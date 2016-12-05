إستقالة رئيسي وزراء نيوزيلندا وإيطاليا

– December 5, 2016

روما – الزمان – ويلينغتون- (أ ف ب) – أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي الإثنين استقالته بشكل غير متوقع، قائلا إن الوقت حان بالنسبة إليه لمغادرة منصبه بعد قضائه ثماني سنوات فيه، ومتحدثا عن أسباب عائلية.

وقال كي (يمين الوسط) في مؤتمر صحافي «هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي، ولا أعرف ماذا سأفعل لاحقا».

وسيجتمع الحزب الوطني الذي ينتمي إليه كي في الأيام المقبلة لانتخاب قائد جديد. ويعتبر نائب رئيس الوزراء بيل إنغلش المرشح الأوفر حظا لخلافته على رأس الحكومة. وقال كي الذي يرأس أيضا الحزب الوطني منذ عشر سنوات «أن تكون زعيما للحزب والبلاد هي تجربة لا تصدق». ودخل كي عالم السياسة متأخرا، إذ أصبح نائبا عام 2002 وبات لاحقا قائدا للحزب الوطني.

وفي روما ،أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي استقالته خلال خطاب مباشر على التلفزيون، وقام الإثنين بتسليمها إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك إثر إقراره بهزيمته في الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري.

ورفضت غالبية ساحقة من الإيطليين الأحد الإصلاح الدستوري الذي اقترحه رينزي، وفق ما أظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

وقد حصلت «لا» على ما بين 54 و58 في المئة من نسبة الأصوات، فيما حصلت «نعم» على ما بين 42 إلى 46 في المئة. وقال رينزي بعد هزيمته إن مهمته كرئيس للوزراء «تنتهي هنا”..