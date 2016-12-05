– December 5, 2016

إستقطاع 3.8 من رواتب الموظفين والمتقاعدين وضرائب إضافية على النقّال والنت والطيران

المالية النيابية لـ (الزمان): الخلافات ترجىء تصويت البرلمان على الموازنة إلى غد

بغداد – قصي منذر

ارجأ مجلس النواب جلسة امس الى غد الاربعاء للتصويت على باقي مواد موازنة العام المقبل بعد فرض ضرائب اضافية على ارصدة الهاتف النقال والانترنت وتذاكر الطيران وتثبيت استقطاع 3,8 من رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما قاطعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الجلسة لعدم ادراج موازنة البيشمركة وتأمين رواتب موظفي الاقليم. وقال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد لـ(الزمان) امس ان (نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني قاطعوا الجلسة بسبب عدم ادراج موازنة البيشمركة بالاضافة الى ربط رواتب موظفي الاقليم بالصادرات النفطية). واضاف ان (نواب الديمقراطي مستمرون بمقاطعة جلسات البرلمان لحين الانتهاء من الموازنة العامة). وانتقدت النائبة عن الحزب ذاته أميرة زنكنة موقف الكتل الكردستانية الاخرى وعدم انسحابها احتجاجا على عدم تمرير مخصصات قوات البيشمركة . وقالت زنكنة في تصريح امس (أتفقنا سابقاً مع جميع الكتل الكردستانية وبقية الكتل بشأن مخصصات قوات البيشمركة الا انه للأسف لم تقف معنا الكتل في رفض تمرير تلك الفقرة)، مؤكدة (عدم الحضور لجلسات البرلمان لحين تثبيت استحقاقات البيشمركة والموافقة على مقترحاتنا). واكدت النائبة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد ان طلبات كتلة الحزب الديمقراطي غير معقولة بشأن مخصصات البيشمركة . وقالت عبد الواحد في تصريح امس انه (تمت اضافة فقرة في الموازنة بشأن رواتب البيشمركة لكن ما قاله الحزب الديمقراطي غير معقول). مشيرة الى ان (الكتل السياسية الاخرى لم توافق على طرحهم).واضافت ان (كتلة الحزب الديمقراطي أحرجت نفسها بالانسحاب من اعمال الجلسة كونها الوحيدة التي انسحبت من جلسة الموازنة). وكان مجلس النواب قد صوت السبت الماضي على بعض بنود الموازنة وارجأ بعضها الى غد الاربعاء لتعمق المشاكل بين الكتل. وقال مصدر في تصريح امس ان (البرلمان صوت على بعض فقرات الموازنة منها فرض 20 بالمئة كضريبة على ارصدة الهواتف والانترنت وكذلك فرض ضريبة على رحلات الطيران بـ 25 الف دينار على تذاكر السفر الخارجية ومبلغ 10 الاف دينار على الرحلات الداخلية). مشيرا الى ان (البرلمان صوت ايضا على ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث). مبينا ان (البرلمان صوت على تحديد نسبة الاقليم من الموازنة والبالغة 17 بالمئة).

واكد المصدر ان (البرلمان رفض التصويت على اجازة الخمس سنوات للموظفين دون تعديلها) مشيرا الى (التصويت على استقطاع 3.8 من رواتب الموظفين والمتقاعدين). واضاف ان (البرلمان وافق على مقترح عضو هيئة رئاسة البرلمان همام حمودي بنقل الدرجات الوظيفية والتخصيصي المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية لمنتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث)، وتابع ان (البرلمان ارجأ جلسته الى غد الاربعاء بغية استكمال التصويت على الموازنة بعد تعمق المشكلات بين الكتل). وكان قادة كتل التحالف الوطني قد عقدوا اجتماعاً لمناقشة مواد الموازنة. وكشفت النائبة عن التحالف الوطني هدى سجاد عن ان عدم إستكمال التصويت على الموازنة يعود الى انسحاب نواب الكتل الاخرى اعتراضا على تقسيم النسب في الحشد الشعبي. وقالت سجاد في بيان امس ان (مجلس النواب لم يتمكن من إكمال تمرير الموازنة بشكل كامل بسبب انسحاب نواب الكتل الاخرى اعتراضاً على تحديد نسب التمثيل في هيئة الحشد الشعبي)، موكدة (إننا نرفض تحديد نسبة لأي مكون ) مشيرة الى ان (الموازنة تضمنت تثبيت عقود الكهرباء واعادة اعضاء المجالس المحلية ودعم المنتج الوطني). في وقت طالبت لجنة النزاهة النيابية الحكومة واللجنة المالية النيابية باعادة النظر بتخصيص درجات وظيفية للمفصولين السياسيين في الموازنة. وقال مقرر اللجنة جمعة ديوان في تصريح امس إن (اللجنة زارت لجنة التحقق من المفصولين السياسيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بسبب ورود العديد من الشكاوى بشأن حصول تلكؤ بالعمل). وأضاف أن (مسؤول اللجنة ابلغنا بانجاز 8 الاف معاملة لمفصولين سياسيين عادوا فعليا الى وظائفهم و23 ألف مفصول سياسي لم يعودوا لوظائفهم). داعيا (الحكومة واللجنة المالية إلى إعادة النظر بتخصيص درجات وظيفية للمفصولين السياسيين في الموازنة).