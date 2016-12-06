– December 6, 2016

الوسط يقهر كربلاء ويحافظ على صدارة الممتاز

النفط يطيح بالكرخ والسماوة تسقط تحت أنظار جمهورها والحدود تهزم البحري

الناصرية – باسم الركابي

اهم مافي مباريات الدوري ان تسير بهذه الطريقة المهمة وفي انسيابية امام حرص لجنة المسابقات والفرق على تقديم المباريات بشكل مقبول حيث انتهاء الجولة العاشرة من المسابقة وعندما نستعيد شريط المباريات نجد الفوارق واضحة تنظيميا بين بداية الدوري وما رافقها من تأجيلات طبعا بسبب مشاركة المنتخبات واليوم وان تظهر رؤية لجنة المسابقات وتقوم بتمشيه المباريات بهذه التوقيتات التي لاقت قبول الفرق التي هي الاخرى تحرص على رفع مستوياتها ونتائجها ومنها تتطور من فترة الى اخرى وظهور جانب التعاون بين الاطراف و مهم جدا ان تخلوا المتباريات من بعض التصرفات الصبيانية والاهم ان تسير على افضل ما يرام وسط متابعة جادة من وسائل الاعلام وان تتغير مسار الامور وتستمر المباريات بعيدا عن المنغصات لان سر نجاح الدوري هو ظهور الفرق والاتحاد والأطراف الاخرى بروحية عمل الفريق الواحد لدعم سير الامور

وعودة الى مباريات اليوم الاول الجولة العاشرة حيث حافظ نفط الوسط على الصدارة اثر فوزه على كربلاء بهدفين لواحد قبل ان يقهر ميسان السماوة في عقر داره ويتقدم الى الموقع التاسع في وقت نجح النفط في الخروج من ملعب الكرخ متفوقا بكل شيء وحقق الحدود الفوز الثاني تواليا

فوز الوسط

فقد واصل الوسط المتالف واستمر في الحالة الجيدة منذ بداية افتتاح الدوري والحفاظ على صدارته لفرق الدوري الممتاز اثر فوزه الصعب الذي حققه على ضيفه كربلاء بهدفين لواحد وافتتح التسجيل ز ياد احمد د74 قبل ان يدرك الضيوف التعادل د87 عن طريق جبار كريم قبل ان يحسم صالح سدير النتيجة بهدفه قبل دقيقة على نهاية المباراة والخروج بالفوز السابع تحت انظار اهل النجف الذي مؤكد ثمنوا جهود اللاعبين التي اثمرت عن حسم النتيجة في الوقت القاتل والزام كربلاء على تجرع الخسارة السادسة ومهم ان يستمر الوسط ممسكا بزمام الامور مع مرور الجولة العاشرة و يسير في الاتجاه الصحيح ويقدم مباريات مهمة من خلال عطاء اللاعبين الذين يتواجدون بقوة ويصنعون الفارق ويقدمون مالديهم ويحصدون النقاط ومواصلة مبارياته ويسير بالاتجاه الصحيح عندما اجبر اقرانه على تقبل الهزائم اينما يحل وهو في حالة الاستعداد ويعطي الاهمية لجميع مبارياته امام رضا المدرب غني شهد الذي يريد مواصلة النجاحات في هذه الفترة لرفع معنويات اللاعبين استعداد لمواجهة الجيش السوري في بطولة الاندية العربية التي ستقام في بيروت في 26 الجاري ما يجعل من هذه الفترة لرفع قدرات عناصره كما مهم ان تراجع الامور بعد الفوز الصعب على كربلاء الذي لو تماسك اكثر لعاد ينقطه من ارض النجف لكن الوسط لايريد ان يعطي الفرصة لاي من الضيوف لو كان فريق النجف الجيران حيث تسقط كل الاعتبارات ويبقى التفكير في كيفية زيادة رصيد النقاط الذي رفعه الى 23 نقطة ويامل ان يستمر لما تبقى من مباريات المرحلة الاولى متصدرا لما يمتلكه من امكانات فنية وادارية وتعزيز حالة الانسجام والاستقرار التي ترتكز على النتائج التي تقدم من خلال عطاء اللاعبين الذي يظهر الافضل بين عموم الفرق وهو يحسم مواجهات الدوري بقوة ويظهر مع اكثر من فريق من المحافظات تقف ندا لفرق العاصمة وذلك في مصلحة المسابقة المتوقع ان ترتفع درجة المنافسة كلما مر الوقت وتعرض الفرق الجماهيرية للهزات والتاخر في سلم الترتيب

