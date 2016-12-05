أمريكان هني وآي دانيال بليك بين الأفلام الفائزة بجوائز بريطانية

– December 5, 2016

لندن -(رويترز) – حصدت أفلام (أمريكان هني) و(أندر ذا شادو) و(آي دانيال بليك) جوائز الأفلام المستقلة البريطانية في حفل تسليم الجوائز في لندن أمس .

وحصل فيلم (أمريكان هني) الذي يدور حول مراهقة هاربة تسافر عبر الغرب الأوسط الأمريكي على جائزة أفضل فيلم بريطاني مستقل وحصلت مخرجته أندريا أرنولد على جائزة أفضل مخرج. وفازت ساشا لين بجائزة أفضل ممثلة وحصل الفيلم كذلكعلى جائزة الانجاز المتميز. وحصل فيلم (اندر ذا شادو) الذي تدور أحداثه في إيران بعد قيام الثورة الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي على جائزة أفضل فيلم وحصل مخرجه باباك انفاري على جائزة دوجلاس هيكوكس للعمل الأول في الإخراج وحصلت أفين منشادي علىجائزة أفضل ممثلة مساعدة. أما فيلم (آي دانيال بليك) للمخرج المخضرم كين لوتش فقد حصل بطله ديف جونز على جائزة أفضل ممثل وحصلت هيلي سكويرز على جائزة الوجه الجديد الواعد .

وحصل فيلم (مون لايت) الذي يدور حول شاب أسود ينشأ في حي مضطرب في ميامي على جائزة أفضل فيلم دولي مستقل.