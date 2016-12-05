موسكو:سنبحث مع واشنطن اخراج المعارضة من حلب والهدنة مشروع استفزازي

– December 5, 2016

مقتل طبيبة عسكرية روسية في قصف على مستشفى ميداني في سوريا

حلب – بيروت – موسكو – الزمان

واصلت قوات الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين تقدمها داخل شرق حلب وسيطرت على حي قاضي عسكر، تزامنا مع اعلان روسيا، أبرز حلفاء دمشق، عن محادثات ستجريها مع الولايات المتحدة لاخراج مقاتلي المعارضة من المدينة. في وقت اعلنتعدة فصائل رفضها الخروج من حلب فيما ازدادت موجات النزوح من شرق المدينة .ومن شأن خسارة حلب ان تشكل نكسة كبيرة، وربما قاضية لمقاتلي المعارضة السورية.

و يستعد مجلس الامن الدولي لعقد اجتماع بعد ساعات يصوت فيه على مشروع قرار لوقف اطلاق النار في المدينة المدمرة في شمال سوريا، في حين وصفت موسكو مشروع الهدنة بانه «استفزازي».

واستخدمت موسكو حق النقض (فيتو) مرات عدة خلال تصويت مجلس الامن على نصوص لوقف القتال في سوريا.

وينص مشروع القرار الحالي على أن «يضع جميع أطراف النزاع السوري حدا لهجماتهم في مدينة حلب» خلال فترة أولى مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، وعلى «تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة» للسكان المحاصرين.

ويشير مشروع القرار إلى أن هذه الهدنة الموقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا.

واورد المرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات النظام وحلفاءها تمكنت من استعادة السيطرة على حي قاضي عسكر في شرق حلب بعد ساعات من سيطرتها بالكامل على احياء كرم الميسر وكرم القاطرجي وكرم الطحان المجاورين له.

وبات قرابة ثلثي احياء حلب الشرقية تحت سيطرة قوات النظام، بعدما كانت الفصائل المعارضة تسيطر منذ العام 2012 على الاحياء الشرقية فيما تسيطر قوات الاسد على الاحياء الغربية من المدينة.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس في شرق حلب ان السكان عاشوا ليلة مرعبة تخللها قصف جوي ومدفعي عنيف، وانتشرت رائحة البارود في الاجواء. واشار الى ان السكان اقدموا على إطفاء الأنوار داخل منازلهم ليلا وامتنعوا عن تشغيل المولداتالكهربائية خشية من استهدافهم بالقصف. وأمضى كثيرون ليلتهم مختبئين في الطوابق الارضية ومداخل الابنية مع ارتفاع حدة القصف. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية ان «قوات النظام تخوض الاثنين معارك في حي الشعار تمهيدا للسيطرة عليه»، موضحا انها «باتت تحاصره من ثلاث جهات، بعدما تركت ممرا لمقاتلي الفصائل للانسحاب منه نحو الاحياءالجنوبية».

قتلت طبيبة عسكرية روسية واصيب ممرضان روسيان ومدنيون سوريون في قصف قام به مقاتلون من فصائل معارضة على مستشفى ميداني في حلب، كمااعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الجنرال ايغور كوناشنيكوف ان «طبيبة من الجيش الروسي قتلت بسقوط قذيفة بشكل مباشر على المستشفى. اصيبممرضان بجروح بالغة ايضا، كما اصيب مدنيون كانوا حضروا لمعاينة طبية».

وتابع المتحدث «مما لا شك فيه ان مقاتلين من +المعارضة+ قاموا بهذا القصف. ونعرف من اعطى الاحداثيات الدقيقة للمستشفى الروسي».

كما هاجم الجنرال الروسي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدعمها الفصائل المسلحة في حلب واعتبر ان «ايديها باتت ملطخة بدماء» العسكريين الروس .

ويتزامن هذا القصف مع عزم الاميركيين والروس على عقد لقاء الثلاثاء او الاربعاء لمناقشة «خروج كل مقاتلي» المعارضة من حلب، حسب موسكو.

الا ان فصيلين مسلحين رفضا بشكل قاطع الخروج من الاحياء الشرقية لحلب التي سيطرت قوات النظام خلال

وقالت مراسلة لفرانس برس في غرب حلب ان دوي القصف والغارات في الجزء الشرقي من المدينة كان يسمع بوضوح من مكان وجودها الاثنين تزامنا مع تصاعد اعمدة الدخان من الاحياء الشرقية.

وبحسب عبد الرحمن، فإن استكمال السيطرة على حي الشعار «يجعل مقاتلي المعارضة محاصرين في جبهة صغيرة تشكل ثلث الاحياء الشرقية»، متوقعا ان «تبدأ بعدها قوات النظام عملية قضم تدريجي للاحياء التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل».

وبحسب عبد الرحمن، تخوض قوات النظام «عملية استنزاف للمقاتلين من الذخيرة عبر فتح اكثر من جبهة في الوقت ذاته، في حي الشعار حاليا مثلا في وقت تستمر المعارك في حيي الشيخ سعيد والشيخ لطفي في جنوب الاحياء الشرقية، تزامنا معهجمات من داخل الاحياء الغربية على حيي بستان القصر وصلاح الدين».

ودفعت المعارك اكثر من خمسين الف مدني وفق المرصد السوري الى الفرار الى احياء اخرى في المدينة، بعضها تحت سيطرة النظام. وافاد المرصد الاثنين بفرار مئات العائلات منذ يوم امس.

وأحصى المرصد منذ بدء الهجوم مقتل 324 مدنيا بينهم 44 طفلاً جراء قصف قوات النظام على شرق حلب، في حين قتل 73 مواطناً بينهم 29 طفلاً جراء قذائف اطلقتها الفصائل على غرب حلب.

وافاد التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل الاثنين بمقتل شخصين واصابة خمسة آخرين جراء قذائف على حي في غرب حلب.

في نيويورك، من المقرر ان يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الإثنين على مشروع قرار يدعو إلى هدنة لا تقل عن سبعة أيام في حلب وإلى وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين من قوات النظام في أحيائها الشرقية، وفق ما افاد دبلوماسيونالأحد.