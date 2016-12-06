– December 6, 2016

تحرير أحياء في الموصل ومقتل قيادات داعشية بينها وزير

بغداد ـ محمد الصالحي

حررت قطعات الجيش حي السلام في الساحل الايسر لمدينة الموصل وقتلت قيادات بارزة في التنظيم. وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس إن (قطعات الفرقة المدرعة التاسعة التابعة للجيش دخلت امس الى مستشفى السلام في حي السلام ضمن الساحل الايسر من الموصل وباشرت عملية التطهير).وقال مصدر ان (القطعات تمكنت من تطهير الحي وشرعت برفع المتفجرات).وقال مصدر امس إن (زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي شوهد يتجول برفقة بعض قادة داعش في إحدى القرى على الحدود العراقية السورية من جهة قضاء البعاج غرب نينوى).وأضاف ان (البغدادي ظهر بشكل مفاجئ تقله مركبات اعتيادية مموهة لضمان عدم استهدافه من الطيران الدولي أو العراقي).واعلن القائد في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي عن (مقتل وزير نفط داعش في نينوى).وقال الساعدي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (القوات الأمنية تمكنت، اليوم، من قتل ما يسمى بوزير النفط في تنظيم داعش الإرهابي والمكنى بابو عزام في نينوى).وكان مصدر في كركوك قد قال ان (التحالف الدولي وجه ضربة جوية باتجاه مقر ديوان الزراعة التابع لتنظيم داعش وسط قضاء الحويجة ما اسفر عن مقتل مسؤول الديوان المكنى أبو البراء المهاجر وثمانية اخرين من عناصر التنظيم). وقالت تقارير ان (التنظيم اعلن في تسجيل صوتي نشر على الانترنت تعيين أبي الحسن المهاجر متحدثا رسميا باسمه).وكانت الولايات المتحدة قد أكدت في أيلول الماضي أن أبو محمد العدناني المتحدث الرسمي السابق باسم التنظيم قد قتل في ضربة جوية أمريكية في 30 آب الماضي في سوريا.

والقت طائرات القوة الجوية العراقية امس ملايين المنشورات على الموصل والحويجة والقائم تتضمن انتصارات الجيش على داعش.وافاد الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طائرات القوة الجوية العراقية ألقت ملايين المنشورات على مناطق الموصل والحويجة والقائم تتضمن وقائع عن انتصارات الجيش العراقي وتحذرهم من ان الدواعش يعيشون ساعاتهم الاخيرة في العراق).