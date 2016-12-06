– December 6, 2016

الهزيمة الداخلية – شامل حمدالله

يغشنا من يريد ان يقول اننا لسنا مهزومين، من تاريخ العقود الثلاث الماضية وما فيها لنا و علينا من مواقف فردية اسرية و جماعية.

عنوان واضح حكمنا لعقد هو الجوع، والجوع يولد العفة و الحيل وبعض الانحراف الذي اخذ ينمو ليطل علينا اليوم براسه وسط احترام غريب !.

الهزيمة بدأت بحب انقيادي لصدام وصوره و افلامه و قصصه، خلقت حفرة في الذاكرة لشجرة خبيثة يرعى مكانها اليوم معارضون او مدعون بشرف سابق!

شجرة خشبها و اغصانها و ثمارها و الورق تختلط اليوم بين اسلاميين و قوميين يعيثون ما شاء لهم الوقت و وضياع ماتبقى من الوطن وسط ترنح المسؤول، بين تقديم المعركة حيث لا صوت يعلو عليها و بين سخف ان ابسط رغباته تعلو حتى على صوت الله او يتيم جوعان!

اذا فاول الهزيمة هي الصدامية الجديدة المتوزعة من سنوات على اداء الافراد و دواخلهم، فهم نجباء لصدام في كل شيء مع قناع يدعي كرهه!

الهزيمة الثانية او العامل الثاني في الهزيمة، هي فقدان لليقين و الايمان باي معتقد، فمن دخل المد الماركسي سابقا من طبقات الشعب انصدموا او احبوا الاصطدام بفتوى تحريم الشيوعية، فتحولوا لقوميين بجدري ترك اثاره عليهم و على وجوه ضحاياهم، وسرعان ما احترق الخزين القومي في حرب مع الاسلام الايراني، والذي بدوره وجد ثغرة تبادل، ليسارع عراقيون لشرب المنهج الجديد، ليكونوا “الايرانيين العرب” كما الافغان العرب، وهذا بدوره ولد معادلة معقدة بين الداخل المحاصر و الخارج المحصور برغبات الدولة المقدمة لحق اللجوء، انتهى بالتصويت للقادمين برلمانيا و شتمهم في الشوارع لاحقا!

ولو صح لنا ان نأخذ عينة لاجئة تسلمت او تسنمت منصبا ما وشرحنا تاريخها الماضي و الحاضر، سنجد النقلات الرباعية التي تشبه نقلتي الحصان في الشطرنج، نقلتي التقدم و الرجوع، فالعينة المهزومة كما سيتضح، قفزت تعارض، ثم لجأت تبحث عن عمل، ثم عادت لتسلم منصب، ثم مارست المعارضة بقانون البعث او بممارساته الادارية، ثم انزاحت عن الوجود!

الهزيمة تكمن في خطوة فات وقتها على الجيل السابق و اخشى انه يفوت على الحالي، وهي اشبه بالحمل او الخيار بين حمل شرعي معاق و حمل اخر صحيح البدن والخلق!

اما اكثر شعور باسباب الم الهزيمة هي اننا جعلنا بين خياري الشرف المعاق و الزنا السياسي!