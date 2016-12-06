– December 6, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي 30

تفاقم أعداد النازحين يؤدي إلى إستعمال الحطب للوقود في جنين

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبوؤه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

كلمة شكر ووداع

إلى أخواني الفلسطينين عامة وسكان لواء السامرة الخاصة

في الوقت الذي أترك فيه مهام واجباتي كحاكم عسكري عام للمناطق التي يرابط فيها الجيش العراقي في القطر العربي الفلسطيني الشقيق، أتقدم إلى جميع الطبقات والهيئات من سكان هذه المنطقة المحبوبة بوافر الشكر والإمتنان لما لاقيته من نبل في أخلاقكم وأخلاص في مودتهم وأخائهم في سبيل وطننا المقدس، كما وأتقدم إلى أخواني الأعزاء رؤساء الدوائر والموظفين كافة بالشكر الجزيل لاستمرارهم في أداء واجباتهم على الوجة الأكمل في أحرج الظروف وأشدها قسوة، وأني لن أنسى فلن أنسى مثابرتهم على أعمالهم بعد نزوح الدولة المنتدبة بدون أن يحسبوا للراتب حساباً.

لقد قضيت في منصبي هذا ما يناهز التسعة أشهر مرت كفترة أنتقال من عهد الدولة منتدبة إلى دور عمته الفوضى والأضطراب ثم إلى تكوين الجهاز الحكومي العربي لخدمة بلادنا المقدسة العزيزة هذه وأبنائها البررة بكل إخلاص كواجب بل كفريضة وأمانة بعنقي، والله من وراء المقصد.

والآن أيتها الأخت الفلسطينية العربية الشريفة النبيلة وأيها الأخ الشقيق العربي الفلسطيني الكريم أودعكم وداع الأخ لأخوته، حاملاً بين جوانحي أعظم شعور الود وأسمى آيات الأخلاص لكم ولتربتكم المباركة ذاكراً لكم هذه المزايا بكل إجلال وتقدير وأنني كلمتي الأخيرة على ثقة ويقين بأنكم ستستمرون في مواصلة جهودكم الجبارة الوطنية في سبيل خدمة أولي القبلتين وثاني الحرمين الشريفين والله وحده النصر المعين.

25/4/1949

المخلص الزعيم

الحاكم العسكري العام

إلى الأخ العزيز السيد نشاه، المصري المحترم.

بعد تقديم تحياتي..

أرجو أن اتقدم إليكم شاكراً لكم ومقدراً ما شملتموني به من صادق الود والأخاء بمناسبات مختلفة متعددة، وخاصة ضيافتكم الكريمة التي أقمتموها بمناسبة مغادرتي وطني الأول (فلسطين) عائداً إلى وطنكم العراق.

فلساني عاجز عن تقديم ما تستحقونه من شكر راجياً المولى أن يوفقنا جميعاً لخدمة وطننا المشترك والله ولي التوفيق وهو نعم الرفيق، خاتماً أرجو لكم التوفيق.

25/4/1949

المخلص

الزعيم

الحاكم العسكري العام

103/7

دائرة الحاكم العسكري العام

نابلس

في 72 آب 1948

فخامة رئيس الوزراء – عمان.

أشار لكتابكم رقم 200/18/5045 تاريخ 4/8/48 وعطفاً على برقيتي المرسلتين بتاريخ 29/7/48 و4/8/48 أتقدم بعرض ما يلي على فخامتكم:

منذ أنتهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين أستمر جميع الموظفين في لواء السامرة بالمداومة على الحضور إلى دوائرهم والقيام بالواجبات الملقاة على عواتقهم بكل إخلاص ونزاهة واضعين نصب أعينهم خدمة المصلحة العامة، وقد صدر خلال هذه المدة منشوران من الحاكم العسكري العام يعزز موقفهم ويطالب اليهم الأستمرار في القيام بأعمالهم ولهذا أصبح من حقهم المطالبة برواتبهم منذ بدأ أعمالهم، وبالرغم من أن زملاءهم في المناطق الأخرى أستلموا رواتبهم من شهري حزيران وتموز فأن أحد من موظفي لواء السامرة لم يستلم شيئاً فساءت حالتهم المالية وأصبحوا لا يستطيعون سد نفقات إعاشة عائلاتهم، وبما أن مسألة صرف رواتب لموظفي لواء السامرة كانت لا تزال قيد البحث من قبل فخامتكم ولتأخر ورود أمركم ونظراً لحلول عيد الفطر المبارك فقد وجدت نفس مضطرا في هذه الحالة إلى تفريغ شئ من الأزمة التي يعانونها فأمرت بصرف الرواتب الأساسية (دون علاوات-غلاء المعيشة) عن شهر واحد لموظفي الدوائر التالية والتي تعتبر أعمالها ضرورية كجمع الضرائب والرسوم والقيام بالواجبات الصحية وغيرها: الإدارة بنابلس وطولكرم وجنين، البريد في نابلس وطولكرم، وجنين وقلقيلية، الصحة في نابلس وطولكرم وجنين، تسجيل الأراضي في نابلس وطولكرم وجنين، تسجيل الاراضي في نابلس وطولكرم وجنين ضريبة الدخل في نابلس والاشغال العمومية في نابلس.

