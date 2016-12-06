العبادي يوجّه بتقويم الأوضاع
العبادي يوجّه بتقويم الأوضاع
في سهل نينوى لإعادة النازحين
بغداد – قصي منذر
وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي باجراء تقييم تفصيلي لاحتياجات اعادة النازحين الى مناطق سهل نينوى . وقال بيان امس ان (العبادي وجه فريق عمل مؤلفاً من خلية ادارة الأزمات المدنية برئاسة امين عام المجلس مهدي العلاق باجراء زيارة ميدانية عاجلة الى سهل نينوى بهدف تقويم وتأمين الاحتياجات ولاسيما اعادة الاستقرار في المناطق المحررة تمهيداً للاعلان عن التوقيتات الزمنية لاعادة النازحين)، مشيرا الى إن (الزيارة ستشمل مخيمات النازحين من أهالي سهل نينوى والمناطق الأخرى المحررة في المحافظة لاجراء تقويم تفصيلي لكل منطقة على حدة ولمعرفة الاحتياجات الانية لإعادة الاستقرار وعودة السكان).
واضاف البيان ان (التوجيه جاء بناء على موافقة العبادي على توصيات خلية ادارة الازمات المدنية المتخذة في الجلسة 12 لسنة . (2016مؤكدا ان (الخلية تبنت تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي اعدتها الحكومة لادارة ملفات اعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة بمساعدة المنظمات الدولية والتي تعمل على تنفيذ الخطط اللازمة لتوفير الخدمات والمأوى والمستشفيات والمدارس). فيما بحث نواب المحافظات المنتجة للنفط مع العبادي حسم استحقاقات محافظاتهم.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي في تصريح امس ان (العبادي بحث مع نواب المحافظات الأربع المنتجة للنفط حسم قضية التعديلات الحاصلة بالموازنة ضمن مقترحات التحالف الوطني الخاصة بالبترودلار والمنافذ الحدودية). وأضاف أن (هذه التعديلات هي من الممكن أن تطعن بها الحكومة لوجود جنبة مالية فيها).