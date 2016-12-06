– December 6, 2016

قلق دولي

قلق دولي ينتاب العالم بعدما ادلى الشعب الامريكي بصوته لصالح ترامب و هو الرئيس الامريكي الـ 45 و ذلك ازاء تصريحاته السابقة على اثر ترشحه للرئاسة الامريكية فكانت الصدمة لدى الكثير من الناس سواء على صعيد الولايات المتحدة أو حتى على صعيد العالم ، فالجميع لن ينسى خطاباته و كلامه الذي زرع القلق و الخوف في نفوس شتى العالم ، فالمسلمين من ناحية و اليهود من ناحية اخرى في خطر من أفكاره التي لربما يوما ما ستتحول الى حقيقة مرة بعدما حقق ترامب مسعاه إتجاه حصوله على الرئاسة ، و في لقاءات و تقارير دولية بات جليا ان ترامب مرفوض تماما من قبل الكثيرين ، حتى ان ألمانيا ابدت تخوفها من تأثير اختيار ترامب رئيسا لامريكا على السياسة والتعاون بين البلدين ، مرجحة بان الأمور ستكون مقلقة و في خطر طالما هذه العنصرية و الأفكار تعشعش برأس ترامب ، و على صعيد الانتخابات أبدى الشعب الامريكي استغرابه من تغيير النتيجة المفاجئ لصالح ترامب بينما كان من المرجح فوز نظيرته هيلاري كلينتون ، و عقب دخوله الى البيت الأبيض ترامب ، سُربت صورة لزوجته عارضة الأزياء السابقة ميلانيا الحاصلة على الجنسية الامريكية عام 2006 و هي الزوجة الثالثة لترامب ، سربت صورة و هي عارية تماما مما اغضب الشارع الامريكي و قد طالب الشعب الامريكي و بعد بضع ساعات فقط على تولي الرئاسة لترامب ، طالب الشعب ان لا تحكمه عاهرة كما وردّ على لسان الشعب نفسه ، و تبقى التساؤلات تتوالى و الخوف و الخطر هما سيدا الموقف حتى الآن هل ان تصريحات ترامب العنصرية السابقة مجرد كلام ام انها مجرد افعال مخطط لتنفيذها على المدى القريب منه و حتى البعيد ، و على الرغم من ان ترامب خبير في الاقتصاد اكثر منه في السياسة الا انه ليس وحيدا في البيت الأبيض ، حيث ان نسخاً كثيرة من عقل ترامب تسيطر هناك و مؤيدة بشكل كامل لكل كلمة يتفوه بها ذلك المعتوه ، و كل ذلك برمته يدعو الى توتر و تشنج دولي يجهل مصيره حتى الآن ..

عبير سلام القيسي