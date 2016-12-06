تعرض امرأتين مسلمتين لجرائم كراهية في نيويورك

– December 6, 2016

نيويورك-أ ف ب – رويترز : تعرضت امرأتان مسلمتان تعملان لدى سلطات ولاية نيويورك لجرائم كراهية في حادثين فصلت بينهما 36 ساعة، مع تزايد كبير في مثل هذه الجرائم في انحاء الولايات المتحدة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد.تعهد مسؤولو مدينة نيويورك الأمريكيةاليوم الاثنين بالإسراع في ضبط ومقاضاة أي مشتبه به في جرائم كراهية بعد تهديد رجل لشرطية مسلمة ترتدي حجابا بالقتل.

وقال مفوض الشرطة جيمس أونيل للصحفيين خلال مؤتمر صحفي «إذا فكر أي شخص في مدينة نيويورك في ممارسة هذا النوع من السلوك. تأكد أننا سنعرفك وسنلقي القبض عليك وسنوجه لك تهما بموجب ذلك.» وقالت الشرطة إن الضابطة أمل السكري وهي مسلمة من نيويورك كانت تتجول مع ابنها يوم السبت في منطقة باي ريدج بحي بروكلين عندما هاجم رجل الصبي واتهم الاثنين بارتباطهما بتنظيم الدولة الإسلامية وهدد السيدة بقطع رقبتها.

وقالت الشرطة إنه أمكن سماع الرجل وهو يصيح «عودا إلى بلدكما» ثم فر من المكان. ونقلت موظفة في هيئة المواصلات في المدينة الى المستشفى بعد اصابتها بجروح في ركبتها وكاحلها بعد سقوطها عن درج في محطة «غراند سنترال» للقطارات وسط منهاتن، بينما كانت في طريقها لعملها وهي مرتدية الزي الرسمي الاثنين.

وقال حاكم نيويورك اندرو كومو ان مشتبها به قام بدفع الموظفة ووصفها ب»الارهابية». والاثنين تم الافراج عن رجل بكفالة 50 الف دولار بعد توجيه تهمة ارتكاب جريمة كراهية له بعد مضايقته شرطية مسلمة لم تكن على راس عملها في بروكلين وكانت مع ابنها البالغ من العمر 16 عاما مساء السبت.

وقال كومو انه عثر على شارة الصليب المعقوف مرسومة على قطار انفاق السبت، كما عثر على منشورات لطائفة «كو كلوكس كلان» موزعة في محطتين في لونغ ايلاند ريل رود الاسبوع الماضي.

وقال كومو، الديموقراطي الموالي لهيلاري كلينتون التي خسرت الانتخابات امام ترامب، انه سيتم محاكمة مرتكبي جرائم الكراهية بشكل كامل. واضاف ان «عمل فريق جرائم الحرب اصبح ملحا اكثر من اي وقت مضى، وسنواصل مكافحة هذا النوع من السلوك الاجرامي».

واضاف ان الشرطية التي ترتدي الحجاب تعرضت مع ابنها الى «اعمال كراهية بشعة بما في ذلك تهديدات بالعنف لمجرد انهما مسلمان».

واكد ان «مرتكبي جرائم الكراهية سيحاسبون على اعمالهم المقيتة والمسيئة».

ونيويورك هي اكبر المدن الاميركية واكثرها تنوعا حيث ان اكثر من ثلاثة ملايين من سكانها البالغ عددهم 8,55 مليون، هم مولودون في دول اجنبية.

وسجلت نحو 900 حادثة كراهية وعدم تسامح في الولايات المتحدة في الايام العشرة الاولى التي تلت انتخاب ترامب، بحسب ما ذكرت احدى المنظمات الاسبوع الماضي.