 عضوية المجلس الأعلى تفجر أزمة بين وزير الأوقاف وشيخ الأزهر

– December 5, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

فجر استبعاد وزير الاوقاف المصري لعدد من كبار علماء الازهر وعلى رأسهم د / عباس شومان وكيل الازهر ود / محمد مهنا مستشار شيخ الازهر من تشكيل المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ازمة جديدة بين شيخ الازهر ووزير الاوقاف . وقالت وزارة الاوقاف ان عدم تمثيل كبار العلماء من المجلس الاعلى للشئون الاسلامية كان بسبب انشغال عدد من علماء الازهر بمهامهم وان شروط العضوية هى تفرغ العالم لتلك المهمة. فى السياق ذاته كشف مصدر مطلع بهيئة كبار العلماء ان اعتذار هيئة العلماء عن المشاركة فى المجلس الاعلى للشئون الاسلامية جاء نتيجة ان ترشيح بعض الاسماء جاء دون اذن مسبق من شيخ الازهر. فيما اكد د / عباس شومان ان الاوقاف تجاوز اختصاصاته خصوصا ان الوزاره توظف خريجى الازهر من الكليات الدينية ائمة للمساجد وفى محاوله للتخفيف من تلك الازمة نفت مصادر بالازهر وجود تلك الازمة . فيما كشفت مصادر برئاسة الجمهورية للزمان ان الرئيس السيسى تدخل خلال اجتماعه بشيخ الازهر لانهاء هذا الخلاف وشدد على ضرورة وحدة المؤسسة الدينية .