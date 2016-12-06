– December 6, 2016

الأردن في عيون صحفي عراقي 3-4

جرش مدينة الأعمدة الرومانية وجبل نيبو المقدّس لدى الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية لأسباب مختلفة

حمدي العطار

حينما قررت السفر الى مدينة جرش لم يخطر على بالي الا المتعة التي توفرها هذه المدينة عبر (مهرجان جرش للثقافة والفنون) الذي يقام في شهر تموز من كل سنة وتقدم به العروض الفولكلورية الراقصة التي تؤديها فرق اردنية وعربية كما يشترك اهم المطربين بأقامة حفلاتهم في هذا المهرجان، وقد انطلق هذا المهرجان سنة 1983 بمبادرة من (الملكة نور الحسين ) ،و ترتفع جرش 600 م عن سطح البحر، اشتقت اسمها من كلمة جراسا وتعني مكانا كثيف الاشجاروكانت جرش تعيش عصرها الذهبي في العهد الروماني ففي مرحلة تاريخية 350 ميلادية انتشرت في جرش الديانة المسيحية بينما جيوش الخلافة الاسلامية بقيادة شرحبيل بن حسنة قد دخلت الى جرش سنة 630 ميلادية في عهد عمر بن الخطاب ،وقد تألقت جرش مرة اخرى في العصر الاموي ،لكن مصادر اخرى ترى ان جرش اكتسبت اسمها من شخص اسمه جرش عبد الله ،وبالنظر لتداول الاستعمار على جرش فقد لاحظنا هناك اثار رومانية وايضا اثار والبناء العثماني كما هناك البناء العربي الدمشقي ،وابرز الاثار هي الرومانية حيث تنتشر الاعمدة الرومانية واكتسبت جرش اسم مدينة الاف الاعمدة من هذه الاثار التي قمنا بتصويرها وهي تحيط بالمسرح الجنوبي الذي يسع الى 3000 الاف متفرج والمسرح الشمالي الذي يسع الى 1500 متفرج .

جرش واشجار الزيتون

وتشتهر جرش بزراعة الزيتون بالنظر الى وجود جالية فلسطينية كبيرة فيها بالاضافة الى الشركس حيث يوجد مليون وربع شجرة زيتون ،ويمكنك ان تشتهري زيت الزيتون الاصلي من المعصرة – (توجد 128 معصرة) وتمثل شجرة الزيتون 75% من الزراعة المثمرة قي الاردن – وهم يعصرون لك الزيتون امامك ويضعونه في علبة تتسع الى 18 كيلو غرام جاهزة للشحن بالطائرة على ان تغلفها بصندوق من الخشب والا صودرت منك في المطار !!،وقبل ان نشتري استشرنا احد كبار السن الخبراء بالزيتون ،فقال لنا :- يجب الانتباه من الغشاشين عند شرائكم زيت الزيتون ! ويجب عدم شراء زيت الزيتون الذي تم قطفه قبل النضوج لأن تكون نسبة الحموضة فيه مرتفعة وفيه ضرر اقتصادي سيكون من نتائجه انخفاض نسبة انتاج الزيت 10% ،ويجب ان تكون المعصرة جديدة وليست قديمة – ،واخيرا افضل زيت هو الزيت النبالي والرومي الذي يمتاز بنكهة خاصة ويتواجد في (عجلون وكفر خل وسحم الكفارات”) والسعر المتفق عليه 85 دينار اردني ،هنا “احتكار القلة” كما يسمى بالاقتصاد ! المقصود (السلعة واحدة وبائعين كثيرون) فلا يمكن ان تحصل على سعر اقل لأنه يكسر قاعدة الاحتكار.

السوق التراثي لا يمكن الافلات منه دون الشراء

قبل الوصول الى الاثار لابد ان تمر بسوق جرش الفلكلوري وهناك ستجد ضالتك بشراء الهدايا الجميلة الى من تحب وينتظر رجوعك على احر من الجمر ، قناني الرمل الصحراوي الملون وكتابة الاسماء عليها جميلة ، حبات الرز وحبة المعكرونة ونقش الاسماء عليها لتكون قلادة جميلة ، وكذلك الاساور والقلادات والتحف الصغيرة كلها اشياء مناسبة تحملها معك من ريحة (جرش) واسعارها مناسبة ،والتقطنا العديد من الصور ونحن نرتدي العقال والغترة الاردنية الحمراء ، ولاحظنا اسعار هذا السوق ارخص من باقي الاسواق في المدن السياحية.

