– December 6, 2016

وطن بلا وطنية ومواطنة – خالد محسن الروضان

تعاني عملية الترابط العضوي بين الوطني والوطنية والمواطنة، من عملية اختزال مقصودة من المسائل الهامة منذ الاحتلال الانكلو اميركي عام 2003 للعراق، حيث ساهمت جميع التيارات والاحزاب المشاركة في العملية السياسية (قومية،اسلامية،لبرالية،عربية،كردية) والتي لاتكاد تجتمع على اعتماد المواطنة كمنهج في تحديد الاختيارات لمسؤولية الدولة و السلطة والوظائف الاخرى، لانها حولت الولاء الى الوطن الى ولاء لحزب، والوطنية الى ولاء لعائلة او قبيلة او مذهب، والمواطنة الى تبعية تحمل الحب الى دولة اخرى وبذلك غيب الوطن وذابت الوطنية والمواطنة، واصبحت الدولة دون مركز للانتماء القانوني والسياسي، تتجاذبها الانظمة السياسية والتنظيرات الايديلوجية للنخب والحركات والاحزاب السياسية المختلفة و بتأثير الانتماءات العرقية والطائفية والمذهبية. وفي ضوء هذا الواقع المؤلم المخترق تواجه مهمة قيام الدولة الوطنية في العراق صعوبات وتحديات كبيرة، لان قيام دولة وطنية معاصرة ذات هوية وطنية يتطلب ان تكون قائمة على اساس المواطنة باعتبارها اهم مستلزمات الوطنية والانتماء للوطن. اذن ان قيام الدولة العراقية الوطنية المعاصرة ونهوض الوطنية الحقة واحياء المواطنة الاصيلة يحتاج الى تفعيل العلاقة العضوية بين الوطن والوطنية والمواطنة في ضوء ثورة فكرية نهضوية شاملة في البنية التحتية والفوقية للدولة والانسان من جهة، واعادة النظر في العديد من المفاهيم والممارسات الخاطئة التي افرزتها ثقافات النخب السياسية والحركات والاحزاب وبعض ذيولها من اؤلئك الذين كانوا يبتسمون ويهزون رؤوسهم بكل اريحية للحاكم الاميركي (بريمر) وجلاوزته والذي كان سبباً في زرع الفتن واثارة الصراعات في المجتمع العراقي والتي مازالت اثارها السلبية مستمرة ومتصاعدة (منهج الشراكة الوطنية) الذي لايعبر الا عن الوجة الحقيقي للمحاصصة السياسية والطائفية والعرقية والقومية، وتجذره في المحاصصة الحزبية التي لا تستقيم مع المفهوم الوطني والقومي والانساني من جهة، واعادة النظر بهذه البرامج السياسية الحاكمة وفق منظور حضاري وقانوني وتنظيمي جديد يتلافى الفشل والاختراق والتبعية في علاقة الوطن بالوطنية والمواطنة التي همشت طويلاً، ولضمان قيام دولة وطنية شريطة عدم الانعزال عن الاخرين والتقوقع على الذات الضيقة واهمال التعامل مع الاخرين على حساب امتنا وبلدنا ودولتنا الوطنية. ان الدعوة لايجاد مفاهيم ومبادى وطنية تعمل على تعميق العلاقة بين الوطن والوطنية والمواطنة، لان من خلال هذا الترابط تنبثق الدولة الوطنية التــــــي تأسس حدودها وانظمتها الداخلية ودستورها وحكومتها على اسس راسخة تعمل على ايجاد هوية واضحة وانتماء محدد لامجال لتجاوزه لانتماءات اخرى تبعية بأي شكل من الاشكال وتكون المواطنة حق انساني لايمكن مصادرته، فهي ليست هبة من احد ليحق له سحبها او مصادرتها وفق الاهواء والامزجة القائمة على اساس القيم العنصـــــــرية والمذهبية والحزبية. فالمواطنة هي مبدأ المشاركة السياسية في تعميق العضوية الكاملة بين الفرد والدولة، تحدد مقومات وطنية الفرد التي تتجسد في الدفاع عن الوطن لما يمنحه من حقوق وواجبات من اهمها حق التصويت والترشيح وتولي المناصب في الدولة وهي من اهم مستلزمات الانتماء للدولة كوحدة سياسية متكامــــلة.