

8

أيُّهَا النَّاسُ لا تَزْندُوا جبلاً بِجبلٍ، وجَسدا بِجسد. الكُلُّ في درجِ طوفانٍ سيغرقُ مَا عَدَا الشَّجَرْ.

9

تَبْدَأُ سِيرَتُنَا أَمْشَاجًا فِي الأرحامِ وتَتَفَتَّحُ مِثْلَ الزَّنْبَقَاتِ وتَذْبُلُ فِي آخِرِ الْمَطَافِ قَبْضة المِسكْ.

10

طَريقُ السَّالكين إلى الحَقِّ، فاتحتهمْ وخاتمتهمْ أَنْوَارٌ منْ حُرُوفٍ تَتَقوَّى فِي اَلقُلُوبِ.

11

سألُوا عَن اسم لا يغرق في النهر ولم يُتهم فيهِ الذئبُ ويركضُ فِي عَقْلِ الشَّاعِرِ. قَالُوا الْغزالّ.

سألُوا عن من مرُّوا في عبور الصمت ولم يجنوا الثروات من غسق الكلماتْ.

12

سأوَاصلُ العمل بمنجم الذهب وأنا حذر أن يسرق أحدهم الْقِنَّ. ويحدث أنْ أهديكمْ كيس الجَوْزِ.

13

وَمْضَةُ…اَلْعَسَلِ اللَّذيذِ نُطْعِمُ بهِ اَلسُّؤالَ الْمُرَّ .

14

مَنْ لا يُمَيِّزُ بَيْنَ صُدَاعِ وألم الرأس.. وألَمِ مَفَاصِلِ اَلْبَشَرِ فِي مُنْتَجَعِ اَلْعِقَابِ.

مَنْ يلتف حول دائرة فارغة يحصد الفراغ.