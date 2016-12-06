– December 6, 2016

كردستان‮: ‬لاسجون سرية ولاعمليات تعذيب

رئيس الإقليم‮ ‬يبحث مع وفد عسكري‮ ‬رفيع‮ ‬

سير تحرير الموصل

اربيل‮ – ‬فريد حسن

بحث رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني‮ ‬مع وفد عسكري‮ ‬رفيع برئاسة رئيس هيئة اركان الجيش عثمان الغانمي‮ ‬عملية تحرير الموصل والتنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش‮ ‬،‮ ‬فيما نفى الاقليم صحة تقرير لوزارة الخارجية الامريكية بشأن وجود سجون سرية وحدوث حالات تعذيب للسجناء في‮ ‬الاقليم.وذكر بيان لرئاسة الاقليم‮ ‬ان البارزاني‮ ‬إستقبل الغانمي‮ ‬والوفد المرافق له المؤلف من قائد القوات الجوية العراقية الفريق الركن أنور حمد أمين ونائب رئيس هيئة أركان الجيش لشؤون العمليات ونائب القائد العام للعمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير‮ ‬يار الله‮ ‬ومدير المخابرات العسكرية اللواء الركن سعد العلاق لبحث عملية تحرير الموصل‮. ‬وبحسب البيان فقد اشاد الجانبان بـ(التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي‮ ‬في‮ ‬عملية تحرير الموصل‮)‬،‮ ‬وشدَّدا على‮ (‬ضرورة إستمرار هذا التعاون‮). ‬على صعيد آخر،‮ ‬نفت حكومة الإقليم‮ ‬صحة ما ورد في‮ ‬تقرير للخارجية الامريكية بشأن وجود سجون سرية في‮ ‬الإقليم.وقال رئيس اللجنة العليا في‮ ‬مجلس وزراء كردستان ديندار زيباري‮ ‬خلال مؤتمر صحفي،‮ ‬إن‮ (‬إقليم كردستان‮ ‬يخلو من السجون السرية‮)‬،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن‮ (‬الاعتقال‮ ‬يتم حسب القوانين وبمذكرة رسمية من المحكمة‮).‬ودعا إلى‮ (‬مزيد من التفاصيل بشأن‮ ‬أماكن وجود السجون السرية إن كان هذا الإدعاء دقيقا،وإثبات حالة واحدة تؤكد واقعة تعذيب في‮ ‬سجون الإقليم‮).‬وتابع أن‮ (‬أبواب سجون الإقليم مفتوحة للصليب الأحمر والأمم المتحدة وكل راغب بزيارتها للاطلاع على أحوال السجناء المقيمين فيها‮)‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى‮ (‬التواصل الدائم مع القنصلية الأمريكية في‮ ‬أربيل وتسليمها الرد الرسمي‮ ‬على التقرير‮). ‬وتضمن التقرير السنوي‮ ‬للخارجية الأمريكية الذي‮ ‬أصدرته في‮ ‬وقت سابق نقاطا متعلقة بإقليم كردستان منها وجود سجون سرية والاعتقال على خلفيات سياسية لمدد طويلة ووجود حواجز أمنية تعنى بتدقيق هويات النازحين في‮ ‬كردستان وغيرها.ولفت زيباري‮ ‬إلى أن‮ (‬بعثة الأمم المتحدة في‮ ‬العراق زارت المعتقلات والسجون في‮ ‬الإقليم‮ ‬53 ‮ ‬مرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام‮ ‬2013 ‮ ‬فقط‮)‬،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن(كردستان تتبع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية في‮ ‬الاعتقال،‮ ‬إذ لم‮ ‬يتم تفعيل قانون مكافحة الإرهاب الخاص بالإقليم‮).‬