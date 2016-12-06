– December 6, 2016

الأوساط الكروية توقد شمعة جديدة لمؤيد البدري

إحتفالية خاصة لمسيرة رائعة تشهد على تألق شيخ المعلّقين

بغداد – الزمان الرياضي

نظم الوسط الكروي والاعلامي امس الثلاثاء احتفالية خاصة على قاعة الاتحاد العراقي لكرة القدم لمناسبة عيد ميلاد الشخصية الرياضية مؤيد البدري الـ (83 ) في بادرة هي الاولى من نوعها في تاريخ الاتحاد العراقي لكرة القدم منذ تأسيسه عام 1948 وحتى اليوم، اذ لم يسبق لاتحاد الكرة ان احتفل بعيد ميلاد شخصية رياضية معروفة مثلما سيحتفل بالبدري، وتوزع خلال الاحتفالية نسخ من كتاب مؤيد البدري ماركة الكرة العراقية لمؤلفه هشام السلمان الذي سلط الضوء على محطات مضيئة من حياته.

وقال الصحفي الرياضي هشام السلمان ان اتحاد الكرة تبنى فكرة اقامة احتفالية عيد ميلاد الرائد الرياضي الكبير وشيخ المعلقين الرياضيين مؤيد البدري الذي دخل عامه الـ ( 83 ) أمضى منها أكثر من خمسين عاما في الحقل الرياضي مدرسا في كلية التربية الرياضية وحكما ومعلقا ومقـــــدما لأشهر البرامج الرياضية في العراق ( الرياضة فــي الاسبـــــوع) اضافة الى مناصبه المتعددة في وزارة الشباب واللجنة الاولمبية واتحاد الكرة العراقي حيث ترأسه اكثر من مرة.

ويعد يوم الثلاثاء، من كل أسبوع وعلى مدى اكثر من 30 عاما يوما استثنائيا، لفئة الرياضيين، حيث يعرض البرنامج الرياضي المميز(الرياضة في اسبوع)، الذي كان يعده ويقدمه الإعلامي مؤيد البــدري، الذي شغل مناصب عديدة أبدع فيها جميعا، بين التعليق والإدارة وتـــــــقديم البرامج.

ولد مؤيد البدري عام 1934، في منطقة السفينة بحي الأعظمية ببغداد، تخرج من ثانوية الأعظمية عام 1953، ثم التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية جامعة بغداد عام 1954 و تخرج فيه عام 1957، حصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة، وهنالك نال درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم الرياضية، وهو أول معلق رياضي عراقي، تقاعد من العمل الوظيفي في 1993.

مناصب ومسؤوليات

وشغل البدري مناصب عديدة منها أمين صندوق الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومدير عام الرياضة المدرسية 1962 – 1984، ومدير الألعاب الرياضية في وزارة الشباب1962 – 1984 واستاذ في كلية التربية الرياضية جامعة بغداد وسكرتير الاتحاد العراقي لكرة القدم 1970 – 1977 ، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في 1977، وكان للبدري العديد من المشاركات والكتابات في الصحف والمجلات وكان أولها كتب سلسة اسمها (الغيث) عام 1957، كما عمل محرراً في مجلة السينما العراقية، قسم الاخبار الرياضية، وترأسَ تحرير جريدة الملاعب.

الثلاثاء المميز

وقدم البدري برنامجا رياضيا هو الأشهر في بين البرامج الرياضية، وهو برنامج الرياضة في اسبوع، الذي بثت الحلقة الأولى منه عام 1963واستمر عرض البرنامج الذي يضيئ الأحداث الرياضية المحلية والعربية والعالمية فضلا عن الحوارات مع أصحاب الإنجاز والمسؤولية وتضييفه المنتخبات التي حققت الالقاب والفوز في البطولات، واستمر تقديم البرنامج لأكثر من 30 عاما وكان كل الرياضيين يفرغون انفسهم في الساعة التاسعة من كل يوم ثلاثاء، ليكونوا امام الشاشة الصغيرة ومتابعة البرنامج الذي يقدمه البدري بطريقة حظيت بالقبول والحب والتقدير من الجميع.