– December 6, 2016

الجعفري وممثل الدبلوماسية الأسترالية يناقشان مستجدات الأوضاع

الجبوري يبحث مع السفير البريطاني مرحلة ما بعد داعش

بغداد- شيماء عادل

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع السفير البريطاني فرانك بيكر دعم العراق في حربه ضد داعش ومرحلة ما بعد الانتصارات . وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا مجمل الاوضاع الامنية والسياسية وتطورات المشهد العراقي والدعم البريطاني للعراق في حربه ضد الارهاب ومرحلة ما بعد داعش والانتصارات التي تحققها قواتنا الامنية في الموصل). واضاف ان (الجانبين تطرقا الى التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية). الى ذلك بحث وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مع السفير الاسترالي لدى العراق كريستوفر لانغنمان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والقضاء على الارهاب. وقال بيان للوزارة امس ان (الجعفري استقبل لانغنمان وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين والجهود المبذولة في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية) وأشاد الجعفري (بمواقف أستراليا الداعم للعراق في المحافل الدولية وتقديم المساعدات بمختلف المجالات وإسناد القوات العراقية في حربها ضد إرهابيي داعش) مؤكدا ان (العراق يواجه إرهابيين جاؤوا من أكثر من مئة دولة ولشعوب العالم أن تفخر للانتصارات المتحققة إذ إن نصر العراق على الإرهاب نصر لكل بلدان العالم) مضيفاً أن (العراق يتطلع لوقفة الدول الصديقة إلى جانبه بصورة أكبر من خلال إعمار المناطق المحررة وتوفير المستلزمات الضرورية لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم خصوصاً أنه يمر بظروف استثنائية نتيجة الحرب ضد الإرهاب وانخفاض أسعار النفط) داعيا (استراليا الى زيادة حجم التبادل التجاري وحث الشركات الأسترالية على الاستثمار في العراق ) من جانبه أشاد لانغنمان (بالانتصارات التي يحققها العراقيون في حربهم ضد عصابات داعش الإرهابية) مؤكدا (استمرار دعم بلاده للعراق عسكرياً حتى القضاء على الإرهاب وإنسانياً وخدمياً حتى إعادة إعمار البنى التحتية وعودة الأمن والاستقرار) لافتا الى ان (وزيرة خارجية أستراليا ستزور العراق في الأيام المقبلة).