العاهل السعودي يستكمل في قطر مشاوراته عشية قمة الخليجي

– December 5, 2016

‎رئيسة الحكومة البريطانية تلتقي زعماء الخليج في البحرين

القاهرة – مصطفى عمارة

الدوحة – الزمان

تشارك رئيسة وزراء بريطانيا اليوم الثلاثاء في القمة الخليجية في البحرين لتكون اول امرأة تحضر قمة من هذا النوع ، فيما بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاثنين زيارة الى قطر في اطار جولة خليجية هي الاولى له منذ توليه الحكم في حزيران/يونيو 2015، وذلك عشية قمة لدول مجلس التعاون الخليجي تستضيفها البحرين. وذكرت وكالة الانباء القطرية الرسمية «قنا» ان امير قطر تميم بن حمد آل ثاني استقبل العاهل السعودي لدى وصوله والوفد المرافق له الى مطار حمد الدولي في الدوحة، على ان تستمر الزيارة يومين. ومن المقرر ان يتوجه العاهل السعودي الثلاثاء الى المنامة للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين لقمة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تحضرها ايضا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وقال بيان صادر عن الحكومة البريطانية ان ماي هي «اول رئيسة وزراء بريطانية واول امراة تحضر قمة مجلس التعاون الخليجي». واشار الى ان مباحثات المسؤولة البريطانية مع قادة الخليج ستتركز على «الاتفاق حول البحث في امكانية التوصل الى اتفاقات تبادل تجاري حر جديدة (…) ما ان تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الاوروبي». ‎كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى للزمان ان دولة خليجية اخرى يرجح انها الكويت سوف تقوم بجولة وساطة اخرى بين مصر والسعودية بعد فشل الامارات فى ترتيب لقاء بين سلمان والسيسى اثناء العيد الوطنى للامارات واضاف المصدر ان الجهود المبذولة حاليا تنصب على عقد لقاء قمة بين السيسى وسلمان فى محاولة عقد مصالحة شاملة تشمل كافة الملفات المختلف عليها واوضح المصدر ان مصر وضعت عدة شروط لتحقيق المصالحة منها اعادة ضخ الطاقة من شركة ارامكو واعادة تفعيل كافة الاتفاقيات التى وقعت بين مصر والسعودية بعد الخلاف المصرى السعودى كما اكدت مصر للوسطاء ان موقفها من القضية السورية لن يتغير وهو تفضيل الحل السياسى على العسكرى ووحدة الاراضى السورية فيما طالب الجانب السعودى مصر بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى انتهت باعادة جزيرتى تيران وصنافير الى السعودية فضلا عن اعادة النظر فى الموقف المصرى تجاه سوريا .

ومن ناحية اخرى استضافت اللجنة الثقافية لحزب الوفد مساء امس د / غازى المدنى رئيس صالون غازى الثقافى ومصطفى عمارة المتحدث باسم الصالون ومراسل جريدة الزمان فى القاهرة للحديث عن العلاقات المصرية السعودية واخر التطورات فى المبادرة التى طرحها الصالون لسفر وفد من منظمات المجتمع المدنى الى السعودية لتحقيق المصالحة وشرح مصطفى عمارة للحاضرين بنود المبادرة وانه تم ارسال خطاب الى وزير الخارجية السعودى للموافقة على المبادرة وتسهيل مهمة الوفد فى السعودية وانه بعد تلقى الموافقه سوف يتم تحديد اسماء المسافرين بصفة نهائية فيما طالبت قيادات نسائية بان يكون للمراه وفئات المجتمع الاخرى كالفنانين مشاركة فى الوفد المسافر حتى يتم تمثيل كافة فئات المجتمع وفى نهاية الندوه منح حزب الوفد شهادة تقدير لمصطفى عمارة لدوره فى دعم الثقافة فى مصر وحزب الوفد