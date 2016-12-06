– December 6, 2016

كلام x كلام

الحرف والحجارة – فيصل العايش

الرسامون الحروفيون أشد ما يمتعهم العثور على كلمة أو جزء منها، وربما مجرد عبارة أو حرف منقوش على جدار مهترى أو باب محطم لكي يستلهموا من دلالة الحرف أو الكلمة وما يحيط بها لوحة جميلة تتزين بالالوان. ولقد صادفت مرة الفنان الرائد شاكر حسن آل سعيد يحمل كاميرته الشخصية ويصوّر اطلال مدينة الجولان السورية بعد العدوان الاسرائيلي عليها وهو يصور حطام المنازل والبنايات باحثاً عن جملة أو حرف على جدار محطم أو سقف هاو على الارض لكي تغتني ذاكرته بالصورة الحية توثيقاً لمجموعة من اللوحات التي تدور في ذهنه. حدث ذلك ايام ما كان العراق وسورية على وفاق سياسي حيث اقيم اسبوع ثقافي عراقي في الشام عام 1979 وكان من ضمن الوفد فنانون تشكيليون وادباء ومسرحيون ودار الازياء العراقية واقيمت حينها اماس وندوات وعروض مسرحية تشكيلية، قبل ان ينفرط عقد الود بين الدولتين، وكان من ضمن برنامج الزيارة زيارة مدينة الجولان التي كانت ركاماً فوقه ركام، فيمتلك الفزع والجزع خاصة وانت ترى الحد الفاصل بينها وبين المستعمرات الاسرائيلية وانت تنظر اليها من خلف السياج المشبك حيث الخضرة والاشجار والمباني الزاهية!.

كان الفنان الرائد شاكر حسن آل سعيد رغم مرارة ما يرى يحس بدفق ما عثر عليه من ايقونات الخط وهو يتجول بين هذا حطام السمنت والطابوق والاتربة يزيح بيديه التراب عن حرف هنا وجملة هناك لكي يستطيع ان يلتقط صورة فوتوغرافية لما كان يراه وهو المولع بالحروف بايحاءاتها. الان ثمة عشرات المدن المحطة الشبيهة بالجولان، متحطمة حجراً فوق حجر وحائطاً فوق حائط وسقفاً فوق سقف وهي مزدانة بالكتابات والجمل والحروف، من حلب الى الرمادي ومن بيجي الى الرقة، والدلالة واحدة والمواقف واحدة، ولكن ليس هناك من يفكر كما كان يفكر طيب الذكر شاكر حسن آل سعيد في البحث عن دلالة فنية في استنباط مشهد تشكيلي يثري المياه الفنية ويعيد الحياة الى الخراب والدمار الذي يحيط بنا من كل جانب.الحجارة سوف تنهض من جديد يوماً ما وتعود الحياة الى الشوارع والازقة ويستعيد الجمال رونقه وبهاءه، ولكننا سوف نفتقد فناناً رائعاً مثل فناننا الراحل وهو يمسك الفرشاة ويخط الحرف على لوحة جميلة تزدهي بما تزدهي به من جمال.