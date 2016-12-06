– December 6, 2016

لماذا إختار ترامب ماتيس وزيراً للدفاع ؟ – ناجي الزبيدي

جاء اعلان الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الجنرال جيمس ماتيس خلال كلمة امام حشد من انصارة في ولاية اوهايو قائلا (سوف نعين الكلب المسعور ماتيس وزيرا لدفاعنا ،وأضاف انه أفضل ما لدينا ،وانه أقرب ما لدينا الى الجنرال جورج باتون القائد في الحرب العالمية الثانية ).

ويقول المراقبون ان ترشيح ماتيس سيلقى تأييدا وشعبية واسعة بين أوساط القوات المسلحة الامريكية ،واختيار ترامب للجنرال ماتيس نظرا لشراسته وصلابته وصرامته كقائد عسكري ،ونقل عنه قوله كن مؤدبا كن مهنيا ،ولكن لتكن لديك خطة لتقتل جميع من تقابلهم ، اضافة لوصفه راهــــــــب الحروب كونه غير متزوج ولا أولاد لديه ، وهو خبير في الشؤون الحربية ويـــــقال ان مكتبته تحــــوي على أكثر من سبعة الاف مجلد ،هذه المواصفات يفضلها الرئيس الامريكي المنتخب المثير للجدل.

الجنرال جيمس ماتيس من مواليد 18 ايلول 1950 ولد في ولاية واشنطن مقاطعة بولمان جنرال متقاعد من جنرلات الجيش الامريكي خدم في قوات مشاة البحرية الامريكية.

وتدرج في المناصب والرتب ،تولى رئاسة القيادة المركزية الامريكية من 2010 حتى 2013 وشغل منصب القائد الاعلى لحلف الناتو من 2007 حتى 2009 وتولى قيادة كتائب مشاة البحرية (المارينز )خلال حرب الخليج الاولى .

اشتهر خلال عمله في العراق حيث قاد معركة الفلوجةعام 2004 وتولى قيادة الفرقة الاولى لقوات مشاة البحرية (مارينز ) خلال غزو العراق عام 2003 كما شارك في حرب افغانستان ،

أهم الاسباب التي دفعت ترامب لترشيح الجنرال ماتيس وزيرا للدفاع كونه من أبرز العسكريين الامريكيين المعروفين باختلافه مع ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما حول سياسته في الشرق الاوسط ،وخاصة الملف النووي الايراني وسبق ان وصف تلك السياسات بالتهديد الوحيد في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الاوسط.

أما رأيه بالنســــــــبة لمصر فقد صرح ماتيس لصحيفة نيويورك تايمز في اب تقريــــــر بعنوان (العلاقات التعاونية مع الجـــــيش المصري تفيد الولايات المتحدة) قائلا نحتاج مصر من اجل قناة السويس ومعاهدة السلام مع اسرائيل ، كما نحتاجها في مواصلة القتال ضد عناصر ارهابية متـــــــــطرفة والتي تشكل تهديدا على عملية انتقال مصر الى مرحلة الحياة الديمقـــراطية ،وايضا تهديد للمصالح الامريكية .

ويعد اختيار الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب للجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع ايذانا بعودة الخطاب التصعيدي الامريكي في العالم ،بالاضافة الى اختلاف ماتيس مع الرئيس الامريكي اوباما بشان سحب القوات الامريكية من المناطق التي كان مسؤولا عنها وهو الخلاف الذي ازعج اوباما ودفعه للتخلص منه.

ويرى محللون ومراقبون ان ماتيس هو الاختيار الافضل لترامب من اجل الضغط على ايران ، فالجنرال يشارك الرئيس الجديد الموقف ذاته من ضرورة اعادة النظر في الاتفاق النووي الايراني ،وقد حدد ماتيس جملة تهديدات ايرانية لامن وتوازن منطقة الشرق الاوسط ابرزها رعاية الارهاب والتدخل العسكري في العراق وسوريا ولبنان واليمن ، والتهديد المباشر لامن الخليج العربي.

وبالنسبة للصراع العربي الاسرائيلي يشاع عن ماتيس دعمه لحل الدولتين ،وانه من ابرز معارضي الاستيطان الاسرايلي بوضعها تضر باحتمالات احلال السلام في الشرق الاوسط . سنراقب جميعا اداء وزير الدفاع الامريكي المقبل وهل تفلح جهوده في تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ؟