بالمقابل يبقى كربلاء قابعا في مؤخرة الترتيب تحت تاثير النتائج السلبية التي زادت منها هزيمة الوسط التي يبدو كانت تحصيل حال مع الدور الذي قامت به عناصر كربلاء لكنها افتقدت للتدبير في الوقت المطلوب لتتنازل عن التعادل الى ما قبل دقيقة على نهاية وقت المباراة مع الفوارق الواضحة بين الفريقين ولايمكن ان تنتهي الامور بهذه الكيفية وتلقي الخسارة التي زادت من مشاكل كربلاء الذي بقي في مكانه مترنحا بواقع النتائج وضعف قدرات اللاعبين على ايجاد الحلول واستمرار نزف النقاط امام عجز اللاعبين في التغير والتعاطي مع المباريات كما جرى امام المتصدر وقبلها مع الوصيف والمشكلة ان كربلاء لم لازال يفتقدلوسائل اللعب التي تؤدي للفوز كما يظهر ضعف الهجوم والدفاع بعدما سجل اربعة اهداف واهتزت شباكه سبع عشر مرة ومن دون القدرة على تحقيق نتيجة الفوز التي لايمكن ان تاتي عبر الاداء المتواضع للفريق الذي بات بحاجة الى انتفاضة

فوز النفط على الكرخ

واصل فريق النفط عروضه ونتائجه الجيدة عندما هزم الكرخ بهدفين لواحد في اللقاء الذي جرى في ملعب الخاسر ضمن مباريات المرحلة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم ليرفع رصيده الى 17 نقطة في موقعه الخامس مقلصا الفجوة مع الامانة والشرطة والميناء ويسير في الاتجاه الصحيح ويعكس مؤشر ايجابي واضح في الاداء والنتائج على حد السواء والتقدم دون توقف ويحقق فوزه الثاني تواليا والخامس في الدوري وتعادلين وخسارة واحدة امام الميناء البصري وسجل للنفط وليد كريم د22 قبل ان يعادل علي سعيد للكرخ 51 فيما حسم مازن فياض الموقف للنفط 54. ويسعى النفط التنافس على موقع افضل في ظل عطاء اللاعبين المتواصل قبل ان يعلنوا قدراتهم في اللعب والتحرك وخدمة الفريق الذي رفع من سقف طموحات المنافسة وتحقيق النتائج الايجابية عبر المردود الجماعي والفردي حيث الاسماء الشبابية التي تواصل الحفاظ على العطاء المنتج وايجاد لحلول من خلال اللعب القوي الذي يعكسه افراد الفريق المجتهد الذي يلعب كرة منظمة وسهله ويسير بالاتجاه الصحيح ويروج لنفسه من خلال تقديم النتائج اللافتة الي نقلت النفط الى الواجهة وهو يقدم ثاني مباراة لمصلحته خارج مواقعه وهذا تحول ويعكس قدرة الفريق المستعد والمثابر ويعول على مجموعة اللاعبين الشبابية التي ظهرت مع منتخبات العراق في الفترة الاخيرة ومن عوامل تقدم النفط استقرار الجهاز التدريبي ووجود اللاعبين من الموسم الماضي وإمكانات الادارة وكلها عوامل تقف الى جانب النفط الذي يعكس نفسه كمنافس مثابر ومن حقه ان يحتفل بهذه الانتصارات التي تالق فيها وابراز شخصية الفريق كما تتطلبه المهمة . وما يميز النفط الاختلاف الذي يمر فيه وقدرته على حسم الامور اينما يلعب وبطريقة لعب مميزة تحت قيادة حسن احمد الذي الزم وسائل الاعلام ان تلتفت للفريق الذي يقدم موسم طيب ولايمكن التخلي عنه بعد ان اخذ يقدم نفسه كمدرب يعتمد وسائل عمل بتفاصيل صغيرة بعيدا عن الاسماء المعروفة حيث الشباب الذين ينتقلون مجموعة بعد مجموعة لمنتخبات الشباب ولان النتائج هي من تحقق الاستقرار وهو ما يحصل