المدينة الاثرية في جرش

قادنا الدليل السياحي الى هياكل حجرية تشبه محلات لبيع الملابس او المواد الغذائية حتى ان بعض الزائرين الى الاثار من اهلي مدينة جرش قد جلسوا داخل احد تلك المحلات لتناول وجبة الغذاء شرح لنا قائلا :- هذا كان يسمى في القرن الثاني الميلادي بالسوق الغربي وهي منطقة تقع اسفل معبد زيوس – من الواضح عند المعابد الدينية في اي عصر تنشأ الاسواق وتنشط عملية البيع والشراء اما لوجود الناس وحاجتهم الى التبضع دائما والكثرة تخلق الاسواق ،وثانيا للتبرك بما موجود من بضاعة يقولون عنها قد اكتسبت البركة من وجودها بالقرب من الالهة والاماكن المقدسة – ويكمل الدليل :- تقع هذه الدكاكين على الجهة الغربية من طريق جراسا- فيلادلفيا وهي مكتظة بالمسافرين القادمين الى المدينة والمغادرين منها وبالتالي كانت موقعا تجاريا كبيرا أذ أقيمت هنا اربعة دكاكين حفرت اجزاء من هذه الدكاكين في الصخر وقد استغلت من قبل التجاريين الذين عثر على العديد من ادواتهم ، امام الدكاكين مسكنين صغيرين للأغنياء في الاعلى (المساحة 100م مربع) وقد دمرت هذه المباني في اواخر القرن الثالث الميلادي بفعل النار التي اشعلها اللصوص خلال اقتحامهم المدينة، جرش بأثارها الرومانية تعيدك الى عبق التاريخ خاصة وان تلك الاثار موجودة بالقرب من الشارع الرئيسي العام وتستطيع ان ترى الاعمدة الرومانية الممتدة في شارع الاعمدة من بعيد وانت في السيارة ، اتساع تلك الاثار دليل على اهمية المدينة لدى الرومان ،وفرت لنا هذه الجولة متعة وفائدة كبيرة حتى ركوب الخيل والسير بين الاثار لا مثيل له وقد جربنا هذه الجزئية غير بعيد عن الاثار وجد مركز لخدمة السياح في الجرش، المكان اكتظ بالسياح الاجانب والعرب وكان الدليل السياحي على درجة فائقة من المهارة والشرح باللغتين العربية والاجنبية ،وفي استراحة الكافتريا شاهدنا صور للعائلة الملكية وهي تزور هذه المدينة الاثرية ، مطعم ام خليل اللبناني يقدم وجبة غذاء مرتبة وشهية كان اختيارنا السمك البحري، السفر الى جرش فرصة لا يمكن للسائح ان يتجاوزها ويمكن تأجير سيارة تكسي بمبلغ 50 دولار فقط لتكون في وسط التاريخ الروماني.

مأدبا ومتحف للحكايات التراثية والثقافية

عند زيارتي الى مأدبا كنت اتصور بأنني ازور فقط جبل نيبو الا ان هذه المدينة تحتوي بالاضافة الى الجبل المقدس متحفا وعيون كبريتية تاريخية وكنيسة الام التي تضم الفسيفساء وخارطة رحلة النبي موسى (الأصلية) ،و مدينة مأدبا التي يعني اسمها (مياة الراحة) لكثرة المياة فيها كانت اهميتها تأتي لوقوعها على الطريق التجاري الذي يربط بين الاردن وفلسطين،حينما كانت تسير بنا السيارة استوقفتني لافتة تعلن وجود (مطعم ومتحف حكاية موسى النبي) وهذه اول مرة ارى مثل هكذا اعلان عن المتاحف ،قلت للسائق لنقف قليلا في هذا المتحف! رد علي السائق هل انت جوعان ،هو قرأ كلمة المطعم وانا لاحظت كلمة المتحف، اجبرته على الوقوف وظهر لي متحف للحكايات التراثية والثقافية وليس لحكاية التبي موسى فقط ،ولكن لأن مادبا تعتز بأحتضان مقام النبي موسى فقد اسمته متحف حكاية موسى، اول ما تدخل المتحف ترى مجسم لسفينة نوح وهو يحمل معه الحيوانات من كل نوع ،وكذلك جنائن بابل المعلقة،ةفي كل خطوة ترى نشاطا تاريخيا ودينيا فهناك تجسيد لولادة المسيح وسجن النبي يحيى وقتله، تعميد المسيح ،ولادة النبي موسى ،وضعه في نهر النيل ،العشاء الاخير ، مع مجسمات لتاريخ الثقافات والديانات التي تخص الشعب الاردني والفلسطيني،كما هناك مجسمات لجامع القدس والكعبة، قبل ان نخرج تم اطلاعنا على اعمال فنية وفسيفساء جميلة خاصة وان مدينة مأدبا تسمى مدينة الفسيفساء واشترينا بعض الهدايا ونصحت المسؤولة عن المتحف ان ترفع كلمة المطعم من الاعلان ويمكن اخبار الزائرين الى المتحف بوجود المطعم او الاعلان عنه في داخل ساحة المتحف الخارجية. ونحن نسير لنقع الطريق الممتد من جنوب عمان الى مدينة مأدبا تصورت نفسي احد القاصدين الى مدينة القدس وهو نفس الطريق الذي كان يسلكه الحجاج منذ 5000 سنة للوصول الى الاراضي المقدسة

