رئيس الإقليم يبحث مع وفد عسكري رفيع
كردستان: لاسجون سرية ولاعمليات تعذيب
رئيس الإقليم يبحث مع وفد عسكري رفيع
سير تحرير الموصل
اربيل – فريد حسن
بحث رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني مع وفد عسكري رفيع برئاسة رئيس هيئة اركان الجيش عثمان الغانمي عملية تحرير الموصل والتنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش ، فيما نفى الاقليم صحة تقرير لوزارة الخارجية الامريكية بشأن وجود سجون سرية وحدوث حالات تعذيب للسجناء في الاقليم.وذكر بيان لرئاسة الاقليم ان البارزاني إستقبل الغانمي والوفد المرافق له المؤلف من قائد القوات الجوية العراقية الفريق الركن أنور حمد أمين ونائب رئيس هيئة أركان الجيش لشؤون العمليات ونائب القائد العام للعمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير يار الله ومدير المخابرات العسكرية اللواء الركن سعد العلاق لبحث عملية تحرير الموصل. وبحسب البيان فقد اشاد الجانبان بـ(التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في عملية تحرير الموصل)، وشدَّدا على (ضرورة إستمرار هذا التعاون). على صعيد آخر، نفت حكومة الإقليم صحة ما ورد في تقرير للخارجية الامريكية بشأن وجود سجون سرية في الإقليم.وقال رئيس اللجنة العليا في مجلس وزراء كردستان ديندار زيباري خلال مؤتمر صحفي، إن (إقليم كردستان يخلو من السجون السرية)، مؤكداً أن (الاعتقال يتم حسب القوانين وبمذكرة رسمية من المحكمة).ودعا إلى (مزيد من التفاصيل بشأن أماكن وجود السجون السرية إن كان هذا الإدعاء دقيقا،وإثبات حالة واحدة تؤكد واقعة تعذيب في سجون الإقليم).وتابع أن (أبواب سجون الإقليم مفتوحة للصليب الأحمر والأمم المتحدة وكل راغب بزيارتها للاطلاع على أحوال السجناء المقيمين فيها)، مشيراً إلى (التواصل الدائم مع القنصلية الأمريكية في أربيل وتسليمها الرد الرسمي على التقرير). وتضمن التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الذي أصدرته في وقت سابق نقاطا متعلقة بإقليم كردستان منها وجود سجون سرية والاعتقال على خلفيات سياسية لمدد طويلة ووجود حواجز أمنية تعنى بتدقيق هويات النازحين في كردستان وغيرها.ولفت زيباري إلى أن (بعثة الأمم المتحدة في العراق زارت المعتقلات والسجون في الإقليم 53 مرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2013 فقط)، موضحاً أن(كردستان تتبع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية في الاعتقال، إذ لم يتم تفعيل قانون مكافحة الإرهاب الخاص بالإقليم).