وسر نجاحاته الالتزام على تقديم المزيد من العمل والاستمرار منافسا صعبا تحسب له الفرق في الكثير من التفاصيل والتقدم السريع الذي يحرزه النفط يعود للدور في زيادة غلة الاهداف التي ارتفع عددها 14 قبل ان تتلقى شباكه 6 والاهم التعامل مع الحلول والاستعداد لخوض المباريات ومواصلة المنافسة المطلوبة ويامل ان تاتي بقية النتائج لمصلحته لكي يبقى على نفس فارق النقاط من الفرق القريبة منه في جدول الترتيب ويسعى الى تقديم المزيد للبقاء في دائرة الاهتمام والمنافسة التي يظهر فيها طرفا لايمكن التقليل من شانه امام الدور الذي يقوم به خلا ل فترة وجيزة وان يبقى على هذه الحالة لاطول وقت وان نشاهده منافسا امام طموحات الصراع على احدى مواقع مثلث الترتيب. في وقت يكون الكرخ قد تلقى الخسارة الثالثة في ملعبه والاستمرار في فقدان السيطرة ويستمر بنزف النقاط ذهاب عندما عاد من البصرة بخسارة البحري الجولة الماضية ليرتفع عدد نتائج مبارياته السلبية الى ست وهو عدد كبير من عشر مباريات اثقلت كاهله وهو في الموقع الثاني المرشح للهبوط

واخذت النتائج تحاصر الكرخ بوضوح وسلم الفريق نفسه لها دون ان يعكس قدرا من الاهتمام لمعالجة الامور والموقف الذي لايحسد عليه حيث التراجع للوراء من جولة لاخرى مفتقدا لحالة التنظيم والعودة ولو من بعيد قبل ان يظهر عاجزا من تعويض النتائج وتراجعه وتستمر الأمور عصيه على مدرب ولاعبي الفريق والادارة التي سبق وان اعلنت صعوبة الامور في النادي الذي يعاني ويواجه صعوبات كثيرة ممثلة في عدم القدرة على المنافسة منذ البداية امام تحديات النتائج حيث الموقع ما قبل الاخير

متاعب السماوة

وزاد نفط ميسان من متاعب السماوة عندما هزمه في ملعبه الصعب وتحت انظار جمهوره بهدف علاء محسن د54 ليعود باول فوز ذهابا ويرفع رصيده الى 12 نقطة متقدما الى الموقع الثامن محتلا موقع الزوراء مؤقتا بفارق نقطة متأخرا بفارق الاهداف عن نفط الجنوب في الموقع السابع. وتظهر اهمية النتيجة لنفط ميسان معوضا فيها خسارة النفط الجولة الماضية ويحقق خطوة مهمة لان اكثر ما تشغل الفرق مباريات الذهاب التي عاد فيها اهل العمارة بفوائد منها تحسين الموقع حيث التقدم من الثاني عشر وتعزيز رصيد النقاط والعودة الى دائرة المنافسة والتوازن بعد خسارة الجولة الماضية والفوز ذهابا اكثر ما يثر ويسعد الفرق التي تدرك صعوبة ذلك حتى منها لم تقدر على تحقيق النتيجة الوحيدة رغم مرور عشر جولات

