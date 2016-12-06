– December 6, 2016

الجماهير تشعل مران روما

{ روما – وكالات: حضر قرابة 4 آلاف مشجع مران روما عصر اول امس الإثنين لتحية اللاعبين وتشجيعهم بعد الفوز في ديربي العاصمة على الجار اللدود لاتسيو بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للكالتشيو. وكان جمهور روما قد واصل مقاطعة المباريات ولم يحضر لقاء لاتسيو فيما حضر جمهور الأخير المباراة وذلك بعد عدة أشهر من المقاطعة اعتراضاً على تقسيم مدرجات ما خلف المرميين في الملعب الأولمبي لتضييق الخناق على روابط الألتراس من قبل الشرطة. وهتف الجمهور للاعبين جميعاً وتحيتهم لما قدومه خلال اللقاء مطالبين إياهم بالفوز علىميلان في اللقاء المقبل والانفراد بالمركز الثاني والاستمرار في مطاردة يوفنتوس قبل مواجهة الفريقين في السابع عشر من الشهر الجاري.