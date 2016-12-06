– December 6, 2016

كردستان تعلن الأحد المقبل عطلة رسمية بالمناسبة

العراقيون يستعدّون للإحتفال بمولد سيد الكائنات

بغداد – داليا احمد

تستكمل بغداد والمحافظات الاستعدادات الرسمية والشعبية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للرسول محمد صلى الله عليه وسلم .

فيما اكد ديوان الوقف السني ان المناسبة ستشهد احتفالا كبيرا في موقع الاسر النازحة فضلا عن توزيع الطعام والقاء كلمات تتخللها احاديث نبوية شريفة ورفع معالم الزينة على واجهات المحال والشوارع وخاصة في حي الاعظمية بالقرب من مرقد الامام ابو حنيفة النعمان .وقال المواطنون من الذين يستعدون للاحتفال بالمناسبة لـ(الزمان) أمس أن (المولد النبوي مناسبة عظيمة تستحق الاحتفال بها رغم كل الظروف وسط اجواء من الغبطة الممزوجة بأصوات الالعاب النارية والمدائح).واضافوا ان (مشاهد الفرح تبدو على العوائل بارتداء الاطفال وحتى الكبار ثيابا بالوان زاهية وجذابة، فيما تمتد اشرطة الزينة والبالونات على طول الشوارع الرئيسية للعاصمة وتكاد لا تخلو واجهة محل من المحال الممتدة على جانبي الطريق خاصة في حي الاعظمية من لافتات تغنت بمولد الرسول او دعوة للتآزر والاحترام والمحبة بين الاهالي واستثمار المناسبة في نشر قيم التسامح والاخوة بين العراقيين).وقال ابو محمد صاحب محل بيع الزينة في سوق الشورجة أن (معظم مناطق بغداد تشهد دوران عدد من الاطفال وهم يضربون على الدفوف والطبول التي حملوها وينشدون الاناشيد الدينية بهذه المناسبة فضلا عن اطلاق المفرقعات النارية، فيما يحمل اخرون الرايات الخضر للتعبير عن فرحهم بذكرى المولد، في وقت توقد النساء الشموع التي سطرت على اسطح وجدران المنازل احتفاء بالمناسبة فقد اعتاد اهالي بغداد المضي به في الثاني عشر من ربيع الثاني من كل عام).واضاف أن (العراقيين يحتفلون في 12 ربيع الاول من كل عام بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد هذه الاحتفالات في العراق توزيع الحلوى والطعام بين الجيران وتنظيم احتفالات مركزية في المراقد الدينية في بغداد وباقي المحافظات). من جهته قال مصدر في ديوان الوقف السني لـ (الزمان) أمس ان (الاحتفال بمولد سيد الكائنات الرسول عليه الصلاة والسلام سيشهد احتفالا كبيرا في موقع الاسر النازحة فضلا عن توزيع الطعام والقاء كلمة تتخللها احاديث نبوية شريفة). وأضاف ان (الاستعدادات تميزت خلال العام الجاري بعدم هدر الاموال وتم طبع ما يقارب 5 الاف فلكس واعلام فضلا عن الباجات التي سيتم توزيعها خلال الاحتفال) فيما وجهت مديرية العلاقات والاعلام في امانة بغداد، دوائرها البلدية بتهيئة جميع الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالتنسيق مع قسم الكهرباء والتزيينات التابع للامانة وتسخير كل الجهود لاظهار العاصمة بغداد بأبهى واجمل صورة وهي تستقبل هذه المناسبة المباركة .بينما شهدت منطقة الاعظمية بالقرب من جامع ابي حنيفة النعمان تزيين الشوارع بالاعلام والمصابيح استعدادا ليوم الاحتفال. وقال عدد من المواطنين في احاديث لـ (الزمان) أمس ان (المنطقة تعد مركزا مهما للاحتفال بيوم ولادة سيد الكائنات اذ ان هناك اعدادا كثيرة تتوافد الى المنطقة من مختلف انحاء البلاد) وأضافوا ان (الاحتفال يعد رمزا لاحياء ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم) وأوضحوا ان (اهم ما يمكن ملاحظته هو ان الاسر تتبادل فيما بينها الاطباق بمختلف انواع الطعام فضلا عن التركيز على الاسر النازحة وجعل الاحتفال فرصة لادخال الفرحة الى قلوبهم). وقررت مديرية الاعلام في وزارة التربية بحكومة إقليم كردستان تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من شهر كانون الاول الجاري لمناسبة المولد.وقال بيان امس انه (بمناسبة ذكرى مولد نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم، التي اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنها توافق يوم الأحد 11-12-2016، فإلى جانب تهنئة جميع المسلمين والمؤمنين الكرد، نعلن ذلك اليوم عطلة رسمية).