– December 5, 2016

صحافة المقاتلين و الجنود – حسين محمد الفيحان

لا شك ان تكنولوجيا الاتصال التي انتشرت و اتسعت في العالم مع مطلع القرن الواحد و العشرين قد أثرت بشكل كبير و ملحوظ على العملية الاتصالية و عناصرها ، فلم يُعد الاتصال ذلك السائر باتجاه واحد حسب النظرية التقليدية له: من ( المرسل ) صحاب ( الرسالة) عبر ( الوسيلة) الى ( الجمهور) الذي دائماً ما يكون (رجع صداهُ ) ضعيفٌ و متأخر ، بل اصبحت ذات اتجاهين وصار المستقبل (الجمهور) فيها مستقبلاً ومرسلاً في نفس الوقت و رجع صداه سريعاً و مباشراً . و لم يبقىمُتلقياً سلبياً يقرأ فقط وانما صار يقرأ و يُعلق على النص و يضيف له حقائق او ينفي بعض ما ورد فيه من معلوماتولم يقف عند حدود ذلك بل تعدى ليُصورَ و ينقل كل ما يراهُ امامه من احداث عاجلة ومشاهدَ انية تهم الناس و تحقق لهممصالح اجتماعية عامة في مجتمعات صغيرة او كبيرة ليرسلها عبر وسيلته التكنلوجية و التي غالباً ما تكون (هاتفهُ الشخصي او كامرته الصغيرة) للمجتمع الافتراضي الذي يرتبط فيه عبر الشبكة العنكبوتية تمهيداًلانتقالهاللمجتمعالواقعي بعد تحولها الى قضية رأي عام .

هذا التطور في النظرية الاتصالية اوجدتها التكنلوجيا الحديثة للاتصال وما انبثق عنها من و سائل رقمية و مواقع الكترونية ومواقع للتواصل الاجتماعي و تطبيقات حديثةأخرى ،أحدثتبدورها مصطلحاتٍ و تسميات جديدة في عالم (الصحافةالالكترونية) كـ صحافة المواطن و الصحافة التشاركية و التفاعلية وصحافة الجماهير ولا زالت هناك مصطلحات و تسمياتٌ مستمرة بالظهور على سطح الصحافة الرقمية تظهرُ و تُصنفُ علمياً حسبَ اهميتها وفائدتها للمجتمع و الحاجة اليها و استخداماتها . وهنا لا بد من تسليط الضوء على مفهوم جديد اخر هو نتاج ذلك التطور (التكنلوجي _الاتصالي) ، الا و هو ( صحافةُالمقاتلين و الجنود) التي ظهرت وبرزت في حربناالوطنيةالجاريةِ ضد تنظيم داعش الارهابي ، وهنا لا اتحدث عن المراسل الحربي و دوره المهم في المعارك و الحروب فهناك اكاديميات و معاهد متخصصة بمهام المراسل و الاعلام الحربي ، بل الحديث و الموضوع عن الجندي العراقي نفسه في معارك التحرير(حالياً) وهو يخوضها لاستعادة ارضنا الطاهرة بعد ان دنسها ذلك التنظيم المتطرف المأجور دولياً و اقليمياًللحرب بالإنابة عن اطراف خارجية .فرغم تلك المهام الجسيمة التي يتَحَّملها المقاتل الغيور فيالجبهاتمُضحياً بروحه و دمهِ تاركاً الغالي و النفيس ، لم ينسى حاجة الناس و المجتمع اليه في الحصول على المعلومة الصحيحة و الصورة الصادقة من ارض المعركة كونهُ الاقرب لها، فحملَّ وسيلتهُ الاتصالية التكنلوجيةالخفيفة(هاتفهُ الشخصي) الى جانب سلاحه الثقيل (بُندقيته و قذيفته و معداته العسكرية الاخرى) ، ليُصورَ كل ما يراه من انتصارات و بطولات عراقية و هزائم للعدوّ و ينقلها اولاً بأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمستخدمين و الجمهور (الشعب) الذي ينتظرُ اخبار النصر بحرارة عالية فيتفاعل معها بالفرح و الفخر و التعليقات و اللايكات و المشاركاتو التغريدات .فلا يمكن ان ننسى ذلك الجندي الوطني الذي تعقبَّ بسلاح هوكامرة هاتفه الشخصي داعشياً فار اًمن ارض المعركة راكضاً ورائه للامساك به حتى دخل الجرذُ الى احد الانفاق التي يعرفها ففجرَّ نفسهُ فيهاو نجى المقاتل الغيور بعد تصاعدِ اثار الانفجار عالية بالقرب منه .

و لا يمكن لنا ايضا ان ننسى مقاطع الفيديو المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي التي يوثقها المقاتلون بعضهم للبعض الاخر وهم يقنصون بحرفية عناصر داعش الارهابي او يمسكون بهم فارين ومتبرجين بزي النساء ومعترفين على انفسهم .

و ما يثيرُ الحرارة بقلبي و الشعور بالفخر و الانتماء تلك الصورة التي صورها جنودٌ عراقيون لأنفسهم على طريقة (السيلفي)مُلطخين بالدماء بعد انفجار عبوة ناسفة على ناقلتهم و نجاتهم منها جميعاً ، مُعلقين عليها :

# الموصل _ نصرنا _القريب .

وذلك الجندي الذي صور باحترافية ومهنية عالمية لحظة استشهاد رفيقه و تناثر اشلاء راسهِ في الهواء بعد ان اصابته رصاصة غادرة فثار لأجله بسلاحه المتوسط والخفيف . لقد ساهمت صحافة المقاتلين و الجنود بالنصر و الوحدة حقاً وهي تنقل تلك البطولات و الانتصارات العظيمة و الروح الوطنية التي تجسدت بين ابناء هذا البلد فكثيرةٌ هي صفحات المقاتلين الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) التي نقلت و لا زالت تنقل صوراً ومقاطع فيديو لصلوات (جماعة) موحدةو اجتماعات مُنسقة شملت قيادات و جنود الجيش العراقي و القوات الامنية و الحشد الشعبي و العشائري .لقد باتت الموصل العراقية الحدباء بأيدينا بعد تضافر كافة عوامل و مقومات النصر فهنيئاً للأبطال في قواتنا المسلحة و هنيئاً لأرواح الشهداء في عليين وهي تنظر النصر بدمائها الطاهرة الزكية و هنيئا لكل الوطنيين والشرفاء في هذا العراق .