2- وقد صرفت هذه المبالغ من الإرادات المحلية المجتمعة لدى كسلفات تسترد من الرواتب التي ستدفع لهم بعد موافقة فخامتكم عن شهري حزيران وتموز أسوة بموظفي المناطق الأخرى، واني أرفق نسخا عن قوائم الصرف هذه السلفات مع ضبطه موقعه من قبل حاكم اللواء الإداري وكل من القائمقامين الإداري والمالي المؤيد لهذا الصرف والمرفقة نسخة منها طياً.

3- أما بخصوص كتابكم المشار إليه أعلاه فلتسمح لي فخامتكم بأبداء الملاحظات التالية:

أ- لقد أرسلتم ضمن كتابكم جداول رواتب موظفي دوائر الإدارة والمحاكم النظامية والبريد في نابلس وطولكرم بينما لم يرد شئ بخصوص الدوائر نفسها في جنين.

ب- يتبين من الرواتب المقررة لموظفي هذه الدوائر أن الرواتب الأساسية قد خفضت تخفيضاً كبيراً كما خفضت كذلك علاوة غلاء المعيشة مع أن نسبة الغلاء في هذه المنطقة قد إرتفع إرتفاعا فاحشاً عما كان عليه في الزمن الذي كان الموظفون يستلمون فيه رواتبهم السابقة، وذلك نظراً لأزدحام المنطقة بوفود اللاجئين من مختلف المناطق المحتلة أو المهددة بالأحتلال. وهذا مما يزيد في الضائقة المالية التي يعانيها هؤلاء الموظفون.كما ان زملائهم في مناطق التي دخلها الجيش المصري قد استلموا رواتبهم بنسبة 75 بالمئة من الرواتب بما فيها غلاء المعيشة التي كان يتقاضونها سابقاً، كما يبدو أن هناك عدم تناسب في تخفيض الرواتب بين الموظفين في مختلف الدوائر بل في نفس الدائرة أحياناً بالنسبة لرواتبهم الأساسية ودرجاتهم، وهذا التفاوت وعدم التناسب (بأصحاب الفخامةَ) يستدعي شيئاً من التساؤل.

ج- لم يرد شئ بخصوص موظفي الدوائر في جنين بالرغم من أنهم أستمروا في العمل يعني ذلك بأن هناك نية في أغلاق هذه الدوائر؟ وإن كان هذا صحيحاً فمن سيقوم بالخدمة الإدارية والبريدية والمحبة الإجتماعية وغيرها في تلك المنطقة؟

كما أنني علمت بأن جدول موظفي الإدراة في جنين قد رفع من الجداول الأخرى التي أرسلت اليكم بينما لم أستلم مثل هذه الجداول مع كتابكم المذكور أعلاه.

د- أن تحديد دفع الرواتب لموظفي دوائر البريد والإدارة والمحاكم النظامية يعني تجاهل بقية الدوائر التي هي ضرورية جداً بالنسبة للخدمات التي تقدمها ومن بينها دوائر الصحة والأشغال العمومية والزراعة والبستنة والبيطرة والمحاكم الشرعية والغابات والشؤون الإجتماعية وضريبة الدخل وتسجيل الأراضي والنائب العام والمعارف والجمعيات التعاونية وسواها. فإذا تفشى مرض سار بين السكان واللاجئين، وهذا واقع كما تعلمون، فإذا تفشى مرض سار بين السكان واللاجئين، وهذا واقع كما تعلمون، فمن سيقوم بمحاربة والقضاء عليه يا ترى؟ ثم من سيشرف على المستشفيات ويديرها ويعالج مرضاها الفقراء؟

وإذا خرب جسراً أو هدمت بناية حكومية أو أحتيج لأصلاح أية بناية أو طريق أو أصلاح أو تسهيل مطار أو القيام بمشروع عام يعود نفعه على المصلحة العامة فمن يقوم بذلك؟

