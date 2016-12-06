– December 6, 2016

صافرة بولندية تضبط القمة الأسبانية الألمانية في دوري الأبطال

بوروسيا دورتموند على موعد مع التاريخ أمام ريال مدريد

{ مدن – وكالات: تشهد الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوربا، مباراتين يغلب عليهما استعراض القوى، ضمن المجموعتين الرابعة، والسادسة، والتي تم حسم بطاقات التأهل الأربع بهما، للدور الثاني. ففي المجموعة السادسة، تأهل فريقا بوروسيا دورتموند الألماني، وريال مدريد الإسباني، قبل مواجهتهما،اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في العاصمة الإسبانية مدريد. ويتوقع أن يتنافس دورتموند، بشراسة مع مضيفه ريال مدريد على صدارة المجموعة، حيث يحتل دورتموند المركز الأول، برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين فقط أمام الريال.

صافرة بولندية

وأعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم، حكام مباريات اليوم الثاني من الجولة الأخيرة في بطولة دوري أبطال أوربا، والتي تقام اليوم الأربعاء. ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية فإن البولندي سيزمون ماكرينياك، سوف يقود مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في صراع على قمة المجموعة بين الفريقين في سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي. وتعتبر هذه هي المباراة الثانية التي يقودها ماكرينياك تحكيميا لريال مدريد، إذا قام بقيادة مباراة الفريق الملكي أمام روما في ذات البطولة الموسم الماضي، على ملعب الأولمبيكو والتي فاز فيها المرينجي 2-0، بينما هي المباراة الأولى مع دورتموند. وتم تعيين السويدي جوناس إيركسون لقيادة مباراة ليون الفرنسي وإشبيلية الإسباني، في صراع التأهل للدور المقبل بين الفريقين. وكان إيركسون قد قاد مباراة نهائي الدوري الأوربي الموسم الماضي بين إشبيلية وليفربول والذي تُوج بلقبه النادي الأندلسي.

مواجهات ساخنة

وكثيرًا ما استحوذت المواجهات (الألمانية – الإسبانية) على الأضواء بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، وقد تغلب بايرن ودورتموند على العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد على الترتيب، ليتأهل على حسابهما إلى نهائي البطولة الأوربية في 2013 . لكن بايرن ميونيخ، خرج من الدور قبل النهائي في المواسم الثلاثة التالية، على يد ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، على الترتيب، كما أطاح الريال ببوروسيا دورتموند، من دور الثمانية في 2014 . ويتجدد الصراع الآن بين ريال مدريد، ودورتموند على ملعب البرنابيو، في مباراة يحتاج فيها دورتموند إلى التعادل أو الفوز للحفاظ على موقعه في الصدارة أملا في مواجهة أكثر سهولة في دور الستة عشر. ويحتل دورتموند، المركز السادس في البوندسليجا، بعد أن تعرض لعدد من الكبوات هذا الموسم، لكنه نجح من خلال فوزه على مونشنكلادباخ في تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لمديره الفني توماس توخيل. وتألق خلال مباراة مونشنكلادباخ، تألق ماركو ريوس، العائد من غياب طويل؛ بسبب الإصابة، وصنع ثلاثة أهداف، كما قدم عثمان ديمبلي مباراة رائعة وسجل هدف،ا كما سجل بيير-إيمريك أوباميانج ثنائية ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا في صدارة قائمة هدافي البوندسليجا. وقال توخيل: الآن عاد ماركو (ريوس) من جديد وقد حقق ذلك بطريقة رائعة، وأبدى إصرارًا كبيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأبدى أوباميانج أيضًا سعادته بعودة ريوس، قائلا أنا سعيد للغاية بعودته. إنه واحد من أفضل اللاعبين لدينا. ورد ريوس على كلمات زميله أوباميانج، قائلاً: كما كان الحال في العام الماضي. نحن فقط بحاجة لأهداف أوباميانج. عندما يسجل أوباميانج الأهداف، نشعر جميعًا بالسعادة. ويحتاج دورتموند، لهدف واحد ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة، من فريق خلال دور المجموعات بالبطولة، وهو 20 هدفًا.

تدريبات ريال مدريد

وعاد ريال مدريد الإسباني اول امس الإثنين إلى التدريبات استعدادا لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة السادسة بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، في الوقت الذي تدرب فيه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بصالة الألعاب الرياضية. وعاد لمران الفريق الملكي كل من المصابين ألفارو موراتا ودانيلو وفابيو كوينتراو في نبأ جيد للمدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان. وشمل مران ، الذي شارك فيه إنزو زيدان نكل مدرب النادي الملكي، تدريبات بالكرة وأخرى تتعلق بالضغط على الخصم والعرضيات والتسديد على المرمى. ووفقا لما ذكره النادي فإن الويلزي جاريث بيل الذي خضع لجراحة في 29 من الشهر الماضي يواصل عملية تعافيه. وتدرب الريال امس الثلاثاء الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش ثم اشرك زيدان وأحد لاعبي المرينجي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أسود فيستفاليا. ويتصدر بروسيا دورتموند المجموعة بـ13 نقطة ويليه ريال مدريد بفارق نقطتين وضمن كلاهما التأهل للدور التالي حيث ستحدد هذه المباراة هوية المتصدر وصاحب المركز الثاني.

رقم زيدان

على صعيد متصل تمكن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من تحقيق ما فشل فيه مدربو الفريق الملكي منذ 1933، بعد قيادته الفريق للتعادل أمام مضيفه برشلونة يوم السبت الماضي، في قمة مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني. ونجح زيدان في تجنب الخسارة في أول زيارتين لملعب الغريم التقليدي، كامب نو، إذ أنه كان خرج فائزا بنتيجة 2-1 من مباراة الفريقين في إياب الدوري الموسم الماضي، قبل أن يتعادل بنتيجة 1-1 . وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، المقربة من ريال مدريد، إلى أنه لم يتمكن أي مدرب للفريق الملكي من تحقيق ذلك منذ 83 عامًا، عندما فعلها المدرب الإنكليزي روبرت إدوين فيرث. وأوضحت ماركا أنه تعاقب على ريال مدريد 46 مدربا بعد فيرث، لم يستطع أي منهم ألا يتجرع طعم الخسارة، ولو مرة على الأقل، في أول زيارتين إلى برشلونة. ومن بين هؤلاء المدربين ليو بينهاكر، وميجيل مونوز، ولويس مولوني، وجوزيه مورينيو، وبوسكوف، وألفريدو دي ستيفانو، وفيسنتي ديل بوسكي، وجون توشاك. كان فيرث حقق التعادل بهدف في أول زيارة لبرشلونة، فيما حقق الفوز في المباراة الثانية.