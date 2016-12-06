– December 6, 2016

نجل كريستيانو يحرجه بقميص غريزمان

صحيفة ألمانية تفجّر مفاجأة بشأن قضية رونالدو الضريبية

{ برلين – وكالات: نشرت صحيفة دير شبيجل الألمانية في عددها الصادر اول امس الإثنين، معلومات جديدة حول قضية التهرب الضريبي للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد. وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن كريستيانو رونالدو متهم بالتهرب الضريبي بقيمة 150 مليون يورو، إلا أن مصلحة الضرائب في إسبانيا قد برأت اللاعب. وتزعم الصحيفة أن هناك مؤامرة لحماية اللاعب تم التخطيط لها بناءً على طلب بعض الأندية الأوربية، وبمساعدة من مستشارين خاصين بالضرائب. كما أكدت صحيفة الموندو الإسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد متهم هو الآخر بالتهرب الضريبي في المدة ما بين 2010-2014 بقيمة مالية تصل إلى 12 مليون يورو، لم يدفع منها سوا 2.5 مليون فقط. كما أشارت إلى أن حالة كرستيانو رونالدو تبدو مشابهة للاعب البرتغالي السابق ريكاردو كارفاليو، والذي يدير أعماله أيضًا خورخي منديز، وفي حال تواصلت التحقيقات فلربما يكون كرستيانو رونالدو مدان بقضية التهرب الضريبي في وقت قريب. ووفقًا للصحيفة فلا يوجد معيار موضوعي لهذه الحالة، وسوف تقوم وزارة المالية بالتحقيق في البيانات والدلائل الموجودة لديها، والتي يمكن أن تنتهي بعقوبات مالية صارمة على كل المتورطين. من جهة اخرى وضع جونيور، نكل كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، والده في موقف حرج عندما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بقميص أنطوان جريزمان، نجم المنتخب الفرنسي وأتلتيكو مدريد. ونشرت والدة النجم البرتغالي، ماريا دولوريس دوس سانتوس، صورة تجمعها بجونيور، عبر حسابها على موقع الصور الشهير إنستجرام، فيما يظهر نكل رونالدو بقميص جريزمان مع المنتخب الفرنسي. وكان رونالدو هزم جريزمان في مناسبتين خلال العام الجاري، عندما تفوق مع ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوربا، كذلك عندما حصد لقب كأس الأمم الأوربية يورو 2016 على حساب منتخب فرنسا. ويتنافس رونالدو وجريزمان، إلى جانب ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري. وهذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها جونيور عن حبه للاعبين منافسين لوالده، فسبق أن أبدى إعجابه بميسي خلال إحدى حفلات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.