وإذا تفشت أمراض في المزروعات أو النباتات وأحتيج لمحاربة هذه الأمراض والأعتناء بالأمور الزراعية وتنمية الناتج الزراعي والخضروات والفواكه وغيرها والمحافظة على مشاتل الحكومة ومزارعها النموذجية فمن يقوم بهذا واذا انتشر مرض من امراض الحيوانات أو داء الكلب فمن يقوم بمعالجتها ومكافحتها؟

في الوقت الحاضر الذي نقل فيه المواد الملتهبة وترتفع فيه اسعارها تتجه الانظار الى استعمال الحطب في الوقود فمن يقوم بمنع تلك الجماعات المحتاجة من التعدي على احراش الحكومة ومشاتلها والمحافظة على اشجارها من القطع لاستعمالها كمحروقات؟

في هذه الظروف التي تعلمونها ولوجود اعداد كبيرة من النازحين المشتتين دون ماوى يتطلب الواجب العناية بشؤونهم وشؤون أطفالهم وعائلاتهم من وجهات اخلاقية واجتماعية والاشراف على تغذيتهم فمن يقوم بهذه الواجبات؟

بما أن المعاملات الشخصية والخصومات الزوجية والمحافظة على اموال اليتامى ما تزال جارية كالمعتاد فمن يقوم بهذه الخدمات يا ترى؟

لقد مضى على اغلاق المدارس ما يزيد على ثلاثة أشهر واولاد السكان واللاجئين يتسكعون في الشوارع يكتسبون عادات لا تناسبهم بل بالعكس تفسد من اخلاقهم وتحط من ثقافتهم كما أنهم يتخذون في كثير من الحالات أداة لأثارة الشعور لتحقيق رغبات اشخاص سيئي الغاية، وبما ان معظمهم قد اضاع عامه الدراسي السابق بمناسبة الأحوال التي كانت تسود وقتئذ فمن العدل والانصاف والمصلحة العامة اعادة فتح المدارس قريباً، فمن يقوم بتعليمهم يا ترى؟

بما ان المحاكم النظامية تسير سيرها المعتاد فمن يقوم بواجبات النيابة العامة ويدافع عن وجهة العدالة يا ترى؟ أن لواء السامرة المؤلف من مدن نابلس وطولكرم وجنين واقضيتها هو لواء عربي محض كما هو معلوم لفخامتكم، وانني على يقين من انه اذا جرى اغلاق الدوائر المذكورة في الفقرة 3(ج) سيحدث هذا خلق شائعات كثيرة يكون لها تأثيرها السيء على الحالة السياسية بالاضافة الى ما سيحدثه حرمان موظفي هذه الدوائر من الرواتب من الضائقة المالية الشديدة التي ستحل بهم وبعائلاتهم وما يكون لهذا من اثر في الحالة الاقتصادية العامة في اللواء.

4- لهذا اتقدم الى فخامتكم راجياً الامر بصرف نفس السلفات المذكورة في الفقرة 2 لموظفي بقية الدوائر التي لم تستلم شيئاً، والمبلغ الذي يحتاج لهذا الغرض يقرب من احد عشر الف جنيه، اما اذا ما أصررتم فخامتكم على اغلاق بعض الدوائر الحكومية السالفة الذكر أو جزء منها والتي ما تزال تزاول اعمالها للآن فرجائي اعلامي بها لأتمكن من ابلاغ موظفيها التوقف عن العمل فيكون لنا الحق في الامتناع عد دفع رواتبهم من تاريخ ابلاغهم وتسوية دفع رواتبهم عن المدة السابقة.

5- عند استلام جواب فخامتكم ساتقدم اليكم بالميزانية الخاصة بالرواتب الشهرية لموظفي الدوائر التي سيرى لزوم دوام موظفيها على العمل في لواء السامرة لأصدار امركم بصرف رواتب هؤلاء الموظفين بموجبها للأشهر القادمة.

6- وختاماً أرجو من فخامتكم حفظاً لكرامة التعليمات الصادرة عني وعن فخامة زميلي السابق أن توجهوا لهذا الامر ما يستحقه من عناية ودرس للوصول الى قرار حكيم يجعلني استطيع الاستمرار في ما عهد به الي من مهام وواجبات.

وتفضلوا يا صاحب الفخامة بقبول الاحترام..

الزعيم/ الحاكم العسكري العام

صورة الى:

سعادة قائد القوات العراقية – للتفضل بالعلم

الى كل رئيس دائرة في لواء السامرة