– December 6, 2016

العرب وغياب القوى العلمانية – حسين علي الحمداني

العرب أمة لم تجرب الديمقراطية إلا في الألفية الثالثة وكانت مجبرة على هذا من خلال موجة التغيرات السياسية التي طالت دولها إذا ما استثنينا لبنان الذي مارس الديمقراطية بوقت مبكر جدا عن باقي الدول العربية التي ظلت محكومة بالعسكر لعقود طويلة.

لهذا فإن الخارطة الفكرية للعرب لم تكن مهيأة لأن تمارس الديمقراطية بالشكل السليم والصحيح لأنه لم يكن هنالك عملية بناء ديمقراطي بقدر ما كان بناء وفق مواصفات الطبقة الحاكمة التي أنتجت شعب وفق مفاهيمها وهذا يعني إن مخرجات الديمقراطية لم تكن بالشكل السليم والصحيح خاصة في التجربة العراقية التي كانت الأولى للعرب في ألفيتهم الثالثة.

والأسباب كثيرة جدا تأتي في مقدمتها كما أشرنا عملية بناء المجتمع الديمقراطي،بروز التيارات الإسلامية كبديل للنظم الشمولية وهذه الحالة لم تقتصر على العراق بل حدثت في مصر وتونس وقبلها في فلسطين عبر صعود حماس وبالتالي هنالك تشابه كبير في الوعي العربي الذي بدل النظم الشمولية بإسلامية .

وبالتالي وجدنا في ظل صعود الأحزاب الإسلامية حتى وإن كان هذا الصعود عبر صناديق الاقتراع إلإ إنه أدى إلى أن تتبنى هذه القوى حربا خفية على القوى العلمانية التي حاولت أحزاب السلطة بعد التغيير في أغلب الدول العربية إلى الربط بين القوى العلمانية واليسارية على أنها قوى سياسية تستند في فكرها على أفكار غربية لا تتناسب والمجتمعات العربية الإسلامية من جهة ، ومن جهة ربط هذه القوى مع الأنظمة السابقة التي تهاوت.

أما الجانب الأخطر إن هنالك من كان يتصور إن الأنظمة الشمولية في الوطن العربي كانت أنظمة علمانية وهذا القول فيه من المغالطات الكثير حيث إن الأنظمة التي سقطت في المنطقة والتي في طريقها للسقوط هي ليست أنظمة علمانية بقدر ما هي دكتاتوريات شخصية قائمة على حكم الفرد،وعلينا أن نفرق بين العلمانية وسياقها الديمقراطي،فلا علمانية بدون ديمقراطية وهذه حقيقة يجب أن ينتبه إليها من يتناول مسألة العلمانية بعيدا عن النظريات الجاهزة والرؤية التي كانت سائدة في النصف الثاني من القرن العشرين .

وهذا ما يجعلنا نفكر جديا ونطرح السؤال الذي يدور في أذهان الكثير من المتابعين هل سنجد نظما علمانية في المنطقة العربية؟وللإجابة على هذا السؤال علينا أن ننظر لمستقبل البلدان العربية في ضوء التغييرات الجيو سياسية التي حصلت وهل مجتمعاتها قادرة على صناعة وإبراز كاريزما سياسية ذات توجهات علمانية دون أن تجد نفسها مقيدة بنظم انتخابية تحول بينها وبين قيادة المجتمع وبناء ركائز الدولة؟ تبدو مصر الأكثر استعدادا لكي تؤهل نفسها أولا وتؤهل العالم العربي من خلالها لكي تتبنى العلمانية بمفهومها المعروف وليست مفاهيمها العربية القاصرة على مبدأ فصل الدين عن الدولة وكأننا نلخص العلمانية على إنها صراع بين الدين والدولة أوكما يقول البعض بأن العلمانية تعتبر الدين تراثا،لا هنالك فرق كبير بين ما قيل عن العلمانية وبين ما هو موجود ، وحتى مسألة جعل الدين تراثا،هذه المسألة تبنتها القوى القومية خاصة وإن هنالك تناقضا فكريا وأيدلوجيا كبيرا بين الدين والقومية ولكننا لا نجد هنالك تناقضا بين الدين والعلمانية،بل بالعكس نجد بأن الدين له مكانته كمنظم لحياة الإنسان وأحيانا كثيرة يكون قائدا له،في أوربا مثلا نجد الفاتيكان له مكانته التي لا يمكن أن تتدخل بها الحكومات أو تجبره على اتخاذ موقف يتناقض ومبادئ المسيحية أو حتى محاولة تسييس الدين وتسييس رجل الدين،لأن الدين ليس مؤسسة بقدر ما هو تعاطي روحي بين الإنسان وخالقه،أما في النظم السياسية العربية وأغلبها نجد بأن هنالك مأسسة للدين وجعله تابع للسلطة وهذا شيء ملموس وهنالك رجال دين تابعين للدولة يجهزون الفتاوى التي تتناسب ورغبة السلطة ولا حظنا ذلك في الكثير من الحوادث التاريخية في القرن الماضي.

لهذا يمكننا القول بأن النظم التي سقطت هي نظم استبدادية وليست علمانية وبالتالي فإن مستقبل الدولة العربية في القرن الحادي والعشرين يتوقف على مدى فعالية القوى العلمانية في أن تكون بديلا ستراتيجيا للشمولية وأن تنتقل بالدولة العربية الحديثة لمنعطف جديد يجعل منها دولا ذات مكانة وتأثير بعد أن ظلت دولنا العربية عقودا طويلة تتأثر وليست مؤثرة .

ورغم مرور أكثر من سنوات على موجة التغيير الذي طالت العديد من النظم إلا إننا لم نجد بعد ثمة هوية تترسخ في الشارع العربي لما هو قادم وربما هذا نابع من إن حجم المشاكل التي خلفتها النظم المنهارة تجعل البعض يبحث عن حلولا سريعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية دون أن يفكر بهوية الدولة القادمة،هذه الدولة انهارت ويجب أن يتم بناء دولة جديدة بآليات جديدة بعيدة عن الآليات التي استخدمت في السابق،لأن الاعتماد على ذات الآليات هو بالتأكيد سيقود لذات النتائج السابقة وكأننا لم نفعل شيئا .

وفي العراق يبدو إن الشارع العراقي يميل كثيرا لطرح نخب سياسية جديدة في أقرب انتخابات تحصل سواء مجالس المحافظات أم البرلمان رغم إن قانون الانتخابات العراقي منحاز جدا لأحزاب السلطة التي وضعته وفق مقاساتها بما لا يسمح إلا بسيطرتها على الانتخابات ،وهذا ما يجعلنا نتأمل من القوى الديمقراطية العراقية الحقيقية والتي برزت في الشارع العراقي وقادته في مسيرات الإصلاح أن تكون بمستوى طموح المواطن في الانتخابات القادمة.