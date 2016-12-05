مهرجان الربيع في الصين  يشهد 3 مليارات رحلة

– December 5, 2016

شنغهاي – (رويترز) – قالت وزارة النقل الصينية الاثنين إنها تتوقع أن يقطع المسافرون نحو ثلاثة مليارات رحلة خلال مهرجان الربيع المقبل في اختبار صعب للطرق والرحلات الجوية والسكك الحديدية خلال أهم موسم للعطلات في الصين.

وتوقعت الوزارة 2.98 مليار رحلة خلال موسم العطلات الذي يمتد 40 يوما ويتضمن رأس السنة القمرية الجديدة بارتفاع 2.2 بالمئة عن العام السابق. وتبدأ العطلة يوم 13 يناير كانون الثاني.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن من المرجح أن تشهد شبكة السكك الحديدية قفزة بنسبة 9.7 بالمئة في الرحلات مقارنة بعام 2015 بينما تنظم شركات الطيران نحو 58.3 مليون رحلة بزيادة عشرة في المئة. وأضافت أن معظم المسافرين سيستخدمون الطرق البرية فيما يزيد عن 2.53 مليار رحلة. وخلال مهرجان الربيع يقف المسافرون في طوابير طويلة ويعانون أحيانا من تأجيل في مواعيد الرحلات أو زحام الطرق .

والعام الماضي تقطعت السبل بأكثر من 50 ألف راكب في محطة للسكك الحديدية في مدينة قوانغتشو بسبب سوء الأحوال الجوية.