ضجبل نيبو المقدس عند اليهود والمسيحيين والمسلمين

قبل ان نتكلم عن سيدنا موسى وكيفية وفاته على قمة جبل نيبو لا بد من التحدث قليلا عن (عيون موسى) وهي منطقة اثرية ودينية ذات ينابيع تبعد 10 كم عن مأديا بالقرب من جبل نيبو ،وتدعي ايضا مصر بوجود هذه العيون عندها،النبي موسى عانى قلة الاتباع او انعدامهم !وكذلك من تمرد وتكبر والعصيان والنكران وتحريف الكلام لمن امن به ، حتى انه في مأدبا مقره الاخير في الحياة خاطب ربه قائلا :- ربي لا أملك الا نفسي وأخي هارون! وبنو اسرائيل اكثر جماعة بشرية شاهدت المعجزات ! ونرجع الى حكاية عيون موسى ، طلب اعوان موسى ان يوفر لهم الماء لأنهم يشعرون بالعطش فضرب موسى بعصاه الجبل فنزل الماء من 12 عين كبريتية ولا زالت بعض العيون تصب الماء حتى الان ، شرب اليهود الماء ،اطمأن موسى الى ثبات (اليقين) لدى اتباعه، لكن اليهود قالوا اننا نشعر بالجوع أطلب من ربك ان يعطينا (المن والسلوى) – العسل والطيور- نزلت لهم يوميا موائد بالعسل والطيور،أطمأن موسى بأن قومه قد شعروا (بالرضا) لكنهم قالوا لموسى الطقس حار اطلب من ربك ان لا تضربنا الشمس، فأنزل عليهم غيوما تحجب الشمس، فأطمأن موسى بأن قومه قد عرفوا (الرحمة) بعد كل هذا قالوا لموسى (اذهب انت وربك وقاتل)

تركهم موسى وصعد جبل نيبو مع اخيه هارون ناما على سرير واحد في قمة هذا الجبل ،صباحا كان هارون قد مات، نزل موسى الى قومه ليخبرهم بموت هارون اتهموه بقتل اخيه هارون ليصفو له الجو والنبوة! غضب منهم وطلب من ربه ان يقبض روحه وهو قد اكتفى في رؤية مدينة القدس من قمة هذا الجبل! وحاولنا نحن مثل سيدنا موسى ان نرى القدس من على قمة الجبل ولكن الغبار وعدم صفاء الجو منعنا من التمتع بميزة الجبل المطلة على مدينة القدس! ويطل جبل نيبو على البحر الميت ووادي الاردن وهو من افضل الاماكن للمراقبة في العالم وفي ايام الصحو يمكن للزائر ان يرى فلسطين والصخرة في مدينة القدس وجنوب لبنان وجبل سينا،، جبل نيبو تقدس من جميع الاديان فالجبل عند اليهود هو مكان مقدس مر به سيدنا موسى واتباعه بعد هروربهم من فرعون مصر متوجهين الى القدس ،وكذلك بالنسبة لليهود هو الجبل الذي نظر من خلاله سيدنا موسى الى ارض كنعان ! اما المسيحيون فهم يقدسون الجبل لأن فيه تم بناء مجموعة من الكنائس، والقبور واللوحات الفسيفسائية ومعبد يعتبر كمقام للنبي موسى ، واهمية جبل نيبو عند المسلمين لأنه ذكر في القرآن تحت اسم (الكثيب الأحمر) ، ولسيدنا موسى مكانة عند النبي محمد وحسب ما قال النبي محمد لأحد الصحاب الذي ضرب يهوديا لأنه فضل موسى على محمد ، اشتكى اليهودي عند محمد ، فقال محمد للصحابي لا تقارني بموسى، والنبي موسى لا يخص اليهود بل يخصنا !

يتبع