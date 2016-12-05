وفاة مغنية لبنانية في نوبة قلبية

– December 5, 2016

بيروت -(رويترز) – توفيت المغنية اللبنانية منى مرعشلي الاثنين إثر نوبة قلبية حادة عن عمر 58 عاما والتي استمر مشوارها الفني لأكثر من 25 سنة.

ولدت مرعشلي في المصيطبة أحد أحياء بيروت عام 1958 وتقدمت عام 1973 إلى برنامج اكتشاف المواهب (استديو الفن) ونالت استحسان المستمعين من خلال أداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.

قدمت في بداية مشوارها (شمس المغارب) إحدى أشهر أغاني السبعينيات من ألحان نور الملاح وكلمات محمد العجمي. وقد ظلت هذه الأغنية رفيقة الإذاعات اللبنانية على مدى سنوات طويلة قبل الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 وبعدها.

وقدمت على مدى مشوارها الفني أعمالا باللهجتين المصرية واللبنانية من بينها (يا شمس عمري غيبي) و(لك شوقة عندنا) و(سافر يا حمام) و(علشان عيونك) و(مالي ومالك يا هوى) و(تركني إنسالي اسمي) التي كتبها الفنان اللبناني زياد الرحبانيولحنها فليمون وهبي.

تعاونت مرعشلي مع الأخوين رحباني في البرنامج التلفزيوني (ساعة وغنية) وعلى الرغم من موهبتها وإمكانات صوتها فقد آثرت الانسحاب من المشهد الفني فيما يشبه الاعتزال.