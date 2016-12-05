رحلة مرعبة لطائرة قطرية

– December 5, 2016

لشبونة-(أ ف ب) – افاد مصدر ملاحي برتغالي ان طائرة من نوع بوينغ 777 تابعة لشركة الخطوط القطرية اجرت الاحد هبوطا اضطراريا في قاعدة لاجيس الجوية في جزر الازور، بسبب اضطرابات جوية اوقعت عددا من الجرحى من ركاب الطائرة. وكانت الطائرة تقوم برحلة بين واشنطن والدوحة عندما تم تحويل وجهتها نحو الساعة السابعة ت غ نحو لاجيس في جزيرة دي ترسيرا التي تشكل جزءا من جزر الازور التابعة للبرتغال في المحيط الاطلسي. وقال متحدث باسم القاعدة الجوية ان «جميع الركاب نقلوا الى فندق على ان يغادروا صباح الاثنين» مضيفا ان عددا منهم «اصيبوا بجروح طفيفة خلال الاضطرابات» الناتجة من سوء الاحوال الجوية .

وقال مسؤول في الدفاع المدني في جزر الازور لوكالة فرانس برس «ان احد الركاب اصيب بنوبة قلبية خلال الاضطرابات الجوية ونقل الى المستشفى مع راكبين اثنين اخرين».

وروى الصحافي في قناة الجزيرة ازاد عيسى الذي كان في الطائرة في تغريدة عبر تويتر ما حصل قائلا ان الطائرة فقدت الكثير من الارتفاع بسرعة كبيرة «ما ادى الى وقوع العديد من الركاب واصطدامهم بسقف الطائرة».