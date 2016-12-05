رسالة أخيرة من طفلة في حلب 

– December 5, 2016

بيروت – الزمان

هذه طفلة حلبية تحكي المأساة بلغتها وهواجسها وخوفها وكوابيسها واملها المثخن بالدم والدموع ، فقد

نشرت طفلة سورية تبلغ من العمر سبعة أعوام -كان تصويرها للحياة اليومية في حلب المحاصرة اكتسب عددا كبيرا من المتابعين على تويتر- رسالة أخيرة مروعة يوم الأحد (4 ديسمبر كانون الأول) قالت فيها «نحن متأكدون أن الجيش سيحتجزنا الآن»قبل وقت قصير من حذف حسابها على تويتر.

وكانت بنا العابد جذبت نحو 137 ألف متابع منذ انضمامها إلى موقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر أيلول لتنشر مقاطع مصورة وصورا للحياة أثناء الصراع على حسابها الذي تديره والدتها.

وفي نوفمبر تشرين الثاني كتبت عددا من التغريدات تصف فيها قصف شرق حلب. وكتبت في إحداها «آخر رسالة- تحت القصف الشرس الآن.. لا يمكن أن نحيا بعد الآن. عندما نموت استمروا في الكلام من أجل 200 ألف ما زالوا بالداخل. سلام-فاطمة.»

وبعد ساعات جرى تحميل صورة طفلة صغيرة مغطاة بالتراب مع عبارة «اليوم ليس لدينا منزل. لقد قُصف وأنا أصبحت تحت الأنقاض. رأيت الموت وكدت أن أموت – بنا العبد.»

وقبل ذلك بأيام قليلة بُث مقطع مصور على الإنترنت لها وهي تسير وسط أنقاض الحي السكني الذي كانت تقيم به في حلب.