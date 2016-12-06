– December 6, 2016

العبادي‮ ‬يوجّه بتقويم الأوضاع‮ ‬

في‮ ‬سهل نينوى لإعادة النازحين

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بغداد‮ – ‬قصي‮ ‬منذر

وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي‮ ‬باجراء تقييم تفصيلي‮ ‬لاحتياجات اعادة النازحين الى مناطق سهل نينوى‮ . ‬وقال بيان امس ان‮ (‬العبادي‮ ‬وجه فريق عمل مؤلفاً‮ ‬من خلية ادارة الأزمات المدنية برئاسة امين عام المجلس مهدي‮ ‬العلاق باجراء زيارة ميدانية عاجلة الى سهل نينوى بهدف تقويم وتأمين الاحتياجات ولاسيما اعادة الاستقرار في‮ ‬المناطق المحررة تمهيداً‮ ‬للاعلان عن التوقيتات الزمنية لاعادة النازحين‮)‬،‮ ‬مشيرا الى إن‮ (‬الزيارة ستشمل مخيمات النازحين من أهالي‮ ‬سهل نينوى والمناطق الأخرى المحررة في‮ ‬المحافظة لاجراء تقويم تفصيلي‮ ‬لكل منطقة على حدة ولمعرفة الاحتياجات الانية لإعادة الاستقرار وعودة السكان‮).‬

واضاف البيان ان‮ (‬التوجيه جاء بناء على موافقة العبادي‮ ‬على توصيات خلية ادارة الازمات المدنية المتخذة في‮ ‬الجلسة‮ ‬12 لسنة‮ ‬ . (2016مؤكدا ان‮ (‬الخلية تبنت تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي‮ ‬اعدتها الحكومة لادارة ملفات اعادة الاستقرار والاعمار في‮ ‬المناطق المحررة بمساعدة المنظمات الدولية والتي‮ ‬تعمل على تنفيذ الخطط اللازمة لتوفير الخدمات والمأوى والمستشفيات والمدارس‮). ‬فيما بحث نواب المحافظات المنتجة للنفط مع العبادي‮ ‬حسم استحقاقات محافظاتهم‮. ‬

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬العبادي‮ ‬بحث مع نواب المحافظات الأربع المنتجة للنفط حسم قضية التعديلات الحاصلة بالموازنة ضمن مقترحات التحالف الوطني‮ ‬الخاصة بالبترودلار والمنافذ الحدودية‮). ‬وأضاف أن‮ (‬هذه التعديلات هي‮ ‬من الممكن أن تطعن بها الحكومة لوجود جنبة مالية فيها‮).‬