– December 5, 2016

نبض القلم

مئوية الرشيد.. وماذا بعد الاحتفال؟ – طالب سعدون

أقامت أمانة بغداد يوم الجمعة الماضي إحتفالية بمئوية شارع الرشيد ، بعد اربعة أشهر من ذكرى إفتتاحه يومذاك في 23 -7 – 1916

، لكي تتزامن مع يوم عاصمته الحبيبة بغداد ، التي كان يمثل قلبها النابض بالحركة والنشاط ، وأحد معالمها الحضارية والثقافية ، ومن وثــائق تاريخها .

العريق ، وذاكرة البلاد بوقائع سياسية كثيرة ، وإحتضان أرضه أحداثا جرت عليها ، فاستحق بذلك ان يكون شارعا شاهدا على ما رأى ، وما جرى ..

وللرشيد طابعه المعماري ، والهندسي الخاص ، بشناشيله الخشبية وجوامعه ومحلاته العريقة وأسواقه المتنوعة ، ومقاهيه البغدادية ، وقد توسع فيما بعد ليصل الى ما وصل اليه من تطور ، ودور تجاري متميز بكل مؤسساته ، وشهرة تجاوزت حدود البلاد ، ليكون على غرار شوارع عربية عريقة كشارع الخليلي في القاهرة مثلا ..

ورغم توسعه الكبير ، لكنه حافظ على طابعه الخاص ، واسمه المتميز بين شوارع بغداد ، والعراق قاطبة ليكون بينها الملك ، كما يحلو للعراقيين أن يسموه ( تباهيا به ) ..

واليوم يعيش حالة عكسية تماما ، ويشهد تراجعا كبيرا ومتواصلا ، قد يؤدي الى نهايته كمعلم ، بحكم عوامل الطبيعة واحكام العمر ، اذا لم تمتد اليه يد الصيانة ، والرعاية والمحافظة عليه وعلى غيره من المعالم التاريخية وخاصة محلاته واسواقه القديمة التي عرف بها ، وليس الدخيلة عليه ، وترميم شناشيله المهددة بالسقوط ، ان لم يكن بعضها قد سقط فعلا ، بحيث جعلت الشارع يبدو للناظر وكأنه من الأثار القديمة ، أو اُنشيء قبل الف سنة ، وليس قبل مائة عام ..

وحاله اليوم شاهد حي على أن يد الصيانة والرقابة والعناية لم تمتد اليه بالشكل المطلوب ، وهو بحاجة الى وقفة جادة وعاجلة تعيد له حياته وطابعه…

وحسنا فعلت أمانة بغداد باستذكار هذا الشارع العريق ..

ولكن … هل وجد ( المحتفلون ) شارعا ام بقــايا شارع في طريقه للانقراض …

وماذا بعد هذا ( المهرجان ) الاعلامي الكبير ، والمناشدة ، ولفت انظار الجهات المعنية لتطوير شارع الرشيد بالكامل لما يحمله من ارث ثقافي وحضاري كما ورد في بيان للامانة ..

هل أرادت إبراء ذمتها مما يحصل لشارع الرشيد من أهمال .. أم أن ذلك ليس من اختصاصها ..؟

وماذا بعد الاحتفال … ؟

وهل تعلم أنه اذا استمر وضعه على هذا الحال ، فربما لن تجد ما تستذكر به الشارع مستقبلا غير الاسم ، واكوام من الانقاض والنفايات ، وبعض أثار تشير الى أنه كان هنا في يوم ما شارع يسمى شارع الرشيد …

والاستذكار وحده لا يكفي …

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كلام مفيد :

التخمة اشد فتكا من الجوع ..( مثل الماني ) …