– December 6, 2016

مروّج ينتحل صفة ضابط والقبض على مجموعة تزييف عملة

ضبط 5 آلاف حبة مخدّرة جديدة وإعتقال تاجرها في البصرة

البصرة ـ الزمان

الناصرية ـ باسم الركابي

ضبطت شرطة محافظة البصرة 5 الاف و 250 حبة كبتاجون المخدرة والقت القبض على تاجرها إضافة الى متهمين بتجارة أنواع أخرى من المخدرات أحدهم ينتحل صفة ضابط.وقال مدير شرطة البصرة اللواء عبد الكريم مصطفى خلال مؤتمر صحفي امس إن (قوة من قسم مكافحة المخدرات رصدت سابقة خطرة في البصرة، حيث تم القبض على متهم بتجارة المخدرات بحوزته 5250 حبة ـ كبتاجون ـ وهذه النوعية من المخدرات تم العثور عليها للمرة الأولى في المحافظة).مبينا (انها تتميز بمفعولها القوي وتأثيراتها الشديدة على جسم الانسان والحبة الواحدة منها تعادل غراما واحدا من مادة الكرستال المخدرة).وأضاف مصطفى أن (الشرطة ألقت القبض أيضا في مناطق متفرقة من البصرة على متهمين آخرين بتجارة أنواع أخرى من المخدرات، أحدهم كان ينتحل صفة ضابط عسكري وتم ضبطت مسدس وملابس ورتب عسكرية مختلفة بحوزته).مشيرا الى أن (الشرطة أمامها طريق طويل لمكافحة مشكلة المخدرات ونحن مازلنا في أول الطريق).وفي ذي قار قال بيان لاعلام شرطة المحافظة امس ان (شعبة مكافحة الجريمة المنظمة بقضاء الشطرة القت القبض على متهم بالغ من العمر 28 عاما ضبط بحوزته كمية من أقراص البنزوهكسول المخدر والمعروف محليا بالوردي).واضاف ان (المتهم اعترف صراحة بتعاطي تلك المواد وعرض على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفه استنادا لإحكام المادة الرابعة عشرة من قانون مكافحة المخدرات).وتابع ان (محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالسجن خمس سنوات وشهر واحد على المدان ـ ع ، ح، م ـ ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك لارتكابه جريمة المتاجرة بالأقراص المخدرة استنادا لأحكام المادة 14 من قانون مكافحة المخدرات والذي سبق ان تم القاء القبض عليه من قبل شعبة مكافحة مخدرات سوق الشيوخ).وتابع (كما أصدرت حكما اخر على المدان ن ،ر ـ بالحبس سنة واحدة وغرامة مالية لحيازته اقراص مخدرة بقصد التعاطي).وفي الديوانية قال مدير شرطة المحافظة العميد فرقد العيساوي في تصريح امس إن (معلومة استخبارية ادت الى اعتقال المتهمين بالتنسيق مع قسم مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لشرطة المحافظة حيث ضبطت بحوزتهما عملة أجنبية مزورة تقدر بـ 3700 دولار مع 13 نموذج هوية احوال مدنية مزورة).

وقال مصدر امس ان (احد منتسبي الأجهزة الأمنية في المحافظة لقي مصرعه اثر حادث مروري وقع على الطريق الرابط بين ناحية الدغارة ومركز المحافظة).و

تابع ان (الحادث نتج عن انفجار احد إطارات المركبة نوع سنتافي وانقلابها على الطريق ما أدى إلى مصرع سائقها البالغ من العمر23 عاما وهو احد منتسبي الأجهزة الأمنية).