ويؤدي ميسان بشكل متفاوت لكنه افضل بكثير من فرق اخرى والسعي الى جمع النقاط لانها من تقرر البقاء الهدف الذي يبحث عنه عدي اسماعيل الذي يكون قد تجاوز صدمة النفط لانها حدثت تحت انظار جمهوره الذي مؤكد اسعد بالفوز الذي تقدم به في ملعب السماوة الصعب لكنه نجح في التخفيف عن كاهل اللاعبين الذين عادوا بالنتيجة وبعد عرض ممل من كلا الفريقين لكن العبرة تبقى في النتيجة وكلما تنشده الفرق هو تحقيق البقاء ويضعونه في الاعتبار لانها تلعب من اجل تحقيقه وفق قدرات اللاعبين الذين جمعوا بصعوبة بسبب الضائقة المالية التي باتت تشكل عقبة امام طموحات الفرق الصغيرة وتطلعات البقاء الحديث الذي يدور في اروقتها ولاندري كيف ستستمر امام حاجة الاموال التي تحدث عنها الوزير عبد الحسين عبطان واشار الى صعوباتها بقوة محذرا الفرق والاتحاد على اعتماد الدقة في الصرف ولان ميزانية العام المقبل يبدو تظهر صعبة ليس على قطاع الرياضة بل على جميع اجواء العمل في البلد

وتعد النتيجة اضافة مهمة لميسان ما زاد من حظوظه في المنافسة من اجل البقاء الحديث الذي يدور بين انصاره بعدما استقبلوا النتيجة بسعادة غامرة ولانها اتت من ملعب صعب وجهور كبير تجرع الهزيمة الثانية بعد هزيمة الوسط في لقاء سابق ليتلقى الخسارة الخامسة التي زادت من مشاكله وفشل محاولات حسن كمال الذي يواجه صعوبة الامور بعد تلقي الخسارة الثانية من ثلاث مباريات مع كل التوقعات كانت تصب لمصلحة السماوة بعد تعادله مع الطلاب والفشل في فرصة تجاوز مشاكل النتائج التي اثارت غضب جمهور الفريق الذي ندب حظه ويرى الامور في تراجع والفريق غير قادر على عكس رغبة المشاركة حتى انه قدم اسوء مبارياته التي دفع ثمنها وبعد ان سارت الامور حارج رغبة جمهوره الذي حضر لدعم جهود اللاعبين التي لم تكن في يومها وفشل محاولة استعادة نغمة الفوز بعد سلسلة هزائم نالت منه و يقف في دائرة الفرق المرشحة للهبوط ومغادرة البطولة التي عاد اليها بشق الانفس ويبدو انه سيفقد فرصة البقاء امام مشاكل بدات قبل بداية الدوري عندما ترك علوش الفريق وبعده د خالد قبل ان يواجه كمال وضعا سيفرض عليه ربما ترك المهمة التي تدنت وتراجعت بعد الفشل في مباراتين في الارض وخسارة خمس نقاط ولان مصدر التمويل ياتي منها تعب ولم يقدم اي دور في مبارياته حتى سرعان ما يتنازل حينما يتقدم كما حصل مع الطلاب قبل ان يلتقى ضربة ميسان التي ستحرك ما تحت الرماد امام رفض جمهوره الذي مل النتائج امام غياب الحلول التي غابت عن المدرب الثالث

المفروض ان يلعب السماوة بشيء من الوضوح امام ضيف بمستواه وفي ظروف لعب يتمناها كل فريق لكنه يقدم المستوى المطلوب الذي ياخذ السماوة لتحقيق الفوز امام عروض مملة حتى تصاعدت الدعوات لتقليل فرق الدوري من جراء المستوى المتواضع لعدد من فرق الدوري التي لم تقدم ولو جزء من المستوى الفني قبل ان يفقد ثقته بجمهوره الذي زادت مخاوفه عندما وجد الفريق لايقدر على تقديم نفسه في مهمة كان يمني النفس ان يخرج متفوقا فيها لكنه بقي خيبة بعد الخسارة التي زادت الطين بله ولان المباريات ستشهد صعوبات مع مرور الوقت ولان السماوة استمر على نفس البداية المتعثرة ويظهر عاجزا وافتقد لروح اللعب وعدم استغلال مباريات الارض التي سيندم عليها عندما تذهب الى الجيران بهذه الكيفية ومؤكد ان خسارة العمارة زادت من مشاكل السماوة الذي كان يمني النفس في الخروج بفوز من فريق يقف في مستواه ونتائجه متباينة لكنه بقي بعيد عن اجواء المنافسة وتوسعت الفجوة حينما يواجه مصير البقاء ويرى ذلك حسن كمال في قرارة نفسه ان الامور تسير بالاتجاه المعاكس وان الحلول لازالت بعيد امام حدة المواجهات وتغير طبيعة السباق

خسارة البحري

والحق المجتهد الحدود الخسارة بضيفه البحري بعدما هزمه بهدفين دون رد رافعا رصيده الى 14 نقطة بنفس رصيد الطلاب بعد ان حقق الفوز الثاني تواليا حيث التغلب على فريق الحسين والثالث في المشاركة التي تسير بادارة المدرب عماد نعمة الذي يدير الامور بشكل مقبول معتمدا على ركائز شبابية تلعب وتقدم مالديها وتظهر قوية وتمسك بمفاتيح الفوز الذي شهد تفوقها على البحري والخروج بنتيجة مهمة مثلت الفرصة المواتية حيث الانتقال الى الموقع السابع ويتواجد في مواقع المقدمة ويسعى الى تعزيزها بعد ان واصل مبارياته ويحقق نتائج لها طابع خاص وهو يتحدث عن الانجازات عبر العمل الذي يقوم به المدرب واللاعبين والذي اثمر عن فوزين متتالين وهذا عمل مهم في اداء الفريق ورفع منافساته من خلال الاعتماد على مجموعة لاعبين لاتكلف النادي المبالغ العالية كما يجري مع فرق اخرى على عكس الحدود لان اللاعبين واصلوا العطاء ويتطلعون الى النتائج الافضل وغيروا من مسار الامور بعد التطور وفي حضور لافت امام الشرطة وخسر بشرف قبل ان يتخطى فريق الحسين ومن ثم عقبة البحري ويعد كل هذا تحولا في مسيرة الفريق الذي يقدم موسم مختلف وبات خير مثال على تقديم العطاء امام مصروفات قليلة لكن ارادة اللاعبين هي من تحسم في حراك واضح زاد من قدرات اللاعبين وفي التعامل بثقة مع المباريات

فيما يكون البحري قد تلقى الخسارة الخامسة من عشر مواجهات وتراجع في الاونة الاخيرة ولم يتخلص من ترهل النتائج وانقطع حديث الفوز وبات موقعه الحالي مهدد من القوة الجوية اذا ما تغلب على النجف ومشكلة البحري فشله في التعامل مع مباريات الذهاب التي حصل منها نقطتين قبل ان يتلقى ضربة ميسان بالرباعية وعاد الى توازنه عبر بوابة الكرخ في البصرة قبل ان يجد الصعوبات مرة اخرى في الذهاب وفشل في عبور الحدود الذي بقي تسع نقاط ومهما ان يتعامل مع مثل هذه المباريات حيث تشابه المستويات ولو ان الحدود يقدم مباريات افضل من البحري والذي لايمر في افضل احواله بعد التعثر في اخر الجولات التي غيرت من الامور وما يزيد من صعوبة المهمة عدم توازن النتائج امام قدرات وامكانات الفريق الذي يحتاج الى اعادة تنظيم صفوفه لانه امام مباريات مهمة وصعبة تتطلب تفعيل وسائل اللعب التي نعم ظهرت في بداية الدوري لكها تراجعت في فترة اتساع وشدة الصراع وتفكير الفريق بنتائج المباريات مع كل جولة لانها اخذت تشعر بصعوبة الامور و فقدان النقاط بهذه الكيفية ما يتواجب اللعب باقل الاخطاء لان ذلك سيترك اثاره مع مرور الوقت وان تحضى المباريات باهتمام اللاعبين وتقدير حجم المشــــاركة والمســـؤولية التي تتطــــلب الدفاع من خلال تقديم المستــــويات الفنـــــية وعليها ان تظهر قوتها كما